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    В мире сформировался очевидный запрос на альтернативы западной гегемонии – и тут выходит Россия. Не с антиамериканизмом, не с идеей мировой антизападной революции – нет, с понятными и приемлемыми для всех ценностями консерватизма и суверенитета.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков.

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    23 октября 2024, 09:45 • Новости дня

    Жительница Курской области рассказала о нападении дронов ВСУ на машины

    Жительница Курской области рассказала о нападении дронов ВСУ на машины в Суджанском районе

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ атаковали дронами машины мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Суджанского района Курской области, по дороге в сторону Курска сгорело множество автомобилей, рассказала эвакуировавшаяся из села Малая Локня Наталья.

    По ее словам, дроны атаковали транспорт одновременно с двух сторон, создавая угрозу для всех автомобилей, находившихся на дороге, передает ТАСС.

    «Спасибо мужу, что у меня машина так ехала. Это 150-160 км/ч. Из-за дронов минимум надо было ехать 120 км/ч. Они вдвоем налетали с разных сторон на одну машину. А остальные жители не могли уже проехать, когда машина впереди горит», – сказала она.

    Наталья также отметила, что по дороге в сторону Курска видела множество сгоревших машин, что свидетельствует о масштабах нападения и его последствиях.

    Ранее ВСУ обстреляли в Курской области автомобиль с эвакуирующимися женщинами и детьми, жительница Курской области рассказала о попытках ВСУ похитить местных жителей, заявив, что боевики подогнали БТР для транспортировки людей на Украину. Также сообщалось, что во время нападения на Курскую область в августе 2024 года ВСУ преднамеренно убивали российских мирных граждан, включая детей, женщин и стариков, расстреливая их во время эвакуации и в их домах, осознавая невоенный статус жертв.

    21 октября 2024, 07:29 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» взял в плен разведчиков ВСУ в Курской области

    В Курской области пленили разведчиков ВСУ, похищавших жителей Суджи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области спецназ «Ахмат» пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

    Разведчики из 61-й бригады ВСУ были взяты в плен в Курской области, сообщает ТАСС. На их экшн-камерах были обнаружены видеозаписи, на которых зафиксированы пытки гражданских и российских военных. Информацию об этом представил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, среди пленных попадались разведчики, которые похищали гражданских и бойцов в городе Суджа. На экшн-камерах были видны попытки вывоза этих людей. «Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию», – добавил Аид.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области, доброволец рассказал о выплатах в ВСУ за убийство курских волонтеров, а волонтер рассказала о засадах украинских боевиков на гражданских в Курской области.

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    22 октября 2024, 14:05 • Новости дня
    Российский боец показал сожженный Abrams в селе Веселое в Курской области
    Российский боец показал сожженный Abrams в селе Веселое в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном поселке Веселое в Курской области российский боец заснял уничтоженный американский танк Abrams, по словам военнослужащего, населенный пункт освобожден от украинских оккупантов.

    Боец продемонстрировал сожженный американский танк Abrams, который использовался украинскими вооруженными силами, передает «Российская газета».

    Видео опубликовано в Telegram-канале «Два майора».


    На кадрах запечатлен полностью уничтоженный американский танк. «Знаменитый американец, который якобы не горит. По факту сгорает вообще на раз-два», – сказал комментирующий ролик мужчина.

    Боец также сообщил, что село Веселое находится под полным контролем российских войск, и в нем больше нет украинских подразделений. Он добавил, что до границы осталось всего два километра.

    Ранее украинской стороне пришлось самостоятельно дорабатывать присланные США танки Abrams, поскольку у них не было подходящей защиты.

    В октябре министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой подтвердил, что власти страны планируют передать Украине 49 списанных танков M1A1 Abrams, их пустят на запчасти.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    21 октября 2024, 09:45 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
    Спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
    @ Александр Река/ТАСС

    В Судже Курской области российские бойцы ликвидировали боевиков ВСУ, поднявших флаг Украины на газовой насосной станции.

    Российские бойцы уничтожили украинских боевиков, развернувших флаг Украины над газовой насосной станцией в Судже Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». По словам командира, операция по ликвидации боевиков заняла четыре дня.

    «Мы их всех ликвидировали, а выжившие – два оставшихся – сейчас находятся у нас (в плену). Поэтому Курск за три дня (у ВСУ) не получился», – констатировал он.

    Украинские силы начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. Из-за обострения ситуации в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Местных жителей из приграничных районов эвакуировали на безопасные территории. По данным Министерства обороны РФ, с начала боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 25 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Также спецназ «Ахмат» в Курской области пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

    До этого житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.

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    21 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование

    Небензя заявил, что действия Киева отдалили перспективы мира на Украине

    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия киевских властей, связанные с Курской областью, негативно сказались на перспективах мирного урегулирования кризиса на Украине.

    Он отметил, что многие государства осознают серьезность ситуации и последствия действий Украины. Небензя подчеркнул: «Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чем мы предупреждали долгие годы», передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что российская сторона продолжит дипломатические усилия, направленные на разъяснение своей позиции в международных организациях, включая ООН. Напряженность в регионе остается высокой, в то время как Россия ожидает резолюций и действий мирового сообщества для достижения мирного разрешения конфликта.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до устранения угроз от Украины, отметив, что Запад и Киев не обсуждают восстановление мира.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает мирное урегулирование, но только при выполнении своих условий, связанных с безопасностью и целями спецоперации. Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, указал Песков.

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    21 октября 2024, 13:29 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ в Курской области
    Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP

    Российские войска продолжают разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область, уничтожив танки и бронетехнику противника, а также нанеся значительные потери в личном составе.

    Подразделения войск «Север» наносят удары по различным механизированным, десантно-штурмовым бригадам, а также бригадам территориальной обороны ВСУ в нескольких населенных пунктах региона. В частности, были атакованы формирования 17-й танковой, 21-й, 22-й и других бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что в районе Новоивановки была отражена контратака 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника в этом районе составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены также танк и две боевые бронированные машины. Российские силы продолжают наносить удары авиацией и артиллерией, уничтожая скопления живой силы и техники ВСУ в разных населенных пунктах.

    За последние сутки украинские войска потеряли более 260 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, включая два танка, и шесть орудий полевой артиллерии. Общие потери ВСУ на Курском направлении составили 25 420 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и радиолокационные станции.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что иностранные наемники не хотят отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Спецназ «Ахмат» также пленил разведчиков ВСУ, у которых обнаружили видео пыток гражданских и российских военных. Кроме того, «Аид» сообщил, что в Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники.

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    22 октября 2024, 18:52 • Новости дня
    СМИ: ВСУ использовали немецкие снаряды с хлором в Курской области
    СМИ: ВСУ использовали немецкие снаряды с хлором в Курской области
    @ Antoni Lallican/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики при обстреле российских военных в Курской области использовали начиненные хлором снаряды, сообщают Telegram-каналы.

    В результате атаки несколько российских солдат были отправлены в госпиталь с симптомами отравления, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Два майора».

    Изначально снаряды были предназначены для создания дымовой завесы и маркированы как NBK DM 1216, аббревиатура расшифровывается как «элемент дыма». Эти снаряды производит немецкий концерн Rheinmetall. Внутри контейнеров снарядов нашли хлор, источник которого пока не установлен.

    Пока неизвестно, являются ли изменения в снарядах результатом кустарной переделки боевиками ВСУ или же начинка была произведена в Германии.

    Ранее сообщалось, что ВСУ применяют боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области. Также Минобороны предупреждало о планах киевского режима обвинить Россию в «применении химоружия».

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    20 октября 2024, 16:06 • Новости дня
    Экипажи Ка-52М ВКС России уничтожили технику ВСУ в курском приграничье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику, сообщили в Минобороны РФ.

    В ходе операции наносились удары авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения оружия экипажи успешно выполнили противоракетные маневры, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу, говорится в сообщении, передает ТАСС.

    По информации российской стороны, в результате атаки был уничтожен личный состав и бронированная военная техника ВСУ. Авианаводчики, руководившие операцией, подтвердили успешное выполнение задачи и поражение целей.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипаж вертолета Ми-28НМ успешно уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничной зоне Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вертолеты Ка-52М провели авиаудар по украинским военным в районе Курской области, уничтожив живую силу и бронетехнику, используя авиационные ракеты по разведанным целям, об этом сообщило Минобороны.

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    21 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    Российский спецназ сообщил о нежелании наемников ехать под Курск

    Иностранные наемники неохотно едут на Курское направление из-за риска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях.

    По его словам, наемники из стран Европы и НАТО неохотно соглашаются воевать на Курском направлении, сообщает ТАСС. «Аид» рассказал, что иностранцы разочарованы в своих ожиданиях относительно участия в конфликте, считая его «сафари». «Они думают, что здесь сафари, но оказывается, что на сафари можно ФАБом по голове получить», – отметил он. «Аид» подчеркнул, что иностранцы осознали, что их представление о войне не соответствует реальности, так как противник тоже вооружен и активен.

    Также «Аид» сообщил, что против российских войск в Курской области воюют мобилизованные около года назад украинцы, а также иностранные наемники. Он отметил, что многие из мобилизованных уже приобрели значительный опыт и могут считаться профессиональными военными, поскольку провели более года на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, не щадящих мирных жителей в приграничных районах Курской области. Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. Уголовное дело возбуждено против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара, который подозревается в участии в нападении на Курскую область в составе ВСУ и совершении ряда тяжких преступлений.

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    20 октября 2024, 12:50 • Новости дня
    После атаки ВСУ на Курскую область повреждены хозпостройка и два нежилых здания

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате ночной атаки ВСУ на Курскую область были повреждены здания, но обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

    Смирнов в своем Telegram-канале отметил, что для нападения использовались 43 беспилотника самолетного типа. По его словам, в результате падения обломков от уничтоженных беспилотников, в Курске были повреждены окна хозяйственной постройки. В Железногорске произошло возгорание двух нежилых зданий. Пожары были оперативно потушены, что позволило избежать дальнейшего ущерба, уточнил он.

    Смирнов подчеркнул, что благодаря успешной работе системы ПВО, которая уничтожила все дроны, никто из мирных жителей не пострадал, что подтверждает высокий уровень подготовки и скоординированности действий местной системы безопасности.

    Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за одну ночь ликвидировали 110 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России, включая Курскую и Московскую области.

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    22 октября 2024, 08:45 • Новости дня
    Украинский пехотинец попал в плен из-за заклинившего автомата

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский военный Владимир Горбатко попал в плен на территории Курской области из-за заклинивших автоматов в условиях плотного огня Российской армии.

    Горбатко рассказал, что автоматическое оружие, которым располагала его группа, стало заклинивать после нескольких выстрелов, оставив солдат без возможности полноценной защиты.

    «Все мокрое, три-четыре выстрела из автомата – и он заклинил. Другой. Короче, все автоматы наши клинанули. Гранат нет. Я когда высунулся из этого окопа, когда меня брали – на меня торчало два автомата», – сказал он.

    По словам Горбатко, перед отправлением на задание командование ВСУ уверяло, что миссия будет легкой и продлится три дня. Однако, когда военнослужащие прибыли на позиции, стало ясно, что их ждет продолжительная и опасная операция.

    Во избежание атаки группа ВСУ была вынуждена «закапываться», чтобы выжить под плотным огнем.

    «Мы сбились с трех лежек в одну. Нас было шесть человек в одной лежке, битком. Даже вот в этих маленьких норах. Мы уже раскапывались,... потому что закидывали гранатами», – добавил пленный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ «Ахмат» взял в плен разведчиков ВСУ в Курской области.

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    21 октября 2024, 09:55 • Новости дня
    Росгвардеец уничтожил дрон «Баба-яга» в Курской области

    Спецназ Росгвардии уничтожил опасный гексакоптер «Баба-яга» неонацистов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецназ Росгвардии в Курской области обезвредил гексакоптер «Баба-яга», который используется неонацистами для замедления российского наступления, уничтожив его прицельным выстрелом в ночное время.

    Спецназ Росгвардии уничтожил гексакоптер «Баба-яга» в Курской области, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства сообщили, что снайпер, выполняющий боевую задачу в ночное время, обнаружил и уничтожил беспилотник прицельным выстрелом.

    «В ходе выполнения боевой задачи в темное время суток снайпер Росгвардии обнаружил и прицельным выстрелом уничтожил гексакоптер «Баба-яга» – один из наиболее опасных беспилотников, состоящих на вооружении неонацистов», – говорится в сообщении.

    В ведомстве уточнили, что «Баба-яга» представляет собой тяжелый промышленный дрон, который был модифицирован ВСУ для выполнения боевых задач. Такие беспилотники предназначены для замедления продвижения российских войск, что делает их важной целью для спецназа.

    Ранее бойцы группировки «Север» уничтожили в Харьковской области два дрона «Баба-Яга». Российский командир с позывным «Сава» уничтожил более полусотни дронов ВСУ, включая крупные БПЛА и корректировщик огня, за что был награжден медалью Суворова. Украинские военные начали использовать для сброса с дронов более мощные снаряды, заявил сбивший шесть дронов «Баба-яга» участник СВО и казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев.

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    22 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    ВС России с помощью дронов сорвали ротацию ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Север» использовали беспилотники для ударов по украинским соединениям на Курском направлении, из-за ударов ВСУ не получилось провести ротацию подразделений.

    Разведывательное подразделение обнаружило несколько скоплений живой силы ВСУ с помощью беспилотников, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны России.

    Украинские боевики пытались провести ротацию на боевых позициях. После анализа данных разведки было принято решение нанести огневые удары по выявленным целям. Российские военные нанесли внезапные удары боевыми дронами по украинским военным, пытающимся скрыться в лесополосах.

    Ранее экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. До этого Су-25 нанесли ракетный удар по украинским позициям, что также привело к срыву ротации.

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    22 октября 2024, 14:50 • Новости дня
    «Иноходец» уничтожил украинскую станцию РЭБ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военные группировки войск «Север» обнаружили замаскированную станцию РЭБ «Нота» ВСУ в Курской области, ее поразили ударным беспилотником «Иноходец».

    Военнослужащие группировки войск «Север» во время разведывательной операции выявили замаскированную позицию станции радиоэлектронной борьбы «Нота» ВСУ в приграничном районе Курской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    После обнаружения станции боевые расчеты приняли решение нанести по ней ракетный удар.


    Военные точным ракетным ударом уничтожили как саму станцию, так и ее расчет. «Иноходец» сумел превозмочь попытки станции РЭБ «Нота» противодействовать атаке.

    Ранее «Иноходец» нанес ракетный удар и уничтожил танк ВСУ в приграничном районе Курской области. Комплекс также поразил пункт временной дислокации ВСУ в этом регионе. До этого Минобороны показывало видео уничтожения двух боевых машин ВСУ с помощью «Иноходца».

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    22 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    Над Курской областью уничтожили две украинские ракеты

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курской области сбили еще две украинские ракеты, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

    Смирнов в своем Telegram-канале выразил благодарность бойцам ПВО, отметив, что «еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО за ночь ликвидировали 18 украинских дронов в пяти областях страны, включая Брянскую, Белгородскую и Курскую.

    В воскресенье Смирнов сообщил, что в небе над Курской областью сбита очередная украинская ракета, что стало третьим подобным случаем за день.

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    22 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 340 человек на Курском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потери украинской армии в последние сутки на Курском направлении составили более 340 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, сообщило Минобороны России.

    В числе уничтоженной техники – три танка, БМП, включая три американских Bradley, и пять боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Группировка «Север» поразила несколько бригад ВСУ, включая 21-ю, 41-ю и 115-ю механизированные, 17-ю танковую, 80-ю, 82-ю и 95-ю десантно-штурмовые, а также 112-ю и 129-ю теробороны.

    Отражены две контратаки в районах населенных пунктов Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино, в результате отражения украинская сторона потеряла до 70 человек убитыми и ранеными.

    Авиация и артиллерия поразила скопления живой силы и техники ВСУ в нескольких населенных пунктах, включая Гоголевку, Лебедевку и Свердликово. Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы ВСУ в Сумской области.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили 25 тыс. 662 человека, 172 танка и более 800 единиц другой техники, включая РСЗО HIMARS и MLRS американского производства.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщал, что против России в Курской области воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники. Также в городе Суджа области российские бойцы ликвидировали боевиков ВСУ, которые подняли флаг Украины на газовой насосной станции.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» отмечал, что иностранные наемники не хотят отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях.

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    Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию

    Сразу два образца лазерного оружия испытали в последнее время военные Великобритании. О каких именно системах идет речь, в чем их преимущества и недостатки, для поражения какого рода объектов они предназначены – и почему перед нами прямое свидетельство того, как внимательно на Западе изучают уроки российской спецоперации? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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