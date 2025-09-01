Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!4 комментария
Путин поддержал инициативу КНР о создании новой системы глобального управления
Президент России Владимир Путин на заседании ШОС+ выразил одобрение предложению Китая о создании более эффективной модели глобального управления и призвал перейти к детализации.
Путин поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по созданию новой, более эффективной системы глобального управления, передает ТАСС.
Он отметил, что Россия внимательно выслушала предложения китайской стороны и намерена приступить к обсуждению конкретных и детальных шагов по реализации инициативы.
«В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления», – заверил Путин.
Путин подчеркнул, что с момента основания в 2001 году ШОС активно способствует формированию мира, безопасности и доверия на Евразийском континенте. Российский президент заявил: «Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья».
Глава государства также обратил внимание на актуальность китайских предложений на фоне стремления ряда стран к диктату в международных делах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.