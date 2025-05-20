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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Стамбула-2022

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    0 комментариев
    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

    3 комментария
    20 мая 2025, 13:03 • Новости дня

    Трамп заявил ЕС о решении не вводить новые санкции против России

    Трамп после разговора с Путиным отказался вводить новые санкции против России

    Трамп заявил ЕС о решении не вводить новые санкции против России
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России, подчеркнув готовность Москвы к переговорам о прекращении огня, сообщает Axios.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил руководителям европейских стран и президенту Украины Владимиру Зеленскому о нежелании вводить новые санкции против России, передает ТАСС.

    Такое решение Трамп объяснил тем, что Москва, по его словам, серьезно настроена на достижение урегулирования ситуации на Украине.

    Как отмечают участники беседы, на которую ссылается портал Axios, Трамп подчеркнул, что Россия «хочет заключить сделку» и согласна «немедленно» начать прямые переговоры о прекращении огня. Президент США выразил уверенность, что данный подход Москвы свидетельствует о возможности дипломатического разрешения конфликта.

    Ранее американский президент заявил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    Лидеры европейских стран оказались ошеломлены разговором президентов России и США, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий.

    Кая Каллас заявила, что ЕС начал подготовку нового 18-го пакета санкций, чтобы Россия «захотела мира».

    20 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру

    Рубио отметил противостояние США и Европы по вопросам войны и мира

    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В международной политике возникла непривычная ситуация, когда Соединенные Штаты выступают против войны, а европейские страны поддерживают военную риторику, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

    Мир оказался в необычной ситуации, когда США против войны, а Европа поддерживает военные действия – об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на ужине для попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, передает ТАСС.

    По его словам, перевернулось традиционное понимание международной политики, когда обычно Вашингтон считался сторонником силовых решений, а европейские страны выступали за мир.

    Он отметил, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении боевых действий в различных регионах мира и стремится к скорейшему разрешению вооруженных конфликтов. По оценке Рубио, хотя США сейчас инвестируют значительные средства в национальную безопасность, Вашингтон предпочел бы тратить эти деньги на развитие гражданских отраслей.

    Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркнул возможность серьезных сдвигов в разрешении ситуации на  Украине после телефонного контакта с российским лидером.

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути его достижения.

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    19 мая 2025, 22:51 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    @ REUTERS/Cagla Gurdogan

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не планирует отводить войска с позиций в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, несмотря на предложения о прекращении огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», – заявил Зеленский. Он также добавил, что «никаких ультиматумов» по этим вопросам не рассматривалось и если Россия выдвигает такие условия, значит она не заинтересована в прекращении огня, передает ТАСС.

    Зеленский сообщил, что дважды связывался с Трампом в течение дня: первый раз до его разговора с Владимиром Путиным, второй – после, причем во втором разговоре участвовали также лидеры Франции, Финляндии, Италии, Германии и глава Еврокомиссии. По его словам, беседа длилась более часа и затрагивала вопросы мира и безопасности в регионе.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры и Зеленский провели «хороший телефонный разговор» с Трампом, выразив признательность США за усилия в мирном процессе и пообещав поддержку Киеву.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Путин также завил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Ушаков рассказал, с чего начался разговор Путина и Трампа
    Ушаков рассказал, с чего начался разговор Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом начался с личного поздравления российского лидера по случаю рождения у президента США 11-го внука, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

    По его словам, российский президент также пожелал здоровья новорожденному и дочери Трампа, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что беседа носила откровенный и конструктивный характер. Он подчеркнул, что личный жест внимания к рождению внука Трампа со стороны Путина стал началом диалога между лидерами.

    Ранее Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

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    19 мая 2025, 21:46 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили обмен заключенными по формуле «девять на девять»
    Путин и Трамп обсудили обмен заключенными по формуле «девять на девять»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре рассмотрели вопрос нового обмена заключенными, который может затронуть по девять человек с каждой стороны, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, лидеры обеих стран в ходе телефонной беседы затронули тему обмена граждан, находящихся в заключении. Ушаков заявил: «Были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. <…> Президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек», передает ТАСС.

    Кроме того, во время разговора Путина и Трампа значительное внимание было уделено ситуации на Украине, где обсуждались многочисленные детали и нюансы.

    Ранее Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

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    19 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин сообщил о позиции Трампа по перемирию на Украине

    Путин рассказал о позиции Трампа по прекращению огня на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп высказал свою позицию по прекращению огня в телефонном разговоре, передает ТАСС. Путин поблагодарил главу США за поддержку инициативы по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Он подчеркнул, что переговоры по возможному мирному соглашению были прерваны украинской стороной в 2022 году. Путин отметил, что американский лидер выразил свое мнение относительно прекращения боевых действий и перемирия, не уточнив подробности позиции Трампа.

    Напомним, Владимир Путин вышел к представителям прессы после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    Коментарии (9)
    20 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Главы государств ЕС до сих пор придерживаются мнения о том, что России можно нанести стратегическое поражение, но президент США считает иначе, что показала его беседа с Путиным, сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

    «Более того, он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть. То есть одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа», – пояснил сенатор.

    Европейские столицы и Киев пытаются переманить главу американской администрации в «стан войны» и прямой конфронтации с Россией, чтобы воссоздать единый антироссийский фронт.

    Но Трамп несколько раз продемонстрировал, что не собирается так поступать, что вызывает «острое разочарование» у европейцев, заметил Пушков.

    Также президент США не желает втягивать свою страну в острую фазу «новой холодной войны», поскольку она будет невыгодна Вашингтону. «Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России», – заключил сенатор.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    При этом страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Коментарии (9)
    19 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова

    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова на День музеев

    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова
    @ Синдеев Владимир/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Международный день музеев жители Киева массово посетили дом-музей Михаила Булгакова, несмотря на давление украинских властей.

    В пресс-службе музея Булгакова сообщили о многочасовой очереди из желающих посетить экспозицию в честь Международного дня музеев. Фото длинной очереди были опубликованы на странице музея в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС.

    В апреле петиция о демонтаже памятника писателю Михаилу Булгакову в Киеве набрала на сайте горсовета необходимые для ее рассмотрения властями 6 тыс. голосов. В петиции содержится призыв переименовать одноименный киевский Литературно-мемориальный музей, а также демонтировать памятник писателю, мемориальную доску на доме № 13 на Андреевском спуске.

    Ранее в Киеве убрали мемориальную доску Михаилу Булгакову.

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    19 мая 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре
    Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства звонил из Сочи.

    Коментарии (22)
    19 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Украина объявила эвакуацию 202 населенных пунктов Сумской области
    Украина объявила эвакуацию 202 населенных пунктов Сумской области
    @ Abdullah Unver/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим решил провести экстренную эвакуацию населения из более чем 200 населенных пунктов в Сумской области, об этом объявил глава украинской военной администрации региона Олег Григоров.

    Из населенного пункта Новая Слобода уже уехали 75 гражданских лиц, включая двух детей, из Белопольской и Ворожбянской общин выехало 65 человек, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Григорова.

    В Белопольской и Ворожбянской общинах остается чуть более 3000 и 835 жителей соответственно. В Новой Слободе остаются 274 человека, из которых 24 человека – несовершеннолетние.

    Всего эвакуируют 202 населенных пункта Сумской области. Их уже покинуло более 60% местных жителей.

    Ранее источник в силовых структурах сообщал, что подразделения ВСУ в Сумской области испытывают деморализацию в командном составе из-за боевых потерь.

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    20 мая 2025, 11:32 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Политолог Шаповалов: Путин в разговоре с Трампом подтвердил твердость позиций России по Украине

    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердил, что Москва извлекла уроки из невыполнения оппонентами Минских соглашений. Теперь Россия не станет инициировать перемирие без юридической фиксации принципов движения к урегулированию украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов.

    «Диалог Путина с Трампом в очередной раз подтвердил: Россия неотступно продвигает свою дипломатическую линию. Она заключается в том, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после проработки всех деталей и выхода на устранение первопричин конфликта», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Путин добивается максимальных гарантий для России, акцентируя внимание на юридическом закреплении каждого шага на пути к мирному урегулированию. Москва никому не будет верить на слово. Мы помним уроки Минских соглашений и прекращение Киевом переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году», – заметил он.

    «Сторонам нужно сначала определить и утвердить принципы движения к урегулированию. В случае достижения договоренностей, можно в очередной раз попробовать инициировать перемирие. После чего, в зависимости от его выполнения, решать вопрос о подписании мирного договора», – детализировал эксперт.

    «При этом, ни о каком безусловном прекращении огня речи идти не может. Россия не даст ВСУ ни единого шанса на перевооружение и передышку», – предупредил аналитик. «В целом, диалог Путина и Трампа показал, что позиции двух стран в определенных вопросах сближаются. Но это не означает, что Москва пойдет на пересмотр своих позиций в угоду кому-либо, особенно, если это не отвечает национальным интересам России», – уточнил собеседник.

    Напомним, в понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он продлился более двух часов. По его итогам российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

    В этом документе может быть прописан ряд позиций, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», уточнил глава государства.

    Путин отметил, что возобновление контактов России и Украины в Стамбуле дает основания полагать, «что мы в целом на правильном пути». «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны», – цитирует его сайт Кремля. По словам президента, позиция Москвы ясна, главное – устранить первопричины кризиса.

    Трамп в свою очередь заявил, что Москвы и Киев «немедленно» начнут переговоры. «Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», – написал он в своей соцсети Truth Social. Американский лидер уточнил, что Ватикан в лице папы римского «был бы очень заинтересован» в проведении встречи представителей России и Украины.

    Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня. По его словам, лидеры глубоко обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, в том числе с учетом прошедших прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. «Очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных», – добавил помощник главы государства.

    Путин и Трамп также говорили о будущем взаимодействии Москвы и Вашингтона. Глава Белого дома «эмоционально высказывался о перспективах этих отношений». Республиканец «видит Россию как одного из важнейших партнеров Америки на торгово-экономическом направлении», указал Ушаков. Президенты обсудили и новый обмен заключенными – девять на девять человек.

    После того, как глава Белого дома передал содержание беседы с Путиным европейским коллегам, представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил: ЕС собирается расширить санкционное давление на Россию.

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    19 мая 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин после телефонной беседы с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом вышел к представителям прессы.

    Глава российского государства кратко рассказал содержание разговора с американским коллегой, передает ТАСС.

    «Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», – пояснил он. Сама беседа длилась больше двух часов.

    Президент добавил, что его помощник Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее разъяснят детали состоявшейся беседы с Трампом.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

    Коментарии (6)
    19 мая 2025, 21:29 • Новости дня
    Трамп заявил о безграничных перспективах торговли России и США

    Трамп назвал неограниченным потенциал экономических связей России и США

    Трамп заявил о безграничных перспективах торговли России и США
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Дональд Трамп после беседы с президентом России Владимиром Путиным отметил перспективы для масштабного экономического сотрудничества между двумя странами при условии окончания конфликта на Украине.

    Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и США после завершения конфликта на Украине неограничен, передает ТАСС. Такое заявление сделал Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

    «Россия хочет вести с Соединенными Штатами крупномасштабную торговлю, когда завершится это катастрофическое кровопролитие [на Украине], и я согласен», – заявил Трамп.

    Он подчеркнул, что у России есть уникальные возможности для создания значительного благосостояния и увеличения количества рабочих мест, если будет реализован потенциал торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути достижения этого мира. Глава государства подчеркнул важность поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной. Путин по итогам разговора с Дональдом Трампом отметил, что процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной движется в верном направлении.

    Коментарии (7)
    19 мая 2025, 17:46 • Новости дня
    Reuters: Путин и Трамп начали телефонный разговор
    Reuters: Путин и Трамп начали телефонный разговор
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп начали телефонную беседу, сообщил источник в Белом доме.

    Путин и Трамп приступили к разговору, заявил собеседник Reuters.

    Напомним, Кремль объявлял о предстоящем телефонном разговоре между Путиным и Трампом.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предположил, что беседа поможет продвинуться в урегулировании на Украине.

    Коментарии (0)
    19 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин ведет переговоры с Трампом по телефону из Сочи

    Зарубин: Путин ведет разговор с Трампом из музыкальной школы в «Сириусе»

    Путин ведет переговоры с Трампом по телефону из Сочи
    @ sirius-ft.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин общается по телефону с президентом США Дональдом Трампом, находясь в помещении музыкальной школы в образовательном центре «Сириус».

    Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин. По его словам, у Путина в Сочи запланирована обширная программа мероприятий.

    Журналист отметил, что президентская связь позволяет главе государства проводить международные звонки в таком формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали телефонную беседу.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность личной встречи между Путиным и Трампом.

    Коментарии (0)
    19 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа сейчас не готовится
    Песков: Встреча Путина и Трампа сейчас не готовится
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры о встрече лидеров России и США сейчас не ведутся.

    Встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на данный момент не готовится, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о возможности организации переговоров между двумя лидерами. «Нет, сейчас не готовится», – сообщил Песков, комментируя потенциальную встречу Путина и Трампа.

    Ранее в Кремле объявили о предстоящем телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который назначен на 17:00 по московскому времени.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф выразил уверенность, что этот разговор поможет продвинуться в вопросе урегулирования на Украине.

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    Европа из-за России лишает себя дешевого продовольствия

    «Рост цен на продукты питания и широкомасштабное закрытие ферм». Все это, по мнению европейских отраслевых аналитиков, уже в ближайшее время ждет Евросоюз в случае принятия на текущей неделе Европарламентом решения по поводу судьбы поставок удобрений из России и Белоруссии. Мотивом прекращения этих поставок является, как ни парадоксально, не только голая русофобия. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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