Егор Кончаловский поддержал введение квот на американские фильмы в России

Егор Кончаловский выступил за ограничение проката американских фильмов

Tекст: Мария Иванова

Режиссер и продюсер Егор Кончаловский поддержал идею ограничения проката американских фильмов в России, передает ТАСС.

Он заявил: «Я надеюсь, что американское кино будет квотировано, то есть количество американских фильмов будет ограничено, как в некоторых странах». По его словам, еще десять лет назад он высказывался за временный запрет американского кино и отмечал, что за время отсутствия этих фильмов отечественная индустрия окрепла.

Кончаловский выразил уверенность, что часть доходов от проката американских картин должна направляться в «Фонд кино», как это реализовано во Франции.

Он напомнил, что ранее Никита Михалков предложил ввести квоты и обязательные взносы для западных фильмов: за рассмотрение каждой картины – пять млн рублей, а 10% от сборов отдавать на поддержку российского кино.

Актер Михаил Пореченков также поддержал идею о введении госквоты на кинопрокат в России. Он считает, что такая мера поможет сохранить традиционные ценности, которые, по его мнению, размываются под влиянием интернета и зарубежного контента. Пореченков уверен, что с помощью квоты можно будет шире поднимать на большом экране темы семьи, родины и роли России в мире.

Ранее идею о выделении 30% кинопроката для отечественных картин, поддержанных государством, озвучил депутат Госдумы и народный артист Дмитрий Певцов. Пореченков подчеркнул, что обсуждение тем будущего страны важно для российского зрителя и должно стать частью государственной культурной политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Никита Михалков предложил ввести квоты на западные фильмы и сделать обязательными взносы за их показ в России.