Власти некоторых регионов стали штрафовать за публикацию последствий ударов БПЛА

В некоторых регионах России стали штрафовать за публикацию последствий ударов БПЛА

Tекст: Ирма Каплан

Власти некоторых российских регионов начали штрафовать жителей и СМИ за публикацию в интернете последствий ударов украинских беспилотников, пишет «Коммерсантъ».

В Калужской области, к примеру, к июню управление административно-технического надзора составило 42 протокола о нарушении регионального запрета на распространение информации о последствиях падения БПЛА, сообщило правительство области.

Среди нарушителей оказались журналисты, пользователи соцсетей, а также администраторы Telegram-каналов и пабликов «ВКонтакте». Власти напомнили, что штрафы составляют от 3 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от статуса нарушителя и частоты публикаций.

«Анализируются аккаунты в медиа и соцсетях, выявляются нарушения и готовится информация для управления. Не имеет значения, кто снял и выложил в публичный доступ, потому что последствия ударов – это критически важная информация для организаторов нападения. По ним они оценивают не только результат своей работы, но и планируют будущие атаки», – пояснил замруководителя администрации губернатора Калужской области Илья Зенов.

По данным издания, среди регионов, где можно получить штраф за публикацию последствий ударов БПЛА, Санкт-Петербург, Калмыкия, Адыгея, Тверская, Курская, Ленинградская, Астраханская, Волгоградская и Ивановская области.

Житель Тульской области был оштрафован на 25 тыс. рублей за публикацию видео январской атаки на город Алексин, сообщила пресс-служба областного правительства.

В остальных регионах, где введены аналогичные нормы, пока подобных случаев не зафиксировано. Федеральный уровень также рассматривал введение ответственности за публикацию информации о прилетах после атак на Москву летом 2023 года, однако соответствующие поправки остаются в проработке.

Напомним, депутаты крымского парламента выступили с инициативой ввести штрафы размером до 300 тыс. рублей за съемку и распространение изображений военных объектов. По мнению экспертов, подобные меры являются актуальными и необходимыми для защиты государственной безопасности.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов пояснил, что публикация результатов ударов беспилотников по тем или иным территориям дает противнику возможность усовершенствовать тактику и технологию своих действий.