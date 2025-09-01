  • Новость часаОБСЕ объявила о закрытии Минской группы по Карабаху
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от «общественников»

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    1 сентября 2025, 14:35 • Новости дня

    Дипломат Долгов: Тяньцзиньская декларация ШОС утвердила Евразию центром мировой геополитики

    Дипломат Долгов: Тяньцзиньская декларация ШОС утвердила Евразию центром мировой геополитики
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Создание Банка ШОС, уход от блокового мышления, развитие трансгосударственных инфраструктурных проектов – важнейшие итоги саммита организации в китайском Тяньцзине. Эти инициативы – не вызов США и НАТО, но предложение конструктивной альтернативы их подходам, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «Участники саммита ШОС подчеркнули приверженность принципу суверенитета государств, а также подтвердили важность неделимости архитектуры безопасности. Это краеугольный камень для дальнейшего развития Евразии и мира в целом – учитывая, что регион становится центром глобальной геополитической повестки», – указал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «В формирующейся евразийской архитектуре безопасности фундаментом является соблюдение интересов каждого государства, а также отказ от натоцентричности и блоковых доктрин. Важно, что единство мнений Москвы, Пекина, Дели и других акторов на саммите в Тяньцзине было документально зафиксировано. Это ни в коем случае не вызов Вашингтону и Брюсселю со стороны ШОС, но предложение конструктивной альтернативы их подходам», – подчеркнул он.

    «Следующим основополагающим решением является создание Банка развития ШОС, открывающее дополнительные возможности для получения кредитов в рамках организации, упрощения расчетов и проведения платежей. Проект можно считать следующей итерацией финансовых отношений между членами организации, а также с другими странами, учитывая разнообразие торговых и экономических связей России, Китая, Индии и Центральной Азии», – указала аналитик.

    «Учреждение Банка развития ШОС нельзя рассматривать в отрыве от формирования устойчивой платежной системы и вектора на увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Думаю, также, что развитие этих проектов будет сопряжено с аналогичными процессами, запущенными в рамках БРИКС. Помимо всего прочего, это означает и дальнейшее ослабление доллара на международном уровне как часть движения к многополярности в мире», – допустил спикер.

    «Проекты ШОС постулируют отказ членов организации от использования финансов в качестве политического давления на страны. Создание масштабных транспортных коридоров и соответствующей трансгосударственной инфраструктуры подчеркивает интеграционные взаимовыгодные подходы организации, а не стремление к догмату отдельных групп или блоков», – детализировал собеседник.

    Дипломат обратил внимание на активность премьера Индии Нарендры Моди, который тепло общался с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также ездил в «Аурусе» с российским лидером. «Это говорит о росте авторитета России параллельно с укреплением ШОС, и подтверждает правильность позиции Москвы по главным мировым вопросам, касающимся не только экономики и геополитики, но также, например, проведения СВО», – заметил спикер.

    «Россия под руководством Путина доказывает свою правоту не только силовыми способами, как любят делать некоторые западные акторы, но и политико-экономическими инструментами. Кроме того, такое уважение мировых лидеров к российскому президенту можно трактовать и как признание нашей армии в качестве одной из сильнейших в мире», – резюмировал Долгов.

    В понедельник лидеры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам заседания Совета в китайском Тяньцзине утвердили декларацию, в которой подчеркиваются глубинные исторические перемены в мире и утверждается стремление стран к созданию более справедливого, равноправного и представительного многополярного мироустройства, сообщает Кремль.

    «Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы ее применения являются основой устойчивого развития международных отношений», – указывается в документе.

    В тексте акцентируется, что члены организации отказываются от блоковых и конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития. «Ядром ШОС является Центральная Азия», – говорится в декларации. Также участники приняли стратегию развития до 2035 года, которая определяет приоритетные задачи и основные направления углубления многогранного сотрудничества стран.

    Также на саммите было подписано соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и соглашение об Антинаркотическом центре. «Государства-члены отметили предложение о создании Центра стратегических исследований в сфере безопасности», – говорится в тексте.

    Кроме того, подписанты осудили теракты в Пахалгаме, на «Джаффер Экспресс», в Хуздаре, удары Израиля и США по Ирану, подтвердили приверженность миру на Ближнем Востоке и созданию инклюзивного правительства в Афганистане. В документе подчеркнута необходимость контроля над вооружениями, недопустимости гонки в космосе, укрепления режимов по ядерному, химическому и биологическому оружию.

    В экономической сфере в декларации содержится поддержка инициативы «Один пояс – один путь» и сопряжение с ЕАЭС, подтверждена приверженность многосторонней торговой системе и реформе глобального экономического управления, осуждаются односторонние санкции.

    Кроме того, на саммите приняты заявления о сотрудничестве в цифровой экономике, «зеленой» промышленности и устойчивой энергетике, отмечено строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Также участники поддержали инициативы по сельскому хозяйству и электронной платформе «Атлас продовольственной безопасности ШОС».

    Также участники высказались за углубление сотрудничества в образовании, цифровых навыках, науке и инновациях, одобрили поддержку Университета ШОС, развитие программ для стартапов и технопарков. Страны выступили за активизацию работы Пула технопарков и инновационных кластеров ШОС, а также отметили предложения об использовании потенциала Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI.

    Накануне стартовал официальный визит Владимира Путина в Китай. Поездка продлится несколько дней и началась с саммита ШОС. Также запланированы десятки двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Индии. Отдельный пункт визита – это присутствие на военном параде в Пекине. Из Китая Путин прибудет во Владивосток на Восточный экономический форум. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему визит российского лидера в Китай закрепит новый баланс сил в мире.

    Песков сообщил о возможной встрече Путина и Алиева в рамках ШОС

    Tекст: Ольга Иванова

    В кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае президенты России и Азербайджана могут провести переговоры уже в понедельник.

    Возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева на полях саммита ШОС в Китае допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он сообщил журналистам, что пока встреча не состоялась, однако надеется на возможность провести беседу завтра.

    Песков заявил: «Нет, пока не было. Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься. По крайней мере, такая возможность у них будет».

    Саммит ШОС проходит в Тяньцзине, где лидеры обсуждают вопросы региональной безопасности и сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время пребывания в Тяньцзине.

    Президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
    Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе визита в Китай президент России Владимир Путин использует автомобиль «Аурус», оснащенный местными регистрационными знаками, что соответствует установленным требованиям.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал использование китайских номеров на автомобиле Владимира Путина во время официального визита в Китай, сообщает «Комсомольская правда». Песков подчеркнул, что такой порядок является «обычной практикой» для иностранных делегаций.

    Он заявил: «В Китае – всегда только с китайскими номерами». По его словам, это правило распространяется на все официальные визиты, вне зависимости от страны происхождения автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров на саммите ШОС автомобиль российской марки «Аурус».

    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
    Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин, выступая на 25-м заседании Совета глав государств – членов ШОС, обозначил причины украинского кризиса и выразил надежду на «дорогу к миру» благодаря саммиту на Аляске.

    Украинский кризис возник не в результате «нападения России на Украину», а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

    Затем, по его словам, возникли попытки с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и людей, которые этот переворот не приняли.

    «Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», – приводит слова Путина ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия и предложения Китая, Индии, других стратегических партнеров, призванных содействовать урегулированию украинского кризиса.

    «Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», – добавил президент.

    Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют главы более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.

    Напомним, в своей речи Путин заявил о верности принципов Устава ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине на черном автомобиле Aurus с китайскими номерами и успел обменяться репликами с господином Си и премьером Индии Нарендрой Моди.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Путина устроили торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    Путин поддержал инициативу КНР о создании новой системы глобального управления

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании ШОС+ выразил одобрение предложению Китая о создании более эффективной модели глобального управления и призвал перейти к детализации.

    Путин поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по созданию новой, более эффективной системы глобального управления, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия внимательно выслушала предложения китайской стороны и намерена приступить к обсуждению конкретных и детальных шагов по реализации инициативы.

     «В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления», – заверил Путин.

    Путин подчеркнул, что с момента основания в 2001 году ШОС активно способствует формированию мира, безопасности и доверия на Евразийском континенте. Российский президент заявил: «Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья».

    Глава государства также обратил внимание на актуальность китайских предложений на фоне стремления ряда стран к диктату в международных делах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

    Минченко: Характер встречи Моди с Путиным стал «приветом» Трампу
    Минченко: Характер встречи Моди с Путиным стал «приветом» Трампу
    @ narendramodi

    На фоне тарифной политики США в отношении Нью-Дели Нарендра Моди демонстрирует исключительно высокий уровень доверительных отношений с Владимиром Путиным и тем самым дает ответ Дональду Трампу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее в китайском Тяньцзине состоялась встреча индийского премьера и президента России. Лидеры совместно прибыли на переговоры на российском автомобиле Aurus и около часа общались тет-а-тет.

    «Фотографии и видеокадры, на которых премьер Индии Нарендра Моди направляется к залу заседаний саммита ШОС, взявшись за руки с Владимиром Путиным, тепло приветствует председателя КНР Си Цзиньпина, а также вместе с президентом России следует на переговоры в автомобиле Aurus, – это "привет" Дональду Трампу и ответ на американские тарифы», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что ранее США повысили пошлины для Дели «в качестве наказания за покупку российских энергоносителей». «На этом фоне Моди подчеркивает очень высокий и доверительный уровень отношений с Путиным», – подчеркнул собеседник.

    Эксперт также обратил внимание на заявление Моди о том, что «1,4 млрд индийцев с нетерпением ожидают визита президента России в декабре 2025 года на 23-й ежегодный российско-индийский саммит». «Полагаю, это очередная демонстрация того, что попытки изолировать Россию различными методами возымели прямо противоположный эффект», – заключил Минченко.

    В понедельник в китайском городе Тяньцзинь состоялось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Перед его началом Владимир Путин сначала кратко побеседовал с премьером Индии Нарендрой Моди, лидеры вместе шли к залу, взявшись за руки. Затем к ним присоединился председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы, передает РИА «Новости».

    Вес ШОС на международной арене продолжает расти, заявил в своем выступлении на заседании совета Си. «Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, объединяющую 26 стран, осуществляющую сотрудничество более чем в 50 областях и имеющую общий экономический объем почти 30 трлн долларов», – сказал он.

    Путин в свою очередь заявил, что национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах между странами – участницами ШОС. По его словам, средний прирост ВВП членов организации в 2024 году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Рост объемов встречной торговли также превышает мировые показатели, добавил президент России.

    В ходе саммита российский лидер также поднял вопрос украинского кризиса. Чтобы достичь устойчивого урегулирования, нужно устранить первопричины конфликта, восстановить справедливый баланс в сфере безопасности, подчеркнул Путин. Любопытно, что в Тяньцзиньской декларации, принятой лидерами ШОС, как и в прошлогодней Астанинской, не упоминается Украина.

    В документе говорится о принципах невмешательства во внутренние дела и неприменения силы – они названы основой устойчивого развития международных отношений. Также отмечается, что страны ШОС выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера. Согласована стратегия развития организации до 2035 года, она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества.

    Помимо этого, страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов организации. Кроме того, было принято решение предоставить Лаосу статус партнера организации по диалогу. Всего по итогам саммита было подписано 20 документов. Кремль опубликовал полный список документов.

    Затем Путин и Моди вместе поехали на переговоры на машине Aurus российского лидера и около часа общались тет-а-тет в автомобиле. Примечательно, что Путин во время визита в Китай передвигается на автомобиле с китайскими номерами. Дмитрий Песков в разговоре с газетой «Комсомольская правда» назвал это «обычной практикой».

    Премьер Индии высоко оценил содержание бесед с президентом России. Во вступительном слове перед переговорами с участием делегаций Путин назвал Моди «дорогим другом». «Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах», – сказал он.

    Напомним, в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября проходит саммит ШОС, в котором участвуют более 20 лидеров иностранных государств. Владимир Путин прилетел в Китай накануне. Его визит в страну продлится четыре дня. У президента запланированы встречи с несколькими иностранными лидерами.

    Взаимодействие стран ШОС резко контрастирует с политикой западных стран, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Вчера была потрясающая картина, когда много стран вместе позитивно сотрудничают. Это очень контрастирует с разгромленным западным миром, потому что мы видим, что страны настроены на сотрудничество, на совместные проекты, на совместную экономику. Никто никому не мешает», – приводит ТАСС его слова.

    ШОС основана 15 июня 2001 года на базе «Шанхайской пятерки». Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан обсуждали вопросы, связанные с укреплением доверия в военной сфере в приграничных районах. Сейчас в объединение входят также Белоруссия, Индия, Пакистан, Узбекистан и Иран.

    Путин и Моди вместе отправились на переговоры на «Аурусе»
    Путин и Моди вместе отправились на переговоры на «Аурусе»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».

    Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин опубликовал кадры поездки в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    На кадрах видно, что Путин и Моди садятся в один «Аурус».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    РФПИ анонсировал совместные проекты с Китаем и Индией
    РФПИ анонсировал совместные проекты с Китаем и Индией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о скором анонсе новых совместных инициатив с Китаем и Индией, которые будут объявлены в ближайшие дни.

    Российский фонд прямых инвестиций в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, передает РИА «Новости». Об этом сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, речь идет о нескольких совместных инициативах.

    Дмитриев подчеркнул: «В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией». Он также отметил, что у фонда имеется множество инвестиционных проектов практически со всеми участниками Шанхайской организации сотрудничества.

    Глава РФПИ уточнил, что особенно активно ведется сотрудничество с Китаем. В частности, он заявил, что планируется объявление новых совместных инвестиционных проектов, которые предусматривают как инвестиции китайских партнеров в Россию, так и выход российских компаний на рынок Китая.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу на саммите ШОС перед фотографированием.

    Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов ШОС
    Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов ШОС
    @ Telegram-канал «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Кортеж президента России прибыл к месту проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» (Тяньцзинь, Китай).

    Кортеж российского лидера Владимира Путина прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине. Он вышел из черного автомобиля Aurus с китайскими номерами, на котором будет перемещаться в ходе визита в Китай, и прошел в здание.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, перед началом саммита, делегаты стран-участниц имели некоторое время для неформального общения. Российский лидер поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, кратко переговорив с ними.

    После чего началось заседание Совета глав государств стран ШОС, открыл которое  приветственным словом к участникам Си Цзиньпин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    Путин обсудил с Си Цзиньпином контакты России и США
    Путин обсудил с Си Цзиньпином контакты России и США
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время встречи на саммите ШОС президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин уделили особое внимание итогам последних контактов России с американской стороной.

    Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпином последние российско-американские контакты, передает РИА «Новости». Как сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, лидеры России и Китая провели обстоятельную беседу на саммите ШОС в Тяньцзине.

    «Да, очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами», – заявил Ушаков.

    В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.

    Политолог Баширов: Путин, Си и Моди определяют новые тенденции в мировой политике
    Политолог Баширов: Путин, Си и Моди определяют новые тенденции в мировой политике
    @ narendramodi

    Саммит ШОС в Тяньцзине подтвердил формирование новой архитектуры международных отношений, основанной на многополярности и отказе от диктата отдельных государств. На фоне попыток Вашингтона найти новые методы давления на суверенные государства, лидеры России, Китая и Индии демонстрируют растущий уровень доверия и координации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он прокомментировал доверительное общение Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди.

    «Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) изначально создавалась как региональная структура и в некотором смысле задала тренд на многополярность, ускоряя многие мировые процессы. В США это тоже понимают: модель глобалистов перестала работать, и теперь Дональд Трамп испытывает новые методы противодействия, в том числе экономические – как в случае с Индией, и силовые – как в случае с Ираном», – отметил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Однако действия Вашингтона привели к тому, что премьер Индии Нарендра Моди впервые за семь лет прибыл с визитом в Китай», – подчеркнул аналитик, напомнив, что США долгое время подогревали региональные конфликты, связанные с Тибетом и уйгурами. Теперь же индийский политик и председатель КНР Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением об урегулировании спорных вопросов.

    «Дели и Пекин объявили своей целью доведение до логического завершения «доброй работы», которая нашла отражение в Тяньцзиньской декларации. Речь идет о таких положениях, как создание равноправного и представительного многополярного мироустройства, отсутствие диктата одного государства, формирование справедливой конкуренции», – акцентировал эксперт.

    Баширов указал и на теплый характер общения Моди и Владимира Путина. «Если поездка президентов России и США в одном автомобиле во время саммита в Анкоридже стала экспромтом со стороны Трампа, то общение российского лидера и индийского премьера в лимузине Aurus – это демонстрация взаимного доверия», – считает политолог, допустив, что в скором времени Путин может преподнести Моди автомобиль российского производства.

    Кроме того, саммит ШОС стал очередным опровержением нарратива западных политиков о якобы изоляции России на мировой арене. «Никогда Россия не была изолирована. Саммит БРИКС в Казани, парад Победы в Москве и другие мероприятия развеивают миф Запада», – подчеркнул аналитик. По его мнению, Трамп совершит серьезную ошибку, если не отправится в Китай на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны.

    «Игнорирование торжественных мероприятий со стороны главы Белого дома будет проявлением неуважения к памяти американцев, погибших в Юго-Восточной Азии», – отметил Баширов. Кроме того, американский лидер упускает возможность открыто обсудить вопрос таможенных пошлин. «Складывается впечатление, что американская сторона проявила слабость. В настоящее время ее позиция выглядит проигрышной», – рассуждает аналитик. «Между тем лидеры трех стран – России, Китая и Индии – определяют новые тенденции в мировой политике. Именно они открыли новый политический сезон, который формирует современный мировой порядок», – заключил эксперт.

    В понедельник в китайском городе Тяньцзинь состоялось заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Перед его началом Владимир Путин сначала кратко побеседовал с премьером Индии Наредрой Моди, лидеры вместе шли к залу, взявшись за руки. Затем к ним присоединился председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы, передает РИА «Новости».

    Вес ШОС на международной арене продолжает расти, заявил в своем выступлении на заседании совета Си. «Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, объединяющую 26 стран, осуществляющую сотрудничество более чем в 50 областях и имеющую общий экономический объем почти 30 трлн долларов», — сказал он.

    Путин в свою очередь заявил, что национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах между странами-участницами ШОС. По его словам, средний прирост ВВП членов организации в 2024 году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Рост объемов встречной торговли также превышает мировые показатели, добавил президент России.

    В ходе саммита российский лидер также поднял вопрос украинского кризиса. Чтобы достичь устойчивого урегулирования, нужно устранить первопричины конфликта, восстановить справедливый баланс в сфере безопасности, подчеркнул Путин. Любопытно, что в Тяньцзиньской декларации, принятой лидерами ШОС, как и в прошлогодней Астанинской, не упоминается Украина.

    В документе говорится о принципах невмешательства во внутренние дела и неприменения силы – они названы основой устойчивого развития международных отношений. Также отмечается, что страны ШОС выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера. Согласована стратегия развития организации до 2035 года, она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества.

    Помимо этого, страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов организации. Кроме того, было принято решение предоставить Лаосу статус партнера организации по диалогу. Всего по итогам саммита было подписано 20 документов. Кремль опубликовал полный список документов.

    Затем Путин и Моди вместе поехали на переговоры на машине Aurus российского лидера и около часа общались тет-а-тет в автомобиле. Примечательно, что Путин во время визита в Китай передвигается на автомобиле с китайскими номерами. Дмитрий Песков в разговоре с газетой «Комсомольская правда» назвал это «обычной практикой».

    Премьер Индии высоко оценил содержание бесед с президентом России. Во вступительном слове перед переговорами с участием делегаций Путин назвал Моди «дорогим другом». «Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах», – сказал он.

    Напомним, в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября проходит саммит ШОС, в котором участвуют более 20 лидеров иностранных государств. Владимир Путин прилетел в Китай накануне. Его визит в страну продлится четыре дня. У президента запланированы встречи с несколькими иностранными лидерами.

    Взаимодействие стран ШОС резко контрастирует с политикой западных стран, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Вчера была потрясающая картина, когда много стран вместе позитивно сотрудничают. Это очень контрастирует с разгромленным западным миром, потому что мы видим, что страны настроены на сотрудничество, на совместные проекты, на совместную экономику. Никто никому не мешает», – приводит ТАСС его слова.

    ШОС основана 15 июня 2001 года на базе «Шанхайской пятерки». Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан обсуждали вопросы, связанные с укреплением доверия в военной сфере в приграничных районах. Сейчас в объединение входят также Белоруссия, Индия, Пакистан, Узбекистан и Иран.

    Актер Джуд Лоу рассказал, каково ему было играть молодого Владимира Путина
    Актер Джуд Лоу рассказал, каково ему было играть молодого Владимира Путина
    @ Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский актер Джуд Лоу, сыгравший роль молодого президента России Владимира Путина в фильме Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник», рассказал, что образ не должен был быть подражательством, а Лоу не мог скрываться за маской и протезами, по требованию режиссера.

    По словам Лоу, команда фильма позволила работать с потрясающими гримерами и стилистами, были инструменты для создания образа того периода жизни российского президента Владимира Путина, но при этом все пытались найти в нем что-то знакомое из прототипа, пишет Hollywood Reporter.

    Несмотря на то, что внешность актера была изменена для роли, на протяжении всего фильма он говорит своим голосом, без русского акцента.

    «Кремлевский волшебник» – экранизация одноименного романа итальянского писателя Джулиано да Эмполи, отмеченного наградами. Пол Дано играет Вадима Баранова, талантливого бывшего художника, ставшего политтехнологом, который руководит пропагандой и манипулированием СМИ. Лоу изображает молодого Владимира Путина, расчетливого и загадочного.

    Фильм, охватывающий период с 1990-х по 2000-е годы, повествует о войнах, катастрофах и революциях глазами Баранова, демонстрируя его превращение из идеалиста в архитектора власти, а также о личных последствиях того, что он стал кремлевским «волшебником».

    Персонаж Дано соткан из событий реальной жизни Владислава Суркова, которому приписывают помощь в восхождении Путина на Олимп политики. На вопрос журналиста, может ли Джуд Лоу выделить какую-либо положительную черту своего героя, он призадумался.

    «Ну, я учился дзюдо, поэтому извлек из этого собственную пользу», – сказал исполнитель роли Путина.

    Актер признался, что «забрался в кроличью нору» и просмотрел архивные кадры с Путиным, чтобы понять, что секрет его персонажа в том, что «публичное лицо, которое мы видим, выдает очень мало».

    «Я часто испытывал противоречивые чувства как актер, когда Оливье (режиссер Оливье Ассаяс – прим. ВЗГЛЯД) хотел, чтобы я изобразил то или иное с эмоциями, чтобы продвинуть сцену. Я почувствовал этот конфликт, когда пытался показать очень мало, но очень многое чувствовал изнутри. И, честно говоря, это было ключевым моментом», – признался он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, создатели фильма «Кремлевский волшебник», в котором британский актер Джуд Лоу сыграет президента России Владимира Путина, не обращались в Кремль за консультациями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также считает, что интерес к Путину, как одному из самых успешных и опытных мировых лидеров, вполне объясняет появление фильма «Кремлевский волшебник».

    В Кремле сообщили о запланированной встрече Путина с Фицо

    Ушаков: У Путина запланирована встреча с премьером Словакии Фицо

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, находящийся сейчас в китайском Тяньцзине, планирует провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На вопрос о предстоящих переговорах Ушаков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым ответил коротко: «Планируется», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов. Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.

    В воскресенье президент России начал серию двусторонних переговоров в рамках своего четырехдневного визита в Китай, первой из которых стала встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Путин поздравил учащихся с Днем знаний и пожелал всем доброго пути в учебный год

    Путин поздравил учащихся и учителей с Днем знаний

    Путин поздравил учащихся с Днем знаний и пожелал всем доброго пути в учебный год
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    В обращении к ученикам, учителям и родителям 1 сентября президент России Владимир Путин уделил особое внимание поддержке педагогов и молодого поколения.

    Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний, передает пресс-служба Кремля.

    В поздравительном обращении он подчеркнул, что День знаний остается важным праздником для каждого, так как школа помогает сделать первые шаги во взрослую жизнь. Путин отдельно обратился к первоклассникам, пожелав им успешного старта и уверенности в своих силах.

    «Вам многое предстоит узнать. Кто-то полюбит гуманитарные предметы, кому-то будут ближе точные, естественные науки. Но, уверен, всем вам будет интересна, полезна богатейшая история и культура нашего Отечества», – сказал президент.

    Он отметил, что за последние шесть лет в России построено более 1600 новых школ для обучения более 1 млн детей, в том числе на исторических территориях Донбасса и Новороссии.

    Особое внимание Путин уделил обновлению системы среднего профессионального образования, которой в этом году исполнилось 85 лет. В российских колледжах сейчас учится свыше 3,8 млн ребят.

    Президент подчеркнул, что в стране созданы лучшие условия для получения современных знаний, дополнительного образования и развития творческого потенциала молодых людей. Он выразил уверенность, что будущее России принадлежит умным, образованным и активным гражданам.

    «От души желаю вам успехов и, конечно, здоровья и благополучия всем педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам нынешних учеников. С праздником вас, с Днем знаний! В добрый путь!» – сказал президент.

    Путин и Моди 50 минут общались наедине в автомобиле Aurus

    Tекст: Дарья Григоренко

    В преддверии официальной встречи президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди почти час вели личную беседу в автомобиле «Аурус» по пути в отель Ritz-Carlton.

    Отмечается, что лидеры двух стран сначала встретились на площадке международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян» на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, передает ТАСС.

    Двусторонние российско-индийские переговоры предполагалось провести в тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton, который на время стал резиденцией российского президента. Однако Путин пригласил Моди воспользоваться своим автомобилем, и они отправились к месту встречи вместе.

    Президент России и премьер-министр Индии почти час – около 50 минут – вели личную беседу в салоне автомобиля «Аурус». После этого главы государств присоединились к ожидавшим их делегациям в зале переговоров.

    Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».

    В понедельник Путин и Моди начали двусторонние переговоры в Тяньцзине. Путин заявил, что российско-индийское сотрудничество строится на принципах особого привилегированного стратегического партнерства.

    Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал серию двусторонних переговоров в рамках своего четырехдневного визита в Китай, первой из которых стала встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Переговоры прошли сразу после приема, устроенного для участников саммита ШОС и приглашенных председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

    Встреча Путина и Пашиняна не была заранее указана в официальном графике визита. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, уточнив, что расписание остается гибким, новые контакты могут добавляться в любой момент.

    В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.

