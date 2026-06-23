Канцлер ФРГ стуком по столу призвал немцев к оптимизму

Канцлер ФРГ Мерц стуком по столу призвал немцев к оптимизму

Tекст: Денис Тельманов

Во время выступления на Дне промышленности лидер страны дважды ударил рукой по мебели, отвечая на вопросы о рисках радикализации общества, передает РИА «Новости». Таким образом политик подкрепил призыв поверить в обещанные правительством изменения.

«Давайте просто будем проявлять чуть больше оптимизма и чуть чаще, вопреки немецкой привычке, говорить: стакан не наполовину пуст, стакан наполовину полный», – заявил Мерц после первого удара.

Политик признал утрату Германией былой гибкости из-за того, что страна потеряла много лет без необходимых реформ. В конце речи он вновь требовательно постучал по столу, отметив, что гражданам предстоит пройти через сложный этап работы ради успешного результата, который в итоге оправдает все приложенные усилия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала экономический курс канцлера.

Руководство Христианско-демократического союза обсудило возможную отставку Фридриха Мерца из-за задержек правительственных преобразований.

Делегаты съезда немецких профсоюзов освистали главу правительства за призывы к жесткой экономии.