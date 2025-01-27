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Хинштейн наказал курского чиновника за неподтвержденные оценки ущерба от ВСУ
Хинштейн объявил взыскание чиновнику за неподтвержденную оценку ущерба от ВСУ в 750 млрд рублей
Врио главы Курской области Александр Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко за преждевременную оценку ущерба от действий ВСУ на сумму 750 млрд рублей, назвав ее неподтвержденной.
Хинштейн вынес взыскание исполняющему обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья области Карнаушко, сообщает Lenta.ru. Это произошло на заседании областного правительства, трансляция которого велась во «ВКонтакте».
Хинштейн заявил, что ни о каких оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сейчас говорить нельзя. Он подчеркнул: «Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки давать, так как они носят исключительно экспертный и очень поверхностный, не подтвержденный ничем характер».
Губернатор отметил, что власти не могут зафиксировать состояние объектов в освобожденных населенных пунктах, так как неподалеку продолжаются боевые действия.
Напомним, Карнаушко оценил ущерб от действий ВСУ на территории области в 750 млрд рублей, отметив стабильно напряженную обстановку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что невозможно точно оценить ущерб в Курской области от действий украинской армии до ее полного освобождения.