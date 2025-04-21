Путин пообещал проработать вопрос о многократной помощи жителям приграничья

Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах

Tекст: Ольга Иванова

«Ну, например, всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие, за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

Он также добавил, что что Украина с западными кураторами организовала испытание ракет на гражданском объекте в Одессе.

Напомним, Путин отметил, что российская сторона проанализирует предложение о введении моратория на удары по гражданским объектам.

Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.



