Жительница Курской области рассказала о нападении дронов ВСУ на машины в Суджанском районе

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, дроны атаковали транспорт одновременно с двух сторон, создавая угрозу для всех автомобилей, находившихся на дороге, передает ТАСС.

«Спасибо мужу, что у меня машина так ехала. Это 150-160 км/ч. Из-за дронов минимум надо было ехать 120 км/ч. Они вдвоем налетали с разных сторон на одну машину. А остальные жители не могли уже проехать, когда машина впереди горит», – сказала она.

Наталья также отметила, что по дороге в сторону Курска видела множество сгоревших машин, что свидетельствует о масштабах нападения и его последствиях.

Ранее ВСУ обстреляли в Курской области автомобиль с эвакуирующимися женщинами и детьми, жительница Курской области рассказала о попытках ВСУ похитить местных жителей, заявив, что боевики подогнали БТР для транспортировки людей на Украину. Также сообщалось, что во время нападения на Курскую область в августе 2024 года ВСУ преднамеренно убивали российских мирных граждан, включая детей, женщин и стариков, расстреливая их во время эвакуации и в их домах, осознавая невоенный статус жертв.