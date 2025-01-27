  • Новость часаВС России поразили аэродромы и цеха сборки украинских БПЛА
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    Демографический обвал выносит Прибалтике приговор
    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта
    Дипломат: Польша решила потерять лицо на 80-летии освобождения Освенцима
    Глава Минобороны США заявил об отказе от политики инклюзивности
    Песков заявил об игнорировании критики Запада по выборам в Белоруссии
    Швеция задержала судно из-за повреждения кабеля в Балтийском море
    Буданов предсказал крах Украины без переговоров до лета
    «Калашников» разработал укороченную и малогабаритную модификации автомата АК-12
    ВСУ пытались удержать Великую Новоселку силами террористического батальона
    Мнения
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    3 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    13 комментариев
    27 января 2025, 12:34 • Новости дня

    Песков: Ущерб Курской области от ВСУ оценят после ее полного освобождения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сейчас невозможно точно оценить ущерб в Курской области от действий украинской армии, для этого ее необходимо полностью освободить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Очевидно, что, пока не завершено полное освобождение наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры. Это очевидно», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь добавил, что это вопрос находится в компетенции руководителя региона, который вправе определять режимы открытости по различным темам.

    Так представитель Кремля прокомментировал заявление и.о. министра восстановления Курской области Алексея Карнаушко, который оценил ущерб от действий ВСУ на территории области в 750 млрд рублей.

    26 января 2025, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко ожидает «свет в конце тоннеля» на Украине в 2025 году

    Лукашенко спрогнозировал сроки развязки конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Белорусский президент Александр Лукашенко выразил уверенность в возможной развязке конфликта на Украине в текущем году, передает РБК. Свои мысли он озвучил после голосования на выборах. Лукашенко указал, что хотя боевые действия вряд ли закончатся, «какая-то развязка» ожидается. Он подчеркнул, что славянские народы, начав конфликтовать, могут сохранять напряженность долгое время, однако «свет в конце тоннеля» появится в этом году.

    Лукашенко также заявил, что Белоруссия настаивает на мирном урегулировании ситуации на Украине, при этом в будущих переговорах необходимо учитывать российские интересы. «Никакая Америка Россию никогда не заставит, нельзя нами понукать, у нас есть свои интересы, у России тем более», – отметил он.

    Президент Белоруссии предупредил о возможности эскалации конфликта, которая может распространиться и на Европу. «Поэтому надо сейчас остановиться – это в интересах прежде всего Европы, они должны сыграть свою роль. И должны отсоединиться от американского авианосца», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина решила создать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, а Белоруссия в ответ укрепила границу с Украиной спецотрядами МВД.

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    26 января 2025, 14:23 • Новости дня
    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Захарова высмеяла заявление Зеленского о запрете переговоров с Россией

    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Владимира Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Захарова в Telegram-канале отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. По словам Зеленского, он остановил «сепаратизм» в стране, запретив представителям и политическим деятелям проводить переговоры, оставив это право только за собой.

    Захарова в своем Telegram-канале иронично отметила, что это похоже на ситуацию, когда «в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону «лидера любых переговоров».

    Накануне Зеленский заявил, что указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    27 января 2025, 10:10 • Новости дня
    ВСУ пытались удержать Великую Новоселку силами террористического батальона

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска попытались удержать Великую Новоселку с помощью 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, деятельность запрещена в РФ), но бойцы не продержались и двух недель и были вынуждены отступить, сообщили в силовых структурах.

    Украинские войска предприняли попытку удержать населенный пункт Великая Новоселка при поддержке 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, его деятельность запрещена в России), передает ТАСС.

    Однако, как заявили российские силовые структуры, боевики не смогли удержать позиции даже две недели и были вынуждены покинуть район.

    Также стало известно, что украинская 110-я отдельная механизированная бригада, состоящая из дезертиров и инвалидов, была оставлена на позициях без поддержки.

    Ранее группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен на юге ДНР.

    Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР.

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    27 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта

    Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Драпатого главой группировки «Хортица»

    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта
    @ wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил генерал-майору Михаилу Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донецкой области, сохранив за ним полномочия командующего Сухопутными войсками.

    Владимир Зеленский принял решение усилить командный состав украинских вооруженных сил на Донецком направлении, сообщает ТАСС. Для этого глава государства назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого на пост руководителя оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

    «Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области. Генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Это самые жестокие направления боев. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее многочисленной частью наших вооруженных сил», – заявил Зеленский.

    Группировка «Хортица» играет ключевую роль в операциях на Донецком направлении, где продолжаются интенсивные военные действия. Назначение Драпатого на этот пост, предположительно, связано с необходимостью усиления управления на этом участке.

    Драпатый, занимающий пост командующего Сухопутными войсками, продолжит исполнять свои обязанности, оставаясь ответственным за наибольшую часть вооруженных сил Украины, что подчеркивает доверие к нему со стороны командования и президента страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Драпатый был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ в ноябре прошлого года.

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    27 января 2025, 05:52 • Новости дня
    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

    Моргенштерн объявлен в розыск по нарушению порядка деятельности иностранного агента

    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет объявил в федеральный розыск рэпера Алишера Моргенштерна в связи с подозрением в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Адвокат артиста заявил, что его подзащитный находится на лечении и не скрывается.

    Следственный комитет объявил рэпера Алишера Моргенштерна в федеральный и межгосударственный розыск в рамках расследования уголовного дела о нарушении им порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по статье 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

    Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что у следствия не было оснований для объявления розыска, так как его доверитель не скрывается и его местонахождение известно: «Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял». Жорин отказался давать дальнейшие комментарии, сославшись на адвокатскую тайну.

    Рэпер более трех лет назад покинул Россию, а ранее ему предъявлено обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Минюст внес Моргенштерна в реестр иноагентов 6 мая 2022 года, указав на «осуществление политической деятельности» и получение более 29 млн рублей от компании Yoola Labs Ltd. из Израиля за политические посты.

    По материалам проверки прокуратуры Москвы в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ, так как Моргенштерн неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента.


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    27 января 2025, 10:01 • Новости дня
    В МИД назвали западных «миротворцев» на Украине военной целью

    Мирошник назвал военной целью любых прибывших на Украину западных «миротворцев»

    В МИД назвали западных «миротворцев» на Украине военной целью
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Любой контингент, ступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, будет военной целью с вполне понятными последствиями, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник обратил внимание в Telegram-канале на комментарий главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера, который в интервью немецкой газете Welt am Sonntag допустил возможность размещения миссии на Украине для обеспечения перемирия. Посол подчеркнул, что любые военные контингенты, вошедшие на Украину без разрешения России, будут рассматриваться как военные цели с соответствующими последствиями.

    Дипломат также выразил удивление, почему идеи о введении миротворческих сил не поднимались в Германии ранее, во время подготовки украинского контрнаступления и создания так называемой «танковой коалиции» для поддержки Владимира Зеленского. По его мнению, попытки западных стран организовать «миротворцев» отражают стремление сохранить киевский режим с использованием «псевдогуманных методов».

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, не исключила возможность отправки немецких миротворцев на Украину в случае прекращения огня. Она указала на необходимость международного присутствия для обеспечения соблюдения перемирия и подчеркнула готовность Германии поддерживать любые действия, направленные на достижение мира.

    В свою очередь депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.

    Между тем Великобритания планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что западные миротворцы, появившись на Украине, будут абсолютно неэффективными и беспомощными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине».

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    27 января 2025, 12:06 • Новости дня
    Буданов предсказал крах Украины без переговоров до лета

    Буданов заявил об угрозе существованию Украины без начала переговоров до лета

    Буданов предсказал крах Украины без переговоров до лета
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил о серьезной угрозе для Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета, утверждает «Украинская правда».

    Как передает ТАСС, Буданов высказал мнение о возможной угрозе существованию Украины. «Украинская правда» со ссылкой на свой источник сообщает, что Буданов заявил о необходимости начала мирных переговоров по урегулированию конфликта до лета.

    Он отметил: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины». Эти слова Буданова, как сообщает источник издания, вызвали замешательство среди участников закрытой встречи в Верховной раде, где глава разведки произнес их «с холодной улыбкой».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.


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    27 января 2025, 00:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли 19 ударов по ДНР за сутки

    ВСУ выпустили 61 боеприпас по ДНР за сутки, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска обстреляли горловское направление, ранив мирного жителя в ДНР.

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины провели девятнадцать атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало эти факты.

    В результате обстрелов пострадал один мирный житель. Все удары пришлись на горловское направление. Украинские подразделения выпустили шестьдесят одну единицу различных боеприпасов по территории ДНР.

    Атаки со стороны украинских вооруженных формирований продолжаются, несмотря на объявления о прекращении огня. Власти ДНР выражают обеспокоенность по поводу продолжающихся обстрелов и возможных новых жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике за сутки совершили 23 атаки, в результате которых погиб один человек и трое, включая ребенка, получили ранения. В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и пострадали трое человек, включая ребенка, при этом повреждены жилые дома и детский сад. Также в Горловке в результате детонации суббоеприпаса пострадали двое мирных жителей, среди них один случай ранее не фиксировался.

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    27 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили аэродромы и цеха сборки украинских БПЛА
    ВС России поразили аэродромы и цеха сборки украинских БПЛА
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары наносились по базе горючего ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре американских снаряда РСЗО HIMARS и 64 беспилотника

    С начала спец операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41571 беспилотник, 590 ЗРК, 20858 танков и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 21010 орудий полевой артиллерии и минометов, 30830 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные сообщалось, что ВС России нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове. А днем ранее российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ.

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    26 января 2025, 15:30 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Лукашенко отметил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Запад не собирается инвестировать в Украину ради ее народа, а восстановление страны после конфликта возможно лишь при помощи России.

    Лукашенко заявил, что западные страны не будут инвестировать в Украину ради ее народа. Минские журналисты процитировали его слова: «Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, выгодные куски экономики транснациональные компании подберут, естественно, американские, европейские… Но чтобы страну отстроить – это только Россия (сможет – ред.)». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Лукашенко также выразил мнение, что основная нагрузка по восстановлению страны после конфликта должна лечь на украинский народ, который необходимо мобилизовать для этих целей. Он подчеркнул важность борьбы с коррупцией, отметив, что во время войны часть украинских средств была вывезена за границу. По словам белорусского лидера, «на 75% украинский народ (должен восстановить страну – ред.), и его надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны воровали и вывозили за пределы».

    Ранее Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

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    27 января 2025, 00:52 • Новости дня
    В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

    В Воронежской области ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА без пострадавших

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронежской области силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были уничтожены несколько беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

    Как передает ТАСС, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о уничтожении нескольких беспилотников на территории двух районов и одного городского округа. Гусев отметил, что дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы успешно справились с обнаружением и ликвидацией беспилотников.

    Инцидент не повлек за собой ни жертв, ни разрушений, как уточнил губернатор в своем телеграм-канале. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал Гусев.

    Местные власти продолжают следить за ситуацией и готовы предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник самолетного типа, а в Сергиево-Посадском округе Московской области ПВО сбили беспилотник, при этом пострадавших не было, а завод «Группа Кремний Эл» в Брянске вынужден был прекратить работу из-за атаки беспилотников ВСУ, в результате чего пострадали производственные помещения и склад готовой продукции.

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    27 января 2025, 09:52 • Новости дня
    Депутат: Трамп приостановил помощь Украине в знак недовольства Зеленским

    В Верховной раде приостановку помощи Украине назвали сигналом Трампа Зеленскому

    Tекст: Ольга Иванова

    Приостановка финансовой помощи Украине со стороны администрации президента США Дональда Трампа стала сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о неверном курсе, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

    Администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить помощь Украине, что, по мнению депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, стало сигналом для президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Дубинский, который в настоящее время находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, высказал мнение, что это решение демонстрирует недовольство Трампа курсом, которого придерживается Зеленский.

    Дубинский отметил: «Остановка финансовой помощи и проектов по Украине – это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда». Он полагает, что таким образом Трамп выражает свое несогласие с текущей политикой украинского лидера.

    Кроме того, Дубинский предсказал, что запланированный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным станет еще одним сигналом. По его мнению, это будет второй важный шаг, который укажет на изменение отношения США к Украине и ее лидеру.

    Ранее газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи. Документ предполагает исключения для военного финансирования Израиля и Египта, однако может затронуть помощь Украине, Иордании и Тайваню.

    Агентство Reuters добавило, что USAID уже приостановило проекты, связанные с Украиной. Решения по продолжению или изменению программ будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.

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    27 января 2025, 06:36 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили 7,2 тыс. солдат ВСУ за неделю

    Эксперт сообщил об уничтожении свыше 7,2 тыс. солдат ВСУ на границе ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные за неделю уничтожили свыше 7,2 тыс. украинских солдат и наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР, с наибольшими потерями в Харьковской области.

    Российские военнослужащие за неделю уничтожили более 7,2 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на границах Луганской Народной Республики, пишет ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, большинство потерь были понесены украинской стороной в Харьковской области.

    Эксперт отметил, что с 18 по 24 января 2025 года вооруженные формирования Украины потеряли более 7 240 боевиков в зонах ответственности группировок 'Север', 'Юг' и 'Запад'. По его словам, это на 60 больше по сравнению с предыдущей неделей. Наибольший ущерб был нанесен в зоне ответственности войск 'Запад'. Марочко также подчеркнул увеличение потерь в зоне ответственности 'Север'.

    За тот же период российские силы уничтожили 20 танков, что на 14 больше, чем за предыдущую неделю, а также 100 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 21 полевой склад с боеприпасами и свыше 300 боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об ударе по скоплению Вооруженных сил Украины в Одесской области. Утром 26 января огневые средства Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области.

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    27 января 2025, 08:25 • Новости дня
    Пленный рассказал о 1,7 тыс. дезертировавших из элитной бригады ВСУ

    Пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады

    Tекст: Ольга Иванова

    Командир 155-й бригады ВСУ заявил о дезертирстве 1,7 тыс. солдат из-за недостатка техники после учений во Франции.

    Пленный командир разведывательного взвода 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская» сообщил, что в формировании имелись серьезные недостатки в технике, передает ТАСС. По его словам, вместо обещанного оснащения, у подразделения было в основном только стрелковое оружие.

    В ходе интервью, предоставленного Минобороны, пленный отметил: «Создание 155-й бригады – это был пиар... у них не было много техники». Он также подчеркнул, что обучение во Франции не принесло новых знаний для солдат, а реальное состояние дел оказалось совершенно другим.

    Пленный заявил о массовом дезертирстве в бригаде, которое достигло рекордного количества в 1,7 тыс. человек. Он отметил, что многие солдаты были немотивированы и ограниченно годны к службе, а подготовленные специалисты существовали только на бумаге.

    По его словам, в его батальоне пехота вышла на позицию, и их за две-три недели «не стало». Это связано с тем, что треть личного состава была зарезервирована, многие получили ранения, а некоторые погибли.

    До этого сообщалось, что бывший командир оперативно-тактической группировки «Харьков» Юрий Галушкин вновь арестован украинским судом без права внесения залога. По версии следствия, в мае 2024 года Галушкин неправильно оценил ситуацию на Харьковском направлении, что привело к самовольному уходу бойцов 125-й бригады теробороны ВСУ с поля боя. Командиру также вменяют игнорирование разведданных и отдачу приказов, не соответствующих реальной обстановке.

    Ранее стало известно, что помимо Галушкина, среди задержанных значатся экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны.

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    27 января 2025, 08:21 • Новости дня
    Hurriyet: Переговоры по Украине могут начаться в апреле

    Hurriyet: Эрдоган может стать посредником на будущих переговорах по Украине в апреле или мае

    Tекст: Вера Басилая

    Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае после объявления о прекращении огня, Турция готова выступить в роли посредника, сообщила турецкая проправительственная газета Hurriyet.

    Турецкая газета Hurriyet сообщила о возможном начале в апреле–мае переговоров по урегулированию украинского конфликта. Перед этим предполагается объявление о прекращении огня. Обозреватель газеты Абдюлькадир Сельви уточнил, что Турция может взять на себя посредническую роль, а президент Реджеп Тайип Эрдоган может выступить в качестве посредника, учитывая его способность вести диалог с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Сельви напомнил, что в 2022 году переговоры уже проводились в Стамбуле, но из-за позиции США и Британии достигнуть соглашения тогда не удалось. Он отметил, что сейчас ситуация изменилась, так как у Зеленского больше нет поддержки США, что оставляет ему меньше возможностей уклониться от переговоров.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что конфликт на Украине приближается к переломной точке.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

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