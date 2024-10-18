  • Новость часаВоенкор сообщил о «черных днях» для ВСУ на фронте
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    План Зеленского оказался неподъемным для США
    Российские военные более месяца передавали разведданные из окружения
    Bild: Украина готова создать ядерное оружие за несколько недель
    Залужный допустил мобилизацию женщин на Украине
    Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине
    Путин заявил, что плата за спорт не позволила бы ему стать мастером спорта СССР
    Путин поддержал кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР
    Военный эксперт: Киев способен создать «грязную ядерную ракету»
    Нетаньяху объявил о «начале последнего дня» ХАМАС
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    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как Пичугину удалось выжить в Охотском море

    С морем связано много трагедий и не меньше историй чудесного спасения. Михаил Пичугин провел в море 67 дней. За это время лодка прошла свыше тысячи километров – пересекла всё Охотское море, считающееся у моряков одним из самых суровых.

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    18 октября 2024, 07:56 • Новости дня

    Пленный боец ВСУ заявил о невозможности скрыться от мобилизации на Украине

    Пленный Тагеев заявил о невозможности скрыться от мобилизации на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Пленный сотрудник ТЦК Руслан Тагеев сообщил о невозможности длительного укрытия от мобилизации на Украине, поскольку полиция и военные проводят проверки документов.

    По его словам, скрываться можно лишь на короткий срок, поскольку для выживания человек вынужден посещать магазины и передвигаться по городу, что делает его уязвимым для проверок со стороны полиции и военных, передает РИА «Новости».

    Тагеев пояснил, что, как только гражданин попадает в какую-либо базу данных, его могут остановить и проверить документы. В случае выявления несоответствий, человека могут принудительно доставить в ТЦК для обновления данных или, при повторной проверке, даже в наручниках.

    Руслан Тагеев служил в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году до третьего сентября 2024 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, он был направлен в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении для получения боевого опыта. В сентябре 2024 года он получил приказ занять передовую позицию под Покровском на Донецком направлении в качестве ротации своих сослуживцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска испытывают нехватку живой силы и призывают в свои ряды инвалидов, включая тех, у кого отсутствуют конечности; также сообщалось, что украинская армия набирает 58-летних неподготовленных мужчин; инвалид без трех пальцев рассказал о своей мобилизации в ВСУ.

    17 октября 2024, 09:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском
    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска ликвидировали основную часть 152-й отдельной егерской бригады ВСУ под Красноармейском в Донецкой народной республике. Уничтожены новобранцы без боевого опыта.

    Российские войска уничтожили значительную часть 152-й отдельной егерской бригады вооруженных сил Украины в районе Красноармейска, сообщает ТАСС. По словам представителя силовых структур, большая часть бригады погибла в ходе боевых действий. Подразделение состояло преимущественно из новобранцев, не имевших боевого опыта. Некоторые солдаты сбежали с поля боя.

    По данным силовиков, на ранее контролируемых ВСУ территориях остаются сотни тел украинских военнослужащих. Поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения не позволяет провести полноценные погребальные обряды, тела временно хоронят на месте.

    Силовики также отмечают, что ВСУ предпринимают попытки выхода малыми группами из Селидова. Это явление не имеет массового характера, но становится все более частым. Оперативная обстановка для украинских военных вокруг Селидова ухудшается, и вскоре они могут оказаться перед выбором между утилизацией личного состава или попыткой вывода своих сил из города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении. Подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных. На линии фронта в районе города Селидово, подконтрольного Киеву, украинские силы столкнулись с ухудшением ситуации.

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    17 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    Bild: Украина готова создать ядерное оружие за несколько недель
    Bild: Украина готова создать ядерное оружие за несколько недель
    @ IMAGO/Ales Utouka/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может разработать ядерное оружие в течение нескольких недель, если его не позовут в НАТО, заявил неназванный украинский чиновник газете Bild (русская версия издания признана иноагентом в РФ).

    Украина обладает материалами и знаниями для создания ядерной бомбы, для первой бомбы потребуется лишь несколько недель с момента приказа, сказал собеседник Bild, передает РИА «Новости». Отмечается, что предложение о возможном создании бомбы было сделано несколько месяцев назад в ходе закрытого брифинга. Такой сценарий рассматривается на случай, если Украину не примут в НАТО после урегулирования конфликта.

    По данным газеты, готовность Киева создать собственное ядерное оружие подтверждают недавние слова президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом Зеленский якобы заявил, что либо у киевского режима будет ядерное оружие, либо ему придется искать другие альянсы.

    Минобороны России ранее заявляло, что информация о возможном ввозе на Украину отработанного ядерного топлива и опасных химикатов может свидетельствовать о подготовке киевским режимом грязной бомбы.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после этого отмечал, что наблюдатели организации на всех контролируемых киевским режимом атомных электростанциях не фиксируют радиоактивных утечек, которые могли бы свидетельствовать о создании такой бомбы.

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    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    17 октября 2024, 13:22 • Новости дня
    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области

    Политолог Скачко: Опыт Донбасса и Новороссии подсказывает, что харьковчане захотят войти в состав России

    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После того беспредела, который учинили ВСУ, а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители Харьковской области захотят войти в состав России, очень высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава российской администрации Харьковской области поддержал идею референдума о вхождении региона в состав России.

    «Референдум о вхождении Харьковской области в состав России станет шагом, который подтвердит серьезность намерений Москвы», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, проведение плебисцита будет возможным лишь после освобождения всей территории региона.

    «Когда ВСУ будут выдавлены за пределы Харьковской области, перед ВС России будет стоять задача по обеспечению безопасности местных жителей. Референдум же в очередной раз покажет, что Москва не захватывает и не аннексирует территории, о чем говорят на Западе, а предоставляет людям, проживающим в регионе, возможность определять свою судьбу», – пояснил собеседник.

    Скачко не исключает, что одним из условий завершения СВО станет всенародный опрос на Украине. Что касается непосредственно потенциального референдума в Харьковской области, то прогнозировать его результаты рано, считает он. Впрочем, по его мнению, «после того беспредела, который устроили ВСУ», а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители региона захотят войти в состав России, очень высока».

    А вот что можно спрогнозировать с уверенностью – так это реакцию Запада. «Там, конечно, не признают результаты, как это было с итогами плебисцита в других регионах. Более того, для них это станет поражением – военным и мировоззренческим. Позиция Киева же будет повторять позицию США и Европы. Вот только их мнение мало кого интересует», – заключил Скачко.

    Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал население в вопросе проведения референдума о вхождении в состав России. С идеей выступили жители села Граково. Ганчев ответил, что такое решение должны принимать все жители области.

    «Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать будут решение не только граждане, которые уже получили гражданство России. Есть люди, которые сейчас в Харькове живут, они находятся в оккупации – уверен, пускай не все, но много людей, если бы могли задать нам этот вопрос, они бы тоже его задали», – сказал он, его слова приводит РИА «Новости». При этом глава администрации подчеркнул, что общественное мнение нужно изучить подробнее.

    На фоне рассуждений о возможности проведения референдума пророссийское подполье сообщает, что ВСУ пригрозили оставить позиции на Харьковском направлении. По словам собеседника РИА «Новости», украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боеприпасов, а в частях процветает дезертирство.

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    17 октября 2024, 19:48 • Новости дня
    Российские военные более месяца передавали разведданные из окружения

    Находившиеся в окружении в Курской области бойцы ВС России держали оборону 39 дней

    Российские военные более месяца передавали разведданные из окружения
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оказавшиеся более чем на месяц в окружении противника в Курской области российские военнослужащие добывали разведданные, сегодня они передали свои координаты, рассказал депутат Тюменской облдумы Николай Савченко.

    «На территории Курской области <...> военнослужащие, находящиеся в окружении, 39 дней держали оборону, вели разведку, передавали данные в штаб о нахождении войск противника», – цитирует Савченко ТАСС.

    По его словам, поиски одного из военнослужащих, тюменца, начались два месяца назад.

    Летом сообщалось, что российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи решил самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

    До этого житель Кировской области, участвующий в СВО на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.

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    17 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    Пленный ВСУ обвинил командование 59-й бригады в расстреле россиян

    Украинский пленный сообщил о расстреле российских военнопленных офицером ВСУ

    Пленный ВСУ обвинил командование 59-й бригады в расстреле россиян
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военный Константин Колесников сообщил о расстрелах российских военнопленных заместителем командира роты и его помощником из 59-й бригады ВСУ.

    По его словам, замкомандира одной из рот 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и его помощник участвовали в расстреле российских военнопленных, сообщает ТАСС. Колесников отметил, что лично видел, как заместитель командира роты с позывным Дох и его помощник с позывным Немец совершали эти преступления.

    Колесников рассказал, что Немец расстреливал военнопленных, добавив, что сам он, находясь в плену, не подвергался насилию и издевательствам. Он отметил, что ему дали возможность выжить, и если кто-то был ранен, ему оказывали медицинскую помощь.

    Пленный Колесников призвал своих сослуживцев сдаваться, так как в сложившихся условиях это может быть единственным способом выжить для солдат ВСУ. Колесников сдался в плен в январе 2024 года в районе села Первомайского на Красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть командного состава 59-й мотопехотной бригады ВСУ была привлечена к ответственности после информации в социальных сетях о значительных потерях из-за приказов командования. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию военных преступлений Украины.

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    17 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине

    Захарова предложила Германии прекратить поставки оружия Украине для мира

    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова высказалась против поставок Германией оружия Украине, прокомментировав слова Фридриха Мерца о российском ультиматуме.

    Захарова подчеркнула, что если Германия действительно стремится к прекращению боевых действий на Украине, ей следует остановить поставки вооружений киевскому режиму, передают «Известия».

    «А ультиматум пусть жене своей объявит», – отметила дипломат.

    Лидер партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц ранее выразил мнение, что Россия должна выполнить определенные условия, которые могут быть восприняты как ультиматум.

    Официальный представитель МИД заявляла, что урегулирование на украинской территории невозможно без учета российских интересов. Она также подчеркнула, что все субъекты, входящие в состав России, не являются предметами переговоров по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что Россия не пойдет на какие-либо ультиматумы по украинскому конфликту.

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    17 октября 2024, 10:05 • Новости дня
    УАЗ признал проблемы с машинами для СВО

    УАЗ объяснил проблемы с автомобилями на СВО санкциями и потерей поставщиков

    УАЗ признал проблемы с машинами для СВО
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проблемы с качеством автомобилей УАЗ для СВО возникли из-за введенных санкций и потери ключевых поставщиков, сообщили в компании Sollers (владеет УАЗом).

    Представители компании Sollers, владеющей УАЗом, отметили, что завод ведет работу по переходу на альтернативных поставщиков и развитие производственной базы, передает «Газета.Ru».

    «В 2022 году в условиях санкционных ограничений УАЗ столкнулся с тяжелейшим вызовом потери своих ключевых поставщиков», – сообщили в Sollers.

    Военкор Дмитрий Стешин отметил, что качество автомобилей УАЗ на фронте оставляет желать лучшего. По его словам, машины требуют значительных доработок перед использованием. Он привел пример, когда «УАЗ Патриот» был полностью разобран и собран заново для устранения дефектов, но все равно возникли проблемы с задним мостом.

    Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указал на низкую культуру производства как причину частых отказов автомобилей УАЗ. Он считает, что перед отправкой на СВО автомобили должны проходить строгую приемку и все проблемы необходимо устранять до поставки.

    Компания Sollers отметила, что УАЗ проводит семинары для военнослужащих по техническому обслуживанию автомобилей на базе «Барс Сармат» в Запорожской области, чтобы повысить надежность техники на фронте.

    Ранее был создан специальный чат-бот для помощи военнослужащим по эксплуатации и ремонту переданных Минпромторгом автомобилей УАЗ.

    До этого Минпромторг передал фронту более 600 таких автомобилей.

    Между тем вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предложил запретить «Буханки» для общих дорог.

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    17 октября 2024, 21:03 • Новости дня
    Зеленский призвал страны Запада готовить бригады для замены ВСУ

    Зеленский предложил странам Запада готовить бригады для замены уставших бойцов ВСУ

    Зеленский призвал страны Запада готовить бригады для замены ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с генсеком НАТО призвал другие страны готовить бригады, которые смогут заменить уставших украинских военных на поле боя.

    «Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», – заявил Зеленский, сообщает издание «Страна».

    Ранее Зеленский назвал ядерное оружие альтернативой вступлению Украины в НАТО. Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса, чтобы обеспечить свою безопасность, заявил Зеленский на саммите Евросоюза. Позже неназванный украинский чиновник заявил газете Bild (русская версия издания признана иноагентом в РФ), что киевский режим может разработать ядерное оружие в течение нескольких недель, если Украину не позовут в НАТО.

    Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.

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    17 октября 2024, 17:39 • Новости дня
    Зеленский назвал ядерное оружие альтернативой вступлению Украины в НАТО
    Зеленский назвал ядерное оружие альтернативой вступлению Украины в НАТО
    @ IMAGO/Stefan Zeitz/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса, чтобы обеспечить свою безопасность, заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза.

    По его словам, на сегодняшний день единственным работающим альянсом является НАТО. Зеленский подчеркнул, что Украина является единственной страной, которая добровольно отказалась от ядерного арсенала. «Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина», – отметил он, передает ТАСС.

    Президент Украины также рассказал, что обсуждал данную проблему с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время встречи в сентябре. Зеленский выразил надежду, что этот вопрос получит дальнейшее развитие в международных отношениях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что западные страны продолжают колебаться по ключевым пунктам мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, включая вопрос приглашения Украины в НАТО, а также упоминал о важности обсуждения нанесения ударов по военным целям на российской территории.

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    17 октября 2024, 20:56 • Новости дня
    Военкор Коц: Работа с Mirage 2000 станет «сущим адом» для ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребители Mirage 2000, которые Франция передаст Украине, добавят сложностей для технического персонала ВСУ из-за особенностей в обслуживании и высокой аварийности, заявил военный корреспондент Андрей Коц.

    Технический персонал теперь столкнется с необходимостью обслуживать не только F-16, но и отличающиеся по конструкции Mirage 2000. «Для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом», – отметил военкор в своем материале для РИА «Новости».

    Эти самолеты имеют высокую аварийность, из 614 выпущенных с 1983 по 2007 год машин в летных происшествиях было потеряно 59. Коц подчеркнул, что украинским техникам придется прилагать усилия для поддержания летного состояния этих самолетов, так как передаваемые истребители не новы.

    Кроме того, Коц указал на их потенциальное использование в качестве носителей крылатых ракет SCALP-EG, которые являются французским аналогом британских Storm Shadow. Эти ракеты имеют дальность до 560 километров и выполнены с применением технологии снижения радиолокационной заметности.

    В начале октября министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах поставить на Украину французские истребители Mirage 2000 в первой половине 2025 года.

    Генерал авиации Владимир Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что западные истребители, такие как Mirage 2000, требуют квалифицированного управления, иначе они могут стать «грудой металлолома» в руках неподготовленных специалистов.

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    17 октября 2024, 13:43 • Новости дня
    Киев предложил Азербайджану схему замены российского газа

    Киев предложил Азербайджану и Словакии схему с реэкспортом газа в Европу

    Tекст: Александра Юдина

    Украина предлагает заменить российский газ на азербайджанский, выступая реэкспортером, что позволит Западу управлять газовыми поставками через украинские хранилища.

    Киев предложил Азербайджану и Словакии схему, которая позволит заменить российский газ на азербайджанский, передает РБК.

    Суть предложения заключается в том, что страны Запада смогут покупать азербайджанский газ и закачивать его в украинские хранилища, распоряжаясь им по своему усмотрению.

    Это позволит обойтись без транзита газа из России, а Украина станет ключевым звеном в транспортировке топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию.

    Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорила, что ЕС может найти альтернативные источники газа после завершения контракта с Россией.

    При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

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    18 октября 2024, 00:47 • Новости дня
    Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине

    Трамп упрекнул Зеленского в начале вооруженного конфликта Украины с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

    «Зеленский – один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он появляется, мы даем ему 100 млрд долларов. Кто еще в истории получал такие деньги?» – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на подкаст PBD,

    Он отметил, что его заявление не означает нежелание помогать Украине. Трамп выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. При этом он заявил, что «Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться». Трамп также сказал, что «Украина уже не та Украина, что была раньше».

    «Война проиграна», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. СМИ заявили, что во время встречи между Зеленским и Трампом было отмечено отсутствие «химии».

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    17 октября 2024, 12:47 • Новости дня
    Орбан заявил о проигрыше ЕС в конфликте на Украине

    Орбан назвал проигрыш ЕС в конфликте с Украиной результатом ошибочной стратегии

    Орбан заявил о проигрыше ЕС в конфликте на Украине
    @ JOHN THYS/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз и западные страны проигрывают в конфликте на Украине, указывая на неудачную стратегию, принятую европейскими лидерами, которые поддержали Украину финансово и политически.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Европейский союз и западные страны терпят поражение в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    Орбан отметил, что ситуация на поле боя свидетельствует о неправильной стратегии, принятой европейскими лидерами. Он выразил мнение, что ответственность за текущий ход событий должна быть понесена теми, кто решил вступить в конфликт на стороне Украины.

    Орбан подчеркнул, что многие европейские лидеры, включая руководство Еврокомиссии, приняли решение поддержать Украину, предоставляя ей финансовую помощь. «Мы действуем так, будто это наша собственная война», – заявил венгерский премьер. По его словам, это привело к тому, что Европа находится на проигравшей стороне, и это свидетельствует о выборе неудачной стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии не намерены менять свою мирную позицию по Украине, несмотря на международное давление, о чем сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на Петербургском газовом форуме. Член венгерской оппозиционной партии попытался атаковать премьер-министра Венгрии во время его пресс-конференции в Европарламенте. Орбан заявил, что позиция Украины не отвечает интересам ЕС.

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    17 октября 2024, 20:12 • Новости дня
    Залужный допустил мобилизацию женщин на Украине

    Залужный заявил о возможной мобилизации женщин для спасения Европы от войны

    Залужный допустил мобилизацию женщин на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил о возможной мобилизации женщин на Украине для участия в военных действиях в будущем во имя «спасения Европы».

    «Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем», – сказал он, выступая на мероприятии британского аналитического центра Chatham House, который в России признан нежелательной организацией, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинское правительство решило приостановить действие положений о предприятиях и организациях, критически важных для экономики страны, которые дают бронь от мобилизации. Также сообщалось, что на Украине значительно возросли темпы мобилизации призывников.

    При этом украинские власти обязали 17-летних вставать на воинский учет под угрозой штрафа.

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    17 октября 2024, 21:45 • Новости дня
    Военный эксперт: Киев способен создать «грязную ядерную ракету»

    Военный эксперт Леонков: Киев способен создать «грязную ядерную ракету»

    Военный эксперт: Киев способен создать «грязную ядерную ракету»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Петрова

    Еще с советских времен Украина располагает технологиями, которые позволяют ей создать баллистическую ракету. В теории киевский режим также может создать «грязную бомбу» ввиду наличия на Украине АЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя серию заявлений Владимира Зеленского по теме ядерного оружия.

    «В последнее время наблюдается интересная тенденция – на Украине не осталось производственных мощностей по созданию ракетного оружия, однако оно появляется: это комплексы «Ольха» и «Гром». И Зеленский как-то заявлял, что если ВСУ не дадут разрешения применять дальнобойное оружие по российской территории, то они создадут свои комплексы соответствующего класса», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Поэтому к словам, которые произносит Зеленский, и его амбициям в столь чувствительной сфере нужно внимательно относиться и проводить разведывательные мероприятия, чтобы подтвердить или опровергнуть его фантазии», – добавил собеседник.

    Что касается так называемой «грязной бомбы», то Украина также может ее создать. Сама бомба вряд ли приведет к сильным разрушениям, однако ее взрыв приведет к серьезным загрязнениям местности в зоне применения.

    «Мы видим, как с участием украинских специалистов и с помощью иностранных комплектующих создаются ракетные комплексы. То есть, ракету они сделать смогут. Полетит ли она – результат непредсказуем, надо проводить испытания. А что касается ядерных боеголовок, это тоже вопрос открытый. КНДР, например, это сделала своими силами. Учитывая наличие АЭС на Украине, она вполне может стать источником «грязных бомб» и «грязных ракет», – допустил собеседник.

    Эксперт также отметил, что 19 февраля 2022 года Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене объявил о созыве переговоров стран-участниц «Будапештского меморандума». И пригрозил: если такие переговоры не состоятся или не принесут гарантий безопасности для Украины, Киев пересмотрит свой безъядерный статус. В итоге ядерные амбиции Зеленского стали одной из предпосылок начала специальной военной операции со стороны России, заключил Леонков.

    Напомним, в четверг Зеленский рассказал, что в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом он упоминал о ядерном оружии как альтернативе вступлению страны в НАТО. «В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: «Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита, – либо мы должны иметь какой-то альянс». Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов», – вспоминал он.

    Позднее в немецком издании Bild были опубликованы слова неназванного украинского чиновника о том, что Киев располагает и материалами, и технологиями для создания ядерного оружия. «Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», – цитирует его издание.

    Позже в офисе украинского Зеленского заявили, что это сообщение не соответствует действительности. Самому Зеленскому также пришлось опровергнуть информацию Bild: «Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие. Я говорил, когда упоминал «Будапештский меморандум», что высокоуважаемыми странами он был подписан. Там указано, что Украина отдает ядерное оружие, а получает гарантии безопасности. Я так сказал. Это означает, что мы отдали наше ядерное оружие. Для нас защиты, кроме НАТО, нет, это наш сигнал, но мы не создаем наше ядерное оружие».

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