При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Косачев: Россия в ближайшие дни передаст наработки по меморандуму Украине
Россия в ближайшие дни передаст Украине наработки по меморандуму об урегулировании, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Он отметил, что работа над меморандумом подходит к концу, и подтвердил, что соответствующие предложения будут отправлены украинской стороне в ближайшее время, передает РИА «Новости».
Косачев подчеркнул, что эти документы не станут предметом широкой огласки на текущем этапе, так как переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине остается сложным и деликатным.
Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что Россия готовит проект мирного меморандума. Сроки и место новых переговоров по вопросам урегулирования с Киевом пока не определены, но Украина согласилась на второй раунд. Также министр заявил, что легитимность Владимира Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом.