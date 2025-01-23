Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
Подсчитан ущерб Курской области от действий ВСУ
Ущерб Курской области от действий ВСУ превысил 750 млрд рублей
Исполняющий обязанности министра восстановления Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб от действий ВСУ на территории области в 750 млрд рублей, отметив стабильно напряженную обстановку.
Ущерб, нанесенный Курской области из-за действий вооруженных сил Украины, оценивается в 750 млрд рублей, заявил исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко.
Он отметил, что обстановка в регионе остается стабильно напряженной, сообщает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело по факту обстрела мирных жителей в Курской области, отряд «Барс-Курск» задержал в Рыльске мужчину за похищение военного имущества, а жительница Курской области рассказала о нападении дронов ВСУ на машины.