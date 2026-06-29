Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.9 комментариев
Космонавт Романенко: ЕР помогает укреплять статус России как космической державы
Развитие космической отрасли становится одним из ключевых факторов технологического суверенитета России, заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко. По его словам, «Единая Россия» помогает создавать условия для развития научных проектов, направленных на технологическое лидерство страны.
«Развитие космической отрасли сегодня остается одним из стратегических направлений государственной политики. В прошлом году президент утвердил новую десятилетнюю программу развития космоса и соответствующий нацпроект, и теперь ключевая задача – обеспечить ее практическую реализацию и укрепление статуса России как ведущей космической державы», – заявил газете ВЗГЛЯД в кулуарах съезда ЕР Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко.
По его словам, важную роль в этом сыграет создаваемый в Москве космический кластер, который объединит инженерные, проектные и научные коллективы. «Этот центр позволит привлечь молодых специалистов – выпускников Бауманки, МАИ и других профильных вузов. Именно им предстоит работать над созданием Российской орбитальной станции и другими проектами новой космической программы», – отметил Романенко.
По мнению депутата, развитие таких проектов напрямую связано с достижением технологического суверенитета России. «Сегодня космос – это не только вопрос престижа. Это новые технологии, которые затем находят применение в промышленности, связи, медицине и других отраслях. Поэтому инвестиции в космическую программу – это инвестиции в технологическое лидерство страны», – подчеркнул он.
Романенко добавил, что «Единая Россия» уделяет большое внимание этому направлению. «Партия поддерживает проекты, связанные с развитием космических технологий, выступает площадкой для обсуждения отраслевых инициатив и помогает создавать условия для реализации новой космической программы. Это работа на будущее России», – сказал депутат.
Говоря о другом важнейшем направлении работы партии, Романенко отметил системную поддержку участников специальной военной операции. По его словам, волонтеры «Единой России» ежедневно помогают фронту, передавая военнослужащим как предметы первой необходимости, так и специальное оборудование – квадрокоптеры, приборы ночного видения, средства маскировки и другое оснащение. «Эта работа ведется постоянно и дает реальный результат. Огромное спасибо всем, кто участвует в ней», – заключил он.
Ранее Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия». Президент заявил, что выборы должны пройти в установленные сроки, в полном соответствии с законом и с обеспечением безопасности участников избирательного процесса. По его словам, Россия сталкивается с беспрецедентным внешним давлением, однако продолжит следовать собственному курсу и добиваться всех поставленных целей.
Глава государства также подчеркнул особую роль «Единой России» как ведущей политической силы страны. Он поблагодарил партию за работу по поддержке участников спецоперации, развитию регионов и реализации социальных проектов, призвав ее наращивать темпы этой деятельности.
Председатель партии Дмитрий Медведев, в свою очередь, представил федеральную пятерку списка кандидатов в Госдуму, в которую вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин. Кроме того, он сообщил, что Народная программа станет основным документом, определяющим работу партии на ближайшие пять лет.