Хинштейн наказал курского чиновника за неподтвержденные оценки ущерба от ВСУ

Хинштейн объявил взыскание чиновнику за неподтвержденную оценку ущерба от ВСУ в 750 млрд рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

Хинштейн вынес взыскание исполняющему обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья области Карнаушко, сообщает Lenta.ru. Это произошло на заседании областного правительства, трансляция которого велась во «ВКонтакте».

Хинштейн заявил, что ни о каких оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сейчас говорить нельзя. Он подчеркнул: «Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки давать, так как они носят исключительно экспертный и очень поверхностный, не подтвержденный ничем характер».

Губернатор отметил, что власти не могут зафиксировать состояние объектов в освобожденных населенных пунктах, так как неподалеку продолжаются боевые действия.

Напомним, Карнаушко оценил ущерб от действий ВСУ на территории области в 750 млрд рублей, отметив стабильно напряженную обстановку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что невозможно точно оценить ущерб в Курской области от действий украинской армии до ее полного освобождения.