Песков: Ущерб Курской области от ВСУ оценят после ее полного освобождения

Tекст: Алексей Дегтярев

«Очевидно, что, пока не завершено полное освобождение наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры. Это очевидно», – сказал Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что это вопрос находится в компетенции руководителя региона, который вправе определять режимы открытости по различным темам.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление и.о. министра восстановления Курской области Алексея Карнаушко, который оценил ущерб от действий ВСУ на территории области в 750 млрд рублей.