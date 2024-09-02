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    Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    16 комментариев
    2 сентября 2024, 09:46 • Новости дня

    Жительница Курской области рассказала о попытках ВСУ похитить местных жителей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские боевики хотели похитить и вывезти на территорию Украины жителей приграничных районов Курской области, рассказала местная жительница военным следователям СК.

    «Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся», – сказала женщина, передает РИА «Новости».

    По словам местной жительницы, боевики подогнали БТР, чтобы погрузить людей и отвезти на Украину.

    Женщина добавила, что военные ВСУ не объясняли людям, как они потом смогут вернуться в Россию.

    Однако боевики затем изменили планы, в ходе разговора по рации они были взволнованы и чем-то напуганы. Вместо местных жителей в БТР начали грузить раненных украинских военных. Гражданских посадили в какую-то «расстрелянную машину», после чего они смогли уехать и эвакуироваться.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли под Курском авто с эвакуирующимися женщинами и детьми.

    1 сентября 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия уже дает ответ на нападение ВСУ на Курскую область, ответные меры будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

    «Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие?» – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что ВС России демонстрируют реальные действия. Никаких сомнений нет, что они будут продолжаться и далее, добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и когда ВСУ выгонят из Курской области.

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    30 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Родившийся в Хабаровске экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев записал видеообращение с призывом ВСУ уничтожать мирное население в Курской области.

    На видео 39-летний Алиев обратился к украинским военным с призывом «убивать эту нечисть», передает РБК.

    Ранее в силовых структурах рассказали, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением.

    До этого солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области.

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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    1 сентября 2024, 16:41 • Новости дня
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    @ из личного архива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Погибший при обороне Малой Локни в Курской области командир батальона с позывным «Отмель» был мужественным человеком, очень спокойным и хладнокровным командиром, рассказали его сослуживцы.

    Российские бойцы почти две недели удерживали свои позиции в полном окружении в районе Малой Локни, в какой-то момент они оказались зажаты в женской колонии, ставшей для них «Брестской крепостью», рассказал военкор Александр Коц в материале для «Комсомольской правды». Военнослужащие не дали ВСУ расширить плацдарм вторжения, пока к приграничью шли резервы. Среди погибших в боях за Малую Локню оказался комбат «Отмель».

    О том, каким был «Отмель», Коцу рассказали замкомандира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет» и бойцы, вышедшие из окружения.

    «Все держались за счет внутреннего стержня и авторитета командира нашего батальона, он, наверное, сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни», – приводит Коц слова «Кадета».

    Один из бойцов рассказал, что «Отмель» был очень спокойным и хладнокровным командиром, который не принимал необдуманных решений. «Он никогда никого перед собой не гнал, сам заходил всегда первый. И на это остальные бойцы обращали внимание – абсолютное доверие», – сказал он.

    Когда российские подразделения закрепились в Малой Локне, «Отмель» взял их под свое крыло. К нему прислушивались командиры других полков. Командир отдавал обдуманные приказы, кому и что делать, рассказывает боец.

    «20-го числа приехала «Брэдли» с тыла колонии. Мы наблюдали, как выгрузилась живая сила, видели, что у них есть пулеметчик и гранатометчик. «Отмель» вышел на ближайших союзников и сообщил им, куда бить. Координировал оборону. А потом лично возглавил группу, которая шла зачищать противника. В тот день я видел его в последний раз», – вспоминает он.

    Еще один боец с позывным «Белый» рассказал, что «Отмель» всегда был самоотверженным человеком, который не прятался за спинами подчиненных, всегда был рядом и брал на себя функции, которые командиру не свойственны.

    «За «Отмелем» всегда все шли. Даже «трехсотые» ребята, которые уезжали в госпиталь, старались поскорее вернуться только из-за комбата. Он всегда был на переднем крае с нами, никогда в тылу не отсиживался», – рассказал «Белый».

    В ходе обороны Малой Локни «Отмель» возглавил группу по уничтожению украинских военнослужащих, участвовавших в наступлении на село, рассказал начальник штаба батальона, получивший ранение в тех боях.

    «Он выдвинулся с КНП вместе с несколькими ребятами. Одновременно их поддерживал еще один штурмовой отряд. В ходе боя комбат был ранен. Группу эвакуации накрыли минометы, затем отработал вражеский FPV-дрон. И «Отмель» получил смертельные ранения», – сказал он.

    «Отмель» понимал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью, он отдал жизнь, чтобы дать батальону возможность прорваться к своим, пишет Коц.

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    1 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении 360 боевиков ВСУ в Курском приграничье

    МО России: В Курском пограничье уничтожены до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники

    Стало известно об уничтожении 360 боевиков ВСУ в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники противника, сообщило Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, за сутки потери ВСУ в приграничных районах Курской области составили до 360 военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе четыре танка, два БТР, БМП, шесть артиллерийских орудий, в их числе две САУ Krab, 16 боевых бронированных машин, а также три миномета, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США, станция РЭБ и семь автомобилей, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка.

    Кроме того, в течение суток сорваны три попытки атак в направлении населенных пунктов Нижняя Паровая и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    В Минобороны сообщили также, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8500 военнослужащих, 80 танков, 69 БТР, 37 БМП, 249 автомобилей, 537 боевых бронированных машин, 62 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок ЗРК, 13 станций РЭБ, шесть РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

    «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны России сообщали, что подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении Бахтинки, Борков, Малой Локни, Комаровки и Матвеевки.

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    30 августа 2024, 13:59 • Новости дня
    Футболист Алиев объявлен в розыск за призывы к ВСУ уничтожать жителей Курской области
    Футболист Алиев объявлен в розыск за призывы к ВСУ уничтожать жителей Курской области
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-футболиста «Локомотива» Александра Алиева, обвинив его в публичных призывах к террористической деятельности на территории России.

    Российские правоохранительные органы начали расследование в отношении экс-футболиста, его действия квалифицированы как публичные призывы к терроризму, что является уголовным преступлением, передает ТАСС.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алиева и объявил его в розыск. По данным следствия, футболист скрывается от правосудия за пределами России.

    Ранее родившийся в Хабаровске экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев записал видеообращение с призывом ВСУ уничтожать мирное население в Курской области.

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    31 августа 2024, 15:41 • Новости дня
    Лавров: «Обменов территориями» из-за атаки на Курскую область не будет

    Лавров заявил, что Россия не обсуждает «обмен территориями» из-за атаки на Курскую область

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать вопрос «обмена территорий» после атаки ВСУ на Курскую область.

    «Какую цель и замысел они ставили, судить трудно . И даже Зеленский сказал, что им это будет нужно для последующих обменов», – передает ТАСС слова министра. 

    По словам Лаврова, это выглядит простодушно и наивно, потому что Россия не намерена с кем-либо обсуждать обмен своей территории.

    «Переговоров про свою территорию не ведем», – заявил глава МИД.

    Ранее Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность из-за атаки ВСУ на приграничье.

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    31 августа 2024, 14:40 • Новости дня
    Столтенберг назвал «соответствующей международному праву» атаку ВСУ на Курскую область
    Столтенберг назвал «соответствующей международному праву» атаку ВСУ на Курскую область
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил немецким СМИ, что вторжение ВСУ в Курскую область «соответствует международному праву и праву Украины на самооборону».

    Он добавил, что право на самооборону украинцев не ограничивается государственной границей, сообщает «Интерфакс».

    В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО не было информировано украинской стороной о планах атаки на Курской области и не играло в этом процессе никакой роли. Он заявил, что президент Владимир Зеленский дал понять партнерам, что операция якобы направлена на создание буферной зоны.

    Столтенберг также подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину, предоставляя оружие и технику, и отметил «ясное обязательство Германии оставаться ведущим донором военной помощи Украине в Европе и вторым в мире».

    Ранее ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Коренева и Малой Локни в Курской области.


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    31 августа 2024, 08:59 • Новости дня
    ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    В первые дни начала военных действий на территории Курской области одним из первых объектов атаки ВСУ стал Горнальский мужской монастырь, во время эвакуации монахов один из них был расстрелян в спину, сообщил протоиерей Олег Чебанов.

    По его словам, украинские военные нанесли удар по монастырю, в котором в тот момент шло богослужение. Монахам пришлось экстренно эвакуироваться. Однако, несмотря на то что монахи не представляли угрозы, один из них был расстрелян в спину, передает ТАСС.

    Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения.

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    1 сентября 2024, 09:58 • Новости дня
    ВСУ обстреляли под Курском авто с эвакуирующимися женщинами и детьми

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми в Курской области, пытавшихся эвакуироваться из Суджанского района, в результате была ранена девочка, рассказала мать пострадавшей.

    Как рассказала военному следователю жительница села Новоивановка в Суджанском районе, 7 августа взрывы выбили стекла в доме, после чего ее родные решили эвакуироваться, погрузились в машину и отправились в сторону Льгова, пытались выехать из села, передает РИА «Новости».

    «Когда ехали в сторону Малой Локни, военные Украины обстреляли нашу машину полностью. В результате дочка получила ранение», – рассказала женщина.

    По ее словам, женщины просили украинских военных отпустить их в безопасное место, потому что ребенок получил серьезное ранение, но ВСУшники им отказали, заявив, что их врач окажет помощь, и взяли их «в плен».

    Ранее протоиерей Олег Чебанов рассказал, что в первые дни начала военных действий на территории Курской области одним из первых объектов атаки ВСУ стал Горнальский мужской монастырь, во время эвакуации монахов один из них был расстрелян в спину.

    Коментарии (8)
    30 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 22 единицы бронетехники
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 22 единицы бронетехники
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные на Курском направлении в последние сутки потеряли порядка 380 человек и танк, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ за этот период потеряли свыше 380 человек, 22 единицы бронетехники, включая танк и 21 боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, два миномета, станцию РЭБ и восемь автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила пять атак украинских штурмовиков в направлении Кремяного, Пушкарского и Черкасского Поречного. Также она сорвала попытки атак в сторону Малой Локни, Пушкарного, Русской Конопельки. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 40 человек, три бронемашины и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Богдановки, Вишневки, Гапоново, Косицы, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Свердликово, Снагостя и 10-го Октября.

    Авиация ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в Сумской области у населенных пунктов Белополье, Бачевск, Глухов, Катериновка, Мартыновка, Первомайское, Пустогород, Покровка, Павловка, Сумы и Фотовиж.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 7,8 тыс. человек, 75 танков, 36 БМП, 64 БТР, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия, 15 установок РСЗО, пять установок ЗРК, 11 станций радиоэлектронной борьбы, одну РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

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    31 августа 2024, 13:41 • Новости дня
    ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Коренева и Малой Локни в Курской области
    ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Коренева и Малой Локни в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении Борков, Бахтинки, Комаровки, Малой Локни и Матвеевки, сообщили в Минобороны.

    Сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две бронемашины. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

    Кроме того продолжаются разведывательно-поисковые действия по уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, отчитались в Минобороны.

    Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение выявленным за сутки скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения около Апанасовки, Борков, Бяхово, Вишневки, Краснооктябрьского, Кругленького, Любимовки, Мартыновки, Новоивановки, Новой Сорочины, Плехово, Черкасского Поречного, Русского Поречного, Свердликово и Снагости.

    Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и техники резервов 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 101-й, 103-й, 107-й, 119-й и 129-й бригад теробороны рядом с Белопольем, Глуховым, Кияницей, Ободами, Свессой, Сосновкой, Сумами, Шалимовкой, Шалыгино и Эсманью, перечислили в Минобороны.

    За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортера и 14 бронемашины, три арторудия, три миномета, станция РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8,2 тыс. военнослужащих, 76 танков, 36 машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 бронемашину, 242 автомобиля, 56 арторудия, 16 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре HIMARS и две MLRS, пять установок ЗРК, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77, подытожили в оборонном ведомстве.

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    30 августа 2024, 17:13 • Новости дня
    Потерявшим дома от действий ВСУ в Курской области решено выделить сертификаты на строительство

    Смирнов: Потерявшие от действий ВСУ дома в Курской области смогут их отстроить с помощью сертификатов

    Потерявшим дома от действий ВСУ в Курской области решено выделить сертификаты на строительство
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители Курской области, потерявшие дома из-за обстрела украинских военных, смогут получить сертификаты на строительство нового жилья, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Смирнов пояснил, что на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил расширить возможность использования жилищных сертификатов для строительства и восстановления жилья на собственных участках, передает ТАСС.

    Он отметил, что ранее потерявшие из-за действий ВСУ дома жители могли получить сертификат только на приобретение нового жилья, теперь же они смогут использовать средства для строительства нового дома на своем участке.

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    30 августа 2024, 12:54 • Новости дня
    Британские журналисты незаконно посетили Курскую область

    Британские журналисты The Sun незаконно посетили приграничные районы Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Корреспонденты британского таблоида The Sun, сопровождаемые представителями ВСУ, незаконно проникли на территорию Курской области России и подготовили репортаж о своей поездке.

    В опубликованном на сайте The Sun репортаже содержатся видеоматериалы и фотографии, сделанные журналистами в российском городе Судже, расположенном в непосредственной близости от украинской границы, передают «Ведомости».

    На кадрах отчетливо видны редактор Sun Defence Джером Старки, продюсер Ден Савенков и фотограф Ян Уттакер, позирующие на фоне местных достопримечательностей, в том числе памятника Владимиру Ленину.

    Ранее ФСБ завела дела на двух журналистов, незаконно пересекших границу в Судже.

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    30 августа 2024, 20:29 • Новости дня
    Посольство в Лондоне: Журналистке Times закроют въезд в Россию после посещения Суджи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для журналистки Times Кэтрин Филп закроется въезд на российскую территорию после посещения ею Суджи в Курской области, сообщило российское посольство в Британии.

    Филп опубликовала в Times репортаж из города Суджи, оккупированного украинскими боевиками, она грубо нарушила правила работы иностранных журналистов в России, подчеркнули в дипмиссии, передает ТАСС.

    «Пособничество укрофашистам, восхваляющим Бандеру, Шухевича и других прихвостней третьего рейха, останется пятном на репутации редакции Times и лично Филп. Для самой Филп в дальнейшем въезд в Россию, очевидно, будет закрыт», – заключили в посольстве.

    Ранее сообщалось, что журналисты британского Sun в сопровождении боевиков ВСУ также незаконно проникли в Суджу.

    До этого ФСБ возбудила дела против немецкого и украинского журналистов, незаконно проникших в Суджу.

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    1 сентября 2024, 15:18 • Новости дня
    Российские вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав ВСУ в курском приграничье

    Минобороны: Российские вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав ВСУ в курском приграничье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи российских вертолетов Ка-52М ударили ракетами по скоплению живой силы и бронетехники украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, в результате личный состав и техника ВСУ были уничтожены, передает ТАСС.

    Ранее «Ланцет» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Курском приграничье.

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    Как Россия построила защиту от украинских БПЛА

    Крупнейшая за последнее время атака украинских беспилотников на российскую территорию произошла в воскресенье. Тем не менее она была успешно отбита – уничтожено или перехвачено 158 украинских БПЛА. Какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно еще улучшить? Подробности

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    Дети-солдаты залили Швецию кровью

    Шведская организованная преступность, которую считают особенно влиятельной и чрезвычайно жестокой, опять удивила весь мир. Во внешне благополучной скандинавской стране, по сути, идет гражданская война между этническими бандами, которые привлекают детей в качестве убийц. Почему же полиция ничего не может с этим поделать? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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