Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул инициативу глобального управления

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, КНР готова работать со всеми странами для формирования более справедливого и равноправного мирового порядка. «Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества», – заявил Си Цзиньпин, передает ТАСС.

Лидер КНР подчеркнул, что ШОС становится все более значимой позитивной силой в формировании и реформировании системы глобального управления, и внедряет новые подходы в этой сфере. Он отметил, что организации следует играть роль платформы для усиления сотрудничества и взаимопонимания между странами-участниками.

Си Цзиньпин заявил, что ШОС должна способствовать продвижению инклюзивной экономической глобализации, в которой все страны будут иметь равные права. Он подчеркнул необходимость «разрушения стен, а не возведения их, интеграции, а не разъединения», а также продолжения поддержки качественного развития инициативы «Один пояс – один путь». По его мнению, это позволит расширить возможности для совместного развития всех членов международного сообщества.

Напомним, страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также обозначили новые приоритеты в сферах безопасности и развития.