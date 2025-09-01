Путин поддержал инициативу КНР о создании новой системы глобального управления

Tекст: Ольга Иванова

Путин поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по созданию новой, более эффективной системы глобального управления, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия внимательно выслушала предложения китайской стороны и намерена приступить к обсуждению конкретных и детальных шагов по реализации инициативы.

«В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления», – заверил Путин.

Путин подчеркнул, что с момента основания в 2001 году ШОС активно способствует формированию мира, безопасности и доверия на Евразийском континенте. Российский президент заявил: «Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья».

Глава государства также обратил внимание на актуальность китайских предложений на фоне стремления ряда стран к диктату в международных делах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.