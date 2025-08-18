Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Саудовский эксперт оценил успех Путина на встрече в Анкоридже
В ходе переговоров в Анкоридже президент России Владимир Путин добился символического прорыва, восстановив статус России как ключевого мирового игрока, считает основатель и председатель саудовского Центра изучения Персидского залива (Gulf Research Center) Абдель Азиз бен Сагер.
Президент России Владимир Путин смог прервать дипломатическую изоляцию Москвы, которую пытался навязать Запад, и вернуть страну в центр мировых событий, заявил основатель саудовского Центра изучения Персидского залива Абдель Азиз бен Сагер, передает ТАСС.
По его словам, встреча Путина с Дональдом Трампом на Аляске носила в основном символический характер, однако заложила основу для нового диалога и продемонстрировала политический выигрыш России.
Сагер отметил: «Путин вышел с саммита с заметным политическим выигрышем, он смог разорвать дипломатическую изоляцию, которую долгие годы навязывал Запад, и вернуть Россию в центр международной арены как игрока, которого невозможно игнорировать».
Эксперт подчеркнул, что переговоры в Анкоридже открыли прямые каналы диалога на высшем уровне между Россией и США, но также выявили серьезные разногласия по вопросам урегулирования украинского кризиса, а также различия в подходах США и Европы к этому вопросу. Он добавил, что встреча подняла вопрос о способности международных институтов управлять затяжными конфликтами, которые оказывают влияние на глобальную экономику и энергорынки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская газета Global Times отметила значимость диалога, продемонстрированного на недавнем саммите на Аляске, для прекращения конфликта. Пекин ранее выразил поддержку контактам между Москвой и Вашингтоном и подчеркнул важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.