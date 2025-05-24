Косачев: Россия в ближайшие дни передаст наработки по меморандуму Украине

  • Новость часаМинобороны показало кадры с возвращением россиян из украинского плена
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    Как российское вино изгоняет западных конкурентов
    Британская пресса признала превосходство России в применении FPV-дронов
    Руководство Грузии призвало Запад принести извинения грузинскому обществу
    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе
    Еще 307 российских пленных вернулись с подконтрольной Киеву территории
    Брюссель рассматривает отключение более 20 российских банков от SWIFT
    Объяснено стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек
    Прилепин сообщил о 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных на Украине
    В МВД нашли способ тотально защитить граждан от мошенников
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как кино попасть в школу

    При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    24 мая 2025, 15:40 • Новости дня

    Косачев: Россия в ближайшие дни передаст наработки по меморандуму Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Россия в ближайшие дни передаст Украине наработки по меморандуму об урегулировании, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Он отметил, что работа над меморандумом подходит к концу, и подтвердил, что соответствующие предложения будут отправлены украинской стороне в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Косачев подчеркнул, что эти документы не станут предметом широкой огласки на текущем этапе, так как переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине остается сложным и деликатным.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что Россия готовит проект мирного меморандума. Сроки и место новых переговоров по вопросам урегулирования с Киевом пока не определены, но Украина согласилась на второй раунд. Также министр заявил, что легитимность Владимира Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом.

    23 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на атаку украинских БПЛА ударами по военным целям

    МИД: Россия «даст адекватный ответ» на массовую атаку украинских БПЛА

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский МИД распространил заявление в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки, но, в отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия ВПК.

    В документе МИД России сообщает, что с 20 по 23 мая зафиксировано 788 атак беспилотников самолетного типа и ракет западного производства по территории России, причем вне зоны спецоперации. По информации ведомства, российская ПВО уничтожила 776 целей, но 12 беспилотников нанесли удары.

    В результате атак погибли и пострадали мирные жители. В Пантелеймоновке в ДНР ранены восемь человек, а в Запорожской области погибла девушка 1990 года рождения и получили ранения четверо детей. В Липецкой области восемь человек пострадали после падения сбитого дрона, а в Курской области в результате ракетных ударов пострадали люди, среди них двое детей.

    В сообщении МИД подчеркивается: «Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса».

    Также министерство напомнило, что президент России принял решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории для минимизации угрозы атак.

    МИД считает, что эскалация со стороны ВСУ связана с попытками сорвать процесс возобновившихся при содействии США переговоров между Россией и Украиной и не допустить реализации первых договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых в Стамбуле 16 мая.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не прекращает атаки на гражданские объекты, но средства ПВО эффективно ей противостоят.

    В последние дни киевский режим совершил несколько массированных атак дронами по территории России.  За последние сутки российские силы ПВО уничтожили 112 украинских БПЛА, значительная часть которых была ликвидирована в воздушном пространстве Московской области. 

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    23 мая 2025, 20:50 • Новости дня
    Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах жителей Курской области

    Москалькова: Украина удерживает в Сумах 34 жителя Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти сообщили, что в ходе обмена возвращены 20 жителей Курской области, однако 34 человека все еще остаются в Сумах.

    Украина продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области, передает ТАСС. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, в рамках одного из последних обменов удалось вернуть 120 гражданских лиц, среди которых оказались 20 жителей Курской области. Москалькова уточнила: «На этот раз в число возвращенных россиян входят 120 гражданских лиц, среди них 20 курян, находившихся в изоляции с февраля. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека».

    Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что работа по возвращению российских граждан продолжается и власти прилагают все усилия для их освобождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сумской области пожаловались на насилие со стороны иностранных наемников, которые служат в рядах ВСУ.

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    24 мая 2025, 14:20 • Видео
    Павел Дуров против Франции

    Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

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    24 мая 2025, 04:14 • Новости дня
    В МВД нашли способ тотально защитить граждан от мошенников

    В МВД рассмотрели идею тотального запрета на кредиты для россиян ради защиты

    В МВД нашли способ тотально защитить граждан от мошенников
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В МВД России рассматривается инициатива полного запрета на выдачу кредитов гражданам с возможностью индивидуальной разблокировки ради предотвращения мошенничества.

    Возможность введения тотального запрета на оформление кредитов с дальнейшей индивидуальной разблокировкой, рассматривается в ведомстве, сообщил заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов на киберфестивале Positive Hack Days.

    «У нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», – приводит его словам агентство «Прайм».

    По словам Филиппова, каждый гражданин, который пожелает оформить кредит, в случае реализации инициативы будет проходить консультацию в МВД, чтобы сотрудники ведомства, задавая вопросы, удостоверились, что деньги не окажутся у мошенников.

    Филиппов подчеркнул, что такая мера стала бы «серьезным ударом» по киберпреступности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый сервис на портале «Госуслуги» объединил инструменты предотвращения мошенничества и повышения цифровой грамотности, в него вошли комплексные инструкции и возможности проверки подозрительных действий на портале.

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    24 мая 2025, 10:39 • Новости дня
    Bloomberg: Брюссель рассматривает отключение более 20 российских банков от SWIFT
    Bloomberg: Брюссель рассматривает отключение более 20 российских банков от SWIFT
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз обсуждает вариант исключения свыше двадцати российских банков из международной системы SWIFT, а также меры по нефтяному потолку и «Северному потоку», пишет Bloomberg.

    По сведениям источников агентства, эта мера обсуждается в рамках следующего пакета санкций против России, передает ТАСС.

    Также отмечается, что в Брюсселе анализируют возможность снижения предельной стоимости российской нефти и введения ограничений в отношении проекта «Северный поток».

    Подчеркивается, что обсуждаемые инициативы пока находятся на предварительной стадии и решения еще не приняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Британия призвала союзников из G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть.

    При этом Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины.

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    24 мая 2025, 07:25 • Новости дня
    Овечкин стал первым россиянином – обладателем приза Марка Мессье

    НХЛ сообщила о вручении Овечкину приза Марка Мессье

    Овечкин стал первым россиянином – обладателем приза Марка Мессье
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем премии Марка Мессье за лидерство в НХЛ в сезоне 2024/25, сообщает Национальная хоккейная лига на своем сайте.

    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем премии Марка Мессье за лидерство в НХЛ в сезоне 2024/25. Он отмечен как «игрок, который демонстрирует отличные лидерские качества для своей команды на льду и за его пределами», сказано в сообщении на сайте НХЛ.

    «Овечкин, сыгравший в своем 20-м сезоне в НХЛ и 16-м в качестве капитана «Вашингтона» (что стало третьим по продолжительности пребыванием в команде в истории Лиги), 6 апреля завершил «ГОНКУ GR8» и превзошел Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ, а это рекорд Величайшего, удерживавшийся более 31 года», – перечисляют достижения Ови в НХЛ.

    Там добавили, что Овечкин завершил сезон с 897 голами, что на три гола больше, чем у Гретцки за всю его легендарную карьеру, и вывел «Вашингтон Кэпиталз» (51-22-9, 111 очков) на второе место в турнирной таблице Лиги и на первое место в Восточной конференции впервые с сезона 2016/17.

    Кроме того, Овечкин стал первым россиянином, который удостоился этой награды с момента учреждения в сезоне-2006/07.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм преподнес российскому нападающему Александру Овечкину именные бутсы с автографом в честь его рекордного достижения по голам в НХЛ.

    Кроме того, фанаты отправили Овечкину более 25 тыс. писем поддержки. Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

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    23 мая 2025, 20:02 • Новости дня
    СБУ национализировала земли россиян в Киевской области
    СБУ национализировала земли россиян в Киевской области
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Служба безопасности Украины заявила о национализации 176 сельскохозяйственных участков, ранее принадлежавших гражданам России.

    Как сообщили в СБУ, речь идет о земельных наделах общей площадью почти 100 гектаров, находившихся в окрестностях Киева и доставшихся россиянам по наследству до февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении СБУ говорится: «СБУ разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом: теперь их участки возвращены в собственность Украины».

    В ведомстве добавили, что по украинским законам иностранные граждане не имеют права владеть землями сельскохозяйственного назначения на Украине. Теперь все выявленные участки переданы под управление Госгеокадастра страны.

    Напомним, Великобритания и Европейский союз усиливают переговоры о конфискации замороженных российских активов для повышения оборонных расходов и усиления экономического давления на Россию.

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    23 мая 2025, 17:56 • Новости дня
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    @ TIL BUERGY/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины осложнил энергетическую ситуацию в странах ЕС.

    По его словам, действия Украины стали одной из основных причин энергетического кризиса в Европе, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что с первого января Украина полностью прекратила транзит российского газа в страны Центральной Европы, что особенно отразилось на энергетической стабильности региона.

    Министр подчеркнул, что основные поставки теперь осуществляются через трубопровод «Турецкий поток» и его продолжения на территории Болгарии и Сербии.

    По его словам, Венгрия ежедневно получает более 20 млн кубометров газа через Сербию, что составляет примерно 7,5 млрд кубометров в год.

    Сийярто выразил мнение, что без транзита через Сербию у Венгрии и других стран Центральной Европы возникли бы серьезные энергетические проблемы.

    Он также заявил, что Украина подвела Центральную Европу в вопросах энергетической безопасности, в то время как Сербия действует ответственно и обеспечивает транспортировку необходимого объема газа.

    В феврале Фицо заявил, что российский газ начал поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток».

    Европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

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    24 мая 2025, 03:16 • Новости дня
    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе

    Минобороны: Механик-водитель спас раненого товарища и отбился от дрона ВСУ

    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Гвардии старший сержант Александр Гоппе спас раненого сослуживца, сбил вражеский беспилотник и продолжил выполнение боевой задачи, рассказали в Минобороны России

    Российский военнослужащий механик-водитель Александр Гоппе сумел спасти раненого сослуживца во время артиллерийского обстрела и отбиться от дрона-камикадзе стрелковым оружием, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    В ведомстве сообщили, что гвардии старший сержант Александр Гоппе в составе расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» подвергся артобстрелу, кроме того, был ранен один из сослуживцев Александра.

    «Переместив раннего товарища в безопасное место, начал оказывать ему первую медицинскую помощь, заметив приближение вражеского дрона-камикадзе. Из личного стрелкового оружия метким огнем Александр уничтожил беспилотник противника», – рассказали в оборонном ведомстве.

    Передав раненого товарища группе эвакуации, Гоппе оперативно добрался до запасной позиции, с которой продолжил уничтожение огневых точек противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий из района Ковалевки в ЛНР смог выжить в плену после того, как его товарищ обратился к российским военным за помощью.

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    23 мая 2025, 22:20 • Новости дня
    Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе М12

    МВД: Два человека погибли и 10 пострадали при ДТП на трассе М12

    Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе М12

    Tекст: Ирма Каплан

    Женщина и ребенок погибли, еще 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе М12, сообщает региональное управление МВД уточненную информацию.

    Вечером пятницы на 68-м километре трассы М12 произошло столкновение микроавтобуса с детьми и стоящей на дороге автомашины, по данным областного МВД, женщина и ребенок погибли, еще 10 человек пострадали, передает ТАСС.

    Ранее Минздрав региона сообщал, что на месте ДТП работают девять бригад скорой медицинской помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф.

    Задействован вертолет санитарной авиации.

    В территориальном следственном отделе ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье статье 238 УК России – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель женщины и ребенка в ДТП.

    «Предварительно установлено, что сегодня на 68-м километре трассы М-12 произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей», – уточнили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Свердловской области в этот день грузовик сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Березовском Свердловской области, четырехлетняя девочка погибла.

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    23 мая 2025, 23:45 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена военнослужащими ВС России сел в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье
    @ Telegram-канал телеканала «Звезда» - Zvezdanews

    Tекст: Ирма Каплан

    Борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Самолет с освобожденными военнослужащими и гражданскими прилетел в подмосковный аэропорт. На борту находились 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей Курской области, которых удерживали ВСУ.

    Выходя из самолета, военнослужащие развернули российский флаг, передает телеканал «Звезда».

    В Минобороны России уточнили, что обмен прошел согласно договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле между представителями России и киевского режима. Аналогичное количество украинских военнопленных и гражданских было передано украинской стороне.

    Вернувшиеся россияне пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

    Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, перед обменом украинские военнопленные заявили, что готовы выбрать тюрьму вместо возвращения на фронт, предпочитая отказаться от дальнейшего участия в боевых действиях.

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    24 мая 2025, 01:07 • Новости дня
    Марочко: На участках Сумщины фронт отодвинут от Курской области на 10 км

    Tекст: Ирма Каплан

    Линия соприкосновения в Сумской области силами ВС России была отодвинута от границы с Курской областью на ряде участков более чем на 10 километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские подразделения добились успехов на отдельных направлениях в Сумской области Украины за прошедшую неделю, поэтому линия боевого соприкосновения была отодвинута от границы с Курской областью, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо успехов ВС РФ на территории Сумской области за истекшую неделю: я бы назвал их очень существенными, поскольку на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 км», – рассказал он.

    Марочко добавил, что успехи российских военных позволили снизить угрозу для пограничных районов Курской области и укрепить позиции на данном направлении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители освобожденных сел Сумской области рассказали российским военным о случаях насилия, мародерства и грабежей, совершенных наемниками в рядах ВСУ.

    Во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы.

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    24 мая 2025, 02:46 • Новости дня
    Суд изъял имущество экс-чиновников Камчатки на 16,7 млрд рублей

    Tекст: Ирма Каплан

    Ленинский районный суд Владивостока взыскал в доход государства активы бывших чиновников Камчатки на сумму 16,7 млрд рублей, включая объекты недвижимости.

    Судебное решение по иску Генеральной прокуратуры было принято в отношении основных ответчиков, среди которых бывшие чиновники Камчатского края: экс-заместитель министра имущественных и земельных отношений региона Владимир Балакаев, зампредседателя правительства края Юрий Зубарь и депутат заксобрания Александр Иванчей, передает ТАСС.

    «Суд постановил иску удовлетворить и обратить поименованные в иске объекты в доход государства», – сообщил источник агентства.

    Согласно материалам дела, эти граждане через третьих лиц контролировали морской порт Петропавловска-Камчатского и группу компаний «Терминал», приобретали предприятия в Камчатском и Приморском краях и извлекали незаконную прибыль для себя и своих родственников.

    Общая стоимость активов, которые были признаны приобретенными коррупционным путем, составила 16,7 млрд рублей. В доход государства обращены поименованные в иске объекты недвижимости и доли в компаниях.

    В рамках обеспечительных мер суд ранее арестовал 25 жилых и нежилых зданий и 17 земельных участков площадью около 40 тыс. кв. метров. Кроме этого, арестовано имущество, принадлежащее бывшим чиновникам, членам их семей и аффилированным компаниям.


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    23 мая 2025, 20:33 • Новости дня
    Лавров назвал сроки передачи Киеву проекта урегулирования на Украине
    Лавров назвал сроки передачи Киеву проекта урегулирования на Украине
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России передать проект соглашения после завершения обмена пленными, подчеркнув приверженность договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

    Он отметил, что к этому времени Россия завершит подготовку данного документа, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Москва активно работает над второй частью договоренностей, которая предполагает подготовку обеими сторонами собственных проектов документа, отражающих условия достижения устойчивой и всеобъемлющей договоренности по урегулированию.

    Глава МИД добавил, что Россия привержена договоренностям, достигнутым в Стамбуле между российской и украинской делегациями, и завершается работа по составлению списка для обмена военнопленными по принципу «тысяча на тысячу».

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

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    24 мая 2025, 06:41 • Новости дня
    Прилепин сообщил о 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных на Украине

    Прилепин: Порядка 13 тыс. политзаключенных и пленных остались на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Подполковник Росгвардии, политический деятель, писатель Захар Прилепин обратил внимание на ситуацию с тысячами политзаключенных и гражданских лиц, оставшихся в плену на Украине.

    Почти 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине, заявил Прилепин ТАСС.

    «Жуткие цифры: еще порядка 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении»,  – сказал Прилепин.

    Он добавил, что эти цифры остаются неизменными, несмотря на обмены.

    По словам Прилепина, его штаб два года боролся за пророссийских политических заключенных и поднимал вопрос о практике их обмена. Штаб ведет работу по составлению списка гражданских пленных на основе обращений родственников и аналитики судебной системы Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 23 мая борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    До этого Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

    Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

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    24 мая 2025, 02:31 • Новости дня
    Москалькова назвала победителями вернувшихся из плена жителей Курской области

    Москалькова о вернувшихся из плена россиянах: они возвратились победителями

    Москалькова назвала победителями вернувшихся из плена жителей Курской области
    @ Пресс-служба Госдумы России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Освобожденные из украинского плены жители Курской области прибыли в пункт временного размещения (ПВР), где после дороги смогли отдохнуть и встретиться с близкими, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Освобожденные из плена ВСУ жители Курской области были доставлены в пункт временного размещения после обмена, врио губернатора региона Александр Хинштейн лично встретил и вернувшихся домой курян, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Усталые, изможденные, но не сломленные, не подавленные, а морально окрыленные – они возвратились победителями. На родной земле их ждут родные и близкие», – написала она.

    Москалькова уточнила, что на родине им предстоят реабилитация, лечение, возвращение к нормальной жизни, а власти помогут и поддержат вернувшихся домой граждан.

    Врио губернатора региона Александр Хинштейн, который встречал автобус с курянами, в своем Telegram-канале также поделился информацией об их возвращении и выложил несколько фото.

    «На территорию одного из ПВР города прибыл автобус с 18 жителями приграничья. Напомню, что двух человек на скорой доставили в Курскую областную больницу,  сейчас они находятся под присмотром медиков. Нескольких сразу забрали родственники», – сообщил он.

    Хинштейн добавил, что на месте вручил каждому жителю приграничья сертификат на 30 тыс. рублей, «чтобы люди могли купить себе вещи первой необходимости». Это региональная дополнительная мера поддержки к остальным, в том числе к ежемесячной выплате в 65 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 23 мая борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

    Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

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