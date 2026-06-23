Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.3 комментария
Канцлер ФРГ стуком по столу призвал немцев к оптимизму
Канцлер ФРГ Мерц стуком по столу призвал немцев к оптимизму
Выступая в Берлине, глава немецкого правительства Фридрих Мерц использовал резкие жесты для мотивации граждан отказаться от привычки жаловаться на затянувшиеся государственные преобразования.
Во время выступления на Дне промышленности лидер страны дважды ударил рукой по мебели, отвечая на вопросы о рисках радикализации общества, передает РИА «Новости». Таким образом политик подкрепил призыв поверить в обещанные правительством изменения.
«Давайте просто будем проявлять чуть больше оптимизма и чуть чаще, вопреки немецкой привычке, говорить: стакан не наполовину пуст, стакан наполовину полный», – заявил Мерц после первого удара.
Политик признал утрату Германией былой гибкости из-за того, что страна потеряла много лет без необходимых реформ. В конце речи он вновь требовательно постучал по столу, отметив, что гражданам предстоит пройти через сложный этап работы ради успешного результата, который в итоге оправдает все приложенные усилия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала экономический курс канцлера.
Руководство Христианско-демократического союза обсудило возможную отставку Фридриха Мерца из-за задержек правительственных преобразований.
Делегаты съезда немецких профсоюзов освистали главу правительства за призывы к жесткой экономии.