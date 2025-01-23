Солдаты ВСУ расстреляли беременную на трассе в Курской области

Жительница Курской области сообщила о расстреле беременной и разграблении домов ВСУ

Tекст: Максим Попов

Жительница Суджанского района Курской области сообщила представителю военного СК о вопиющем случае насилия, совершенном солдатами ВСУ, передает ТАСС. По ее словам, на трассе, ведущей вглубь региона, в районе населенного пункта Куриловка, украинские военные расстреляли беременную девушку.

Женщина уточнила: «Женщину беременную расстреляли. Это по трассе, в районе Куриловки. Там страшно было. По селам там вообще страсти творились». Она также сообщила, что украинские военные разграбили дома местных жителей и, по некоторым данным, увели детей из ряда интернатов.

Кроме того, она отметила, что город, в котором она проживала, ранее был красивым, но теперь сильно разрушен. Жители региона обеспокоены происходящим и надеются на скорейшее восстановление порядка, сказала женщина.

Ранее сообщалось, что в освобожденном селе Русское Поречное обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, предположительно убитых украинскими военными при отступлении.