Пленный Тагеев заявил о невозможности скрыться от мобилизации на Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, скрываться можно лишь на короткий срок, поскольку для выживания человек вынужден посещать магазины и передвигаться по городу, что делает его уязвимым для проверок со стороны полиции и военных, передает РИА «Новости».

Тагеев пояснил, что, как только гражданин попадает в какую-либо базу данных, его могут остановить и проверить документы. В случае выявления несоответствий, человека могут принудительно доставить в ТЦК для обновления данных или, при повторной проверке, даже в наручниках.

Руслан Тагеев служил в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году до третьего сентября 2024 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, он был направлен в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении для получения боевого опыта. В сентябре 2024 года он получил приказ занять передовую позицию под Покровском на Донецком направлении в качестве ротации своих сослуживцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска испытывают нехватку живой силы и призывают в свои ряды инвалидов, включая тех, у кого отсутствуют конечности; также сообщалось, что украинская армия набирает 58-летних неподготовленных мужчин; инвалид без трех пальцев рассказал о своей мобилизации в ВСУ.

