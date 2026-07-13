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    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    17 комментариев
    13 июля 2026, 17:53 • Новости дня

    Климов назвал обвинения России в кибератаках «спектаклем» Запада для поддержки Киева

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Обвинения стран ЕС и Британии в адрес России в кибератаках – не более чем голословный предлог для оправдания собственных провалов и многомиллиардных трат на Украину, заявил газете ВЗГЛЯД Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Ранее на Западе обвинили Россию в кибероперациях.

    Обвинения стран ЕС и Британии в адрес России в кибератаках не имеют фактических оснований. Об этом заявил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике. «Запад привычно и голословно обвиняет Россию в том, чем занимается сам. Их спецслужбы уже не один десяток лет пытаются вмешиваться во внутренние российские дела», – подчеркнул он.

    Климов обратил внимание и на хронологию: санкции, о которых идет речь, привязаны к событиям 15-летней давности. Именно в конце 2000-х Москва инициировала потепление в отношениях с Брюсселем. «Я в бытность сенатором провел множество встреч с европейскими политиками в Париже, Лондоне, Страсбурге», – напомнил он.

    Тогдашняя повестка, по его словам, была диаметрально противоположной нынешним обвинениям. «Комитет парламентского сотрудничества обсуждал с европейскими коллегами возможное соглашение о мире и безопасности в Европе на основе принципа неделимой безопасности, прорабатывал и другие вопросы. Зачем нам на этом фоне понадобилось бы заниматься дестабилизацией потенциальных партнеров?» – резонно указал спикер.

    Климов также отметил, что подобные обвинения уже звучали в прошлом – и каждый раз не находили доказательств. «Но западные правительства это не останавливает. Им нужно оправдывать перед своим электоратом многомиллиардное спонсирование Украины. Нынешний спектакль призван повысить доверие европейской общественности к поддержке режима Зеленского – а значит, помочь европейским лидерам удержаться на своих постах», – заявил он.

    Отдельно собеседник затронул тему взаимного шпионажа внутри самого Запада и его союзников в других частях света. «США и Евросоюз занимаются промышленным и информационным шпионажем друг против друга. Это вообще острая проблема, которая выходит далеко за пределы самого Запада. В 2020 году представители одной из крупнейших политических партий Австралии жаловались мне на попытки кибервмешательства со стороны собственных австралийских коллег – причем руками сингапурских «прокси», – рассказал он.

    Ранее Британия ввела санкции в отношении «высокопоставленных сотрудников» ГРУ – Вячеслава Стафеева, Ивана Сенина и Ивана Касьяненко. Лондон обвиняет их в организации киберопераций и гибридных атак. «Подразделение №29155 сотрудничало с киберпреступниками, включая компанию Impuls, в вербовке хакеров и профильных специалистов из университетов и академий по всей России», – говорится в сообщении британского правительства.

    Кроме того, в список внесены организации «АСТ» и «НПП «Гамма». Запрет на въезд в Британию и заморозка активов также затронули сотрудников военно-аналитического центра «Рыбарь» – Дениса Вульфа, Валерию Звинчук, Татьяну Костерову, Александра Кана, Ольгу Кузнецову, Наталью Чеботаеву, Максима Матвеева, Евгения Гребнева и Дарью Рослякову. Лондон утверждает, что они причастны к «дестабилизации Украины». В общей сложности список расширен 10 позициями и 14 именами.

    Евросоюз также ввел рестрикции против девяти российских физических лиц и четырех организаций, в том числе – «16-го центра ФСБ». «Во Франции это подразделение с 2010 года занималось кибершпионажем в отношении стратегически важных государственных структур, а в 2025 году – против оборонной промышленности», – сообщается в коммюнике Евросовета.

    «В Германии он атаковал госструктуры. Недавно в Польше центр провел операции по саботажу критической инфраструктуры, включая теплоэлектростанции», – утверждает Брюссель. «Среди прочих целей были Франция, Германия, Польша, Кипр, Нидерланды, Австрия, Словакия, Румыния и Финляндия», – говорится в комментарии. Кроме того, по утверждению ЕС, ФСБ контролирует хакерскую группировку Turla.

    Париж вызовет российского посла в связи с хакерскими атаками, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его данным, Turla взломала несекретную почту минобороны, проникла в систему французского посольства в Москве, а в 2025 году украла промышленные секреты у высокотехнологичной компании, сообщает Politico.

    МИД ФРГ заявил о вызове посла России в Берлине Сергея Нечаева и донесении до него немецкой позиции, сообщает «Интерфакс». «Кибератаки против Германии, союзников из ЕС и Украины неприемлемы. Мы дадим на них решительный ответ, в том числе введя дополнительные санкции», – отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

    13 июля 2026, 14:36 • Новости дня
    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море

    Каллас: ЕС создаст центр для обеспечения морской безопасности в Черном море

    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел государств Евросоюза обсуждают стратегию безопасности в Черном море, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, планируется создать специальный центр для защиты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы обсудим стратегию по Черному морю. У нас уже готов проект морского центра, над которым совместно работают Болгария и Румыния. Он направлен на защиту критической инфраструктуры, а также противодействие гибридным угрозам в этом регионе», – заявила Каллас перед заседанием Совета ЕС.

    По данным издания Euractiv, европейские дипломаты планируют согласовать практические детали работы новой структуры. В повестке дня значатся вопросы ротационной системы командования и выбор места для размещения штаб-квартиры. Ожидается, что инициативу реализуют под руководством Софии и Бухареста.

    При этом между странами объединения сохраняются разногласия о роли Турции как долгосрочного партнера проекта. Создаваемый центр должен улучшить контроль за ситуацией на море и дополнить совместную противоминную деятельность Анкары, Бухареста и Софии.

    Ранее Румыния, Болгария и Турция договорились совместно обеспечивать безопасность подводной инфраструктуры Черного моря.

    Еврокомиссия в прошлом году разработала план создания специального хаба для мониторинга судоходства.

    Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о готовности Анкары возглавить морскую оперативную зону в регионе.

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    13 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Каллас сообщила о провале согласования 21-го пакета санкций против России

    Послы Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

    Каллас сообщила о провале согласования 21-го пакета санкций против России
    @ Michael Brandt/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Послы стран Европейского союза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России к встрече министров иностранных дел в Брюсселе, рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Работа над 21-м пакетом санкций не закончена», – сообщила дипломат.

    По ее словам, европейские министры надеются внести в черный список 250 человек в рамках промежуточных ограничений. Уточняется, что речь идет о людях, работающих в различных отраслях, передает ТАСС.

    Ранее издание Euractiv отмечало, что государства ЕС также не смогли договориться о предложенном Еврокомиссией плане запрета на въезд для участников спецоперации. Причиной отказа стала невозможность технической реализации этой инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленных против уровня жизни россиян ограничений.

    Страны Евросоюза приступили к обсуждению новых мер для российского военно-промышленного комплекса.

    Позже европейские дипломаты допустили вероятность отклонения двадцать первого пакета санкций из-за исключения наиболее жестких инициатив.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    13 июля 2026, 07:33 • Новости дня
    FT: Евросоюз закупил рекордное количество СПГ у России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первой половине года европейские страны закупили почти 10 млн тонн сжиженного природного газа с российского предприятия «Ямал СПГ», значительно увеличив объемы поставок, сообщает британская пресса.

    Европейский союз в первой половине года импортировал рекордные 9,89 млн тонн сжиженного природного газа с крупнотоннажного завода «Ямал СПГ», что на 18% больше показателя прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Основными покупателями российского топлива выступили Франция, Бельгия и Испания, закупившие 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн тонн соответственно. За эти поставки Европа могла заплатить около 6 млрд евро.

    В январе Совет ЕС утвердил запрет на поставки российского СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа – с осени того же года. Ограничения на импорт по краткосрочным контрактам начали действовать уже весной.

    При этом поставки топлива в страны Азии за аналогичный период упали на 74%, составив 510 тыс. тонн. Источники издания отметили, что снижение экспорта в этот регион продиктовано опасениями возможных санкций со стороны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе – апреле года экспорт российского сжиженного природного газа в европейские страны ощутимо возрос. В марте европейские государства ввезли российского газа на 933 млн долларов. В мае импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России достиг 2,267 млрд кубометров.

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    11 июля 2026, 01:01 • Новости дня
    Reuters узнало, в какой стране могут производить ракеты Patriot для Украины

    Reuters: Германия может производить ракеты Patriot для Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Эксперты в области обороны считают, что создание системы для перехвата ракет, движущихся со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, является самой сложной задачей в ракетной технике, но в Европе есть подходящие для этого страны.

    Сергей Бескрестнов, советник Министерства обороны Украины, заявил в Telegram, что существует неопределенность относительно того, сколько времени потребуется субподрядчикам для наращивания производства дефицитных компонентов.

    Одной из стран, которая могла бы помочь Киеву ускорить этот процесс, является Германия, разработавшая собственную производственную цепочку для истребителей-перехватчиков PAC-2, передает Reuters.

    «Два источника, знакомые с ходом обсуждений, сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее, а после окончания войны производство может быть перенесено на Украину», – говорится в материале.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что технические группы прорабатывают детали, но он рассчитывает на скорейшее начало выпуска ракет. По его словам, поставка перехватчиков PAC-3 из США ожидается в ближайшие дни.

    Эксперты отмечают нехватку ракет Patriot для противостояния российским баллистическим угрозам, поскольку Россия ежегодно выпускает не менее 700-800 ракет «Искандер» и «Кинжал».

    Для перехвата одной баллистической ракеты требуется три перехватчика Patriot, что при стабильном производстве в России означает потребность в 2400 ракетах в год.

    «Даже при наличии лицензированного производственного предприятия на Украине достичь этого показателя будет очень и очень сложно, если не невозможно», – заявил Фабиан Хоффманн, эксперт по ракетам из Норвежского института оборонных исследований в Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot. Зеленский обсудил с Белым домом организацию выпуска этих систем противовоздушной обороны. ЕК сообщила о совместной с Киевом работе над производством ракет Patriot.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, в какие четыре проблемы уткнется производство ракет Patriot на Украине.

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    10 июля 2026, 22:25 • Новости дня
    Бабиш напомнил Европе, куда следовало бы направить деньги вместо Украины

    Бабиш напомнил Европе о собственной системе ПРО

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейским странам целесообразнее было бы инвестировать в собственную противоракетную оборону, а не продолжать бесконечное финансирование украинской армии, закупая для нее иностранное вооружение, заявил газете Mlada fronta DNES чешский премьер Андрей Бабиш.

    «Думаю, что вместо того, чтобы Европа делала очередные транши Украине, лучше бы использовала деньги для того, чтобы создать собственную систему обороны против баллистических ракет. Вопрос об этом я хочу поднять на следующем заседании европейских лидеров», – передает слова Бабиша РИА «Новости».

    Он отметил бессмысленность обсуждения обязательств перед НАТО по выделению 2% ВВП на оборону без конкретного понимания целей этих трат. Бабиш напомнил, что Чехия не достигла этого показателя в прошлом году и, вероятно, не сможет выполнить норматив в текущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите НАТО в Анкаре Бабиш подчеркнул, что Прага не станет участвовать в ежегодном выделении 70 млрд евро на закупку вооружений для Киева. Взнос Чехии в программу PURL для финансирования американской военной техники Украине будет небольшим и одноразовым.



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    11 июля 2026, 15:55 • Новости дня
    Жителя Татарстана задержали за публикацию видео последствий атаки БПЛА

    Житель Татарстана задержан за публикацию видео последствий атаки БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранители Татарстана вычислили и задержали мужчину, который выложил в открытый доступ кадры с поврежденным промышленным предприятием в Нижнекамске, нарушив региональный запрет на распространение подобной информации.

    Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали жителя Нижнекамска, опубликовавшего видео последствий атаки БПЛА, сообщает МВД по Татарстану.

    «Сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан установлен и задержан 33-летний житель Нижнекамска, который разместил в одном из общедоступных чатов в мессенджере видеозапись, на которой зафиксированы последствия атаки беспилотного летательного аппарата на одно из промышленных предприятий района», – говорится в сообщении.

    Сам задержанный объяснил свои действия тем, что находился на территории организации в момент происшествия. Сняв последствия инцидента на камеру, он опубликовал запись в сети, однако позже удалил ее из-за негативной реакции пользователей.

    В ведомстве напомнили о действующем указе главы региона. Документ строго запрещает публиковать в интернете и СМИ любые материалы, касающиеся работы беспилотной авиации. В итоге нарушителю вынесли официальное прокурорское предостережение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля украинские беспилотники нанесли удары по промышленным предприятиям Нижнекамска. Месяцем ранее дрон врезался в многоквартирный жилой дом в этом же городе.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Елабужский район Татарстана.

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    12 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Фицо заявил о желании стран НАТО наладить диалог с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Участники прошедшего в Анкаре саммита НАТО продемонстрировали готовность к возобновлению дипломатических контактов и переговорам с Москвой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Для меня принципиально важным стало то, что многие страны НАТО проявили интерес к ведению диалога с Россией, что я приветствую и длительное время поддерживаю», – сказал премьер Словакии в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

    Фицо подчеркнул, что Братислава выступает за сотрудничество и против вооруженных конфликтов. Он также напомнил об отказе Словакии участвовать в пакете военной помощи НАТО  для Украины на сумму 70 млрд евро, передает ТАСС.

    Саммит НАТО в Анкаре проходил 7 и 8 июля. Итоговая декларация оказалась беспрецедентно короткой за последнюю четверть века. Участники договорились выделить Киеву 70 млрд евро в 2026 году и сохранить уровень поддержки в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо в начале июля заявил об отказе Словакии финансировать Украину. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о поиске ЕС переговорщика для контактов с Россией. Политик Слота назвал Фицо лучшим переговорщиком ЕС с Россией.


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    11 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    Эстония собралась строить в Нарве военный городок на границе с Россией

    Агентство ERR сообщило о строительстве в Нарве военного городка

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Эстонии намерены возвести первый военный городок в приграничной Нарве, где разместят подразделение Сил обороны численностью до 150 человек, сообщил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма.

    После решения Нарвского горсобрания об обмене земель с государством началась подготовка к строительству военного городка. Первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих, передает агентство ERR.

    «Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года. Кроме того, мы создадим в Нарве временный военный городок из контейнеров, строительство будет завершено к началу 2027 года», – сказал Воогма.

    В результате обмена земельными участками Нарва получит компенсацию примерно 400 тыс. евро и участок земли в районе старого города.

    По данным Генштаба Сил обороны, в Нарве планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Военный городок рассчитан на 1 тыс. человек, однако постоянно там будут служить примерно 200 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин Эстонии утвердил выделение 17 млн евро на укрепление границы с Россией. Очереди на въезд в Россию из Эстонии через Нарву растянулись на десятки часов. Эстония устроила пытку для желающих приехать в Россию.

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    10 июля 2026, 20:18 • Новости дня
    Вучич: Антироссийские санкции не ускорят евроинтеграцию Сербии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белград не сможет оперативно стать частью европейского сообщества даже в случае полного присоединения к западным ограничительным мерам против Москвы, заявил сербский лидер Александр Вучич.

    «Ключевым условием всегда являются санкции против России», – подчеркнул политик, передает ТАСС.

    Он добавил, что Белград осознанно отказался вводить ограничения против белорусского руководства. По мнению президента, даже полное присоединение к антироссийским мерам не гарантировало бы быстрого вступления в европейское сообщество.

    Глава государства уверен, что Брюссель всегда найдет дополнительные поводы для затягивания процесса. В частности, европейские чиновники немедленно подняли бы сложный вопрос о статусе Косова и Метохии.

    Накануне президент республики Александр Вучич исключил скорое вступление Сербии в Евросоюз.

    Министр правительства Ненад Попович рассказал об угрозах в адрес Белграда из-за отказа от антироссийских ограничений.

    В прошлом году Европарламент приостановил процесс евроинтеграции страны до введения санкций против России.

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    11 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    В Варшаве согласились обсуждать модернизацию МиГ-29 для Киева за его счет

    Польша согласилась обсудить модернизацию истребителей МиГ-29 за счет Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Варшава готова помочь с обновлением боевых самолетов для украинских вооруженных сил, однако все финансовые расходы должно взять на себя соседнее государство, заявили власти Польши.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности обсуждать модернизацию передаваемых Украине истребителей МиГ-29. Однако он подчеркнул, что оплачивать эти работы придется Киеву, отмечает РИА «Новости».

    «Если Украина видит необходимость в модернизации, то мы можем помочь, но траты будут на украинской стороне», -заявил глава ведомства.

    Ранее польская сторона планировала обменять свои самолеты на беспилотные технологии. Поскольку Киев отказался поставлять дроны, передача истребителей была приостановлена. Сейчас государства возобновили переговоры, при этом министр указал на важность принципов взаимности и солидарности.

    Косиняк-Камыш также не исключил запуск механизма финансовой помощи от одной из европейских стран. На данный момент у Варшавы осталось 14 истребителей МиГ-29. Их эксплуатационный ресурс будет полностью исчерпан к 2028 году.

    Свои заявления министр сделал во время визита на Украину по случаю годовщины Волынской резни. Он призвал соседнее государство говорить правду о событиях прошлого ради движения вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти отказались принимать от Варшавы истребители МиГ-29 без предварительной модернизации. Позднее польское руководство отменило передачу военных самолетов из-за нежелания Киева делиться технологиями создания беспилотников.

    В начале июля Варшава запланировала утилизировать 14 предназначавшихся для соседнего государства боевых машин.

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    11 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Политик Слота назвал Фицо лучшим переговорщиком ЕС с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкий политик и лидер политической партии DOMOV Павол Слота предложил кандидатуру премьер-министра Словакии Роберта Фицо на должность главного переговорщика между Европейским союзом и Россией.

    «Если бы ЕС искренне хотел вести переговоры с Россией, то самым лучшим выбором на позицию переговорщика я сейчас считаю словацкого премьер-министра Роберта Фицо», – заявил Слота РИА «Новости».

    Он уточнил, что в переговорной команде Фицо должны быть те, кто не боится публично, непрерывно и несмотря на угрозы, указывать на возрожденный фашизм, зверства бандеровцев и настоящие причины вооруженного конфликта.

    «То есть люди, к которым отношусь и я», – добавил Слота.

    Ранее европейские СМИ сообщали о поиске лидерами ЕС подходящей кандидатуры для диалога с Москвой. Среди возможных кандидатов назывались экс-канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги, глава Евросовета Антониу Кошта и другие европейские политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.

    Мелони в июне уже предлагала переговорщика от ЕС с Россией. В ЕС так же выступили с предложением кандидатуры переговорщика с Россией.

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    11 июля 2026, 18:04 • Новости дня
    Львова-Белова: Родителям виднее, сколько и какого цифрового времени нужно детям

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Все ограничения и нововведения, которые касаются детей, нужно прежде всего обсуждать с родителями, считает уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    Любые решения об ограничениях времени, проводимого детьми в соцсетях и на цифровых платформах, нужно принимать после бесед с их мамами и папами, считает уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    В беседе с ТАСС она отметила, что идеи о лимитировании присутствия школьников в Сети возникают нередко, но здесь надо принимать во внимание, что ИТ-технологии в наше время активно применяют не только для развлечения, но и в образовании и для безопасности детей.

    «Любые нововведения, которые затрагивают детей, должны обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами и в первую очередь с родителями», – заявила омбудсмен.

    Львова-Белова подчеркнула необходимость учета региональной специфики и потребностей ребят, лишенных возможности посещать очные занятия по состоянию здоровья. По ее словам, именно матери и отцы лучше всего осознают нужный формат активности в интернете для своих подопечных.

    Ранее представитель пятёрки лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму Мария Львова-Белова выступила за то, чтобы исключить ошибки в появлении обязательств налогового или иного характера в отношении детей и исправлять их по первому требованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент России Владимир Путин продлил полномочия Марии Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена на пять лет. А в конце июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил ее имя в числе лидеров предвыборного списка партии.

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    11 июля 2026, 15:37 • Новости дня
    Euractiv назвал Евросоюз разваливающейся футбольной командой

    Издание Euractiv назвало Евросоюз разваливающейся футбольной командой

    Tекст: Мария Иванова

    Европейское объединение из 450 млн граждан переживает острый системный кризис на фоне политической слабости ключевых стран и фактической невозможности дальнейшего расширения, отмечают СМИ.

    Европейское издание Euractiv сравнило нынешнее состояние Евросоюза с кризисом в спортивном коллективе, передает РИА «Новости».

    «Если подумать... то поразительно, как сильно сегодняшняя Европа напоминает не справляющуюся футбольную команду... Ведь сборная Евросоюза из 450 млн граждан стремительно стареет», – пишет портал.

    Журналисты отмечают слабую игру главных звезд объединения – Германии и Франции. Лидеры этих государств потеряли общественную поддержку, подобно утратившим уважение тренерам. Различные политические перестроения не приносят ожидаемого результата.

    Привлечение новых участников, включая Молдавию и Черногорию, остается технически сложной задачей. Интеграция Украины также сопряжена с серьезными политическими трудностями. Омоложение населения за счет мигрантов в текущих условиях авторы считают невозможным.

    Попытки конкурировать с Россией, США и Китаем через милитаризацию и увеличение расходов выглядят неубедительно. Издание сомневается, что рост бюрократии и протекционизм способны обеспечить экономическое возрождение региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Euractiv сообщило о срыве повестки ужина на недавнем саммите Евросоюза. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц обсудили в Лондоне возможные контакты с Россией.

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    11 июля 2026, 10:36 • Новости дня
    Туск анонсировал создание в Варшаве мемориала жертвам Волынской резни

    Туск заявил о строительстве стены памяти жертв Волынской резни в Варшаве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Польши возведут мемориальный комплекс с Вечным огнем, на котором увековечат имена всех идентифицированных погибших от рук украинских националистов.

    Польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал появление нового памятника, передает ТАСС. «Мы хотим сохранить память о каждой из жертв, их имена и фамилии. Поэтому в Варшаве будет возведена стена памяти с Вечным огнем и фамилиями каждой найденной и идентифицированный жертвы военных действий в XX веке на Украине», – заявил политик.

    Глава правительства Польши подчеркнул необходимость принятия Киевом исторической правды для успешного вступления в Евросоюз. В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) начала активную борьбу против советской власти.

    В 1943 году была сформирована Украинская повстанческая армия (УПА, запрещена в РФ). Националисты развернули масштабную кампанию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминация трагедии пришлась на 11 июля 1943 года, когда боевики атаковали около 100 населенных пунктов.

    Жертвами Волынской резни стали около 100 тыс. человек, среди которых преобладали женщины, старики и дети. Десять лет назад польский парламент официально признал эти события геноцидом, а в прошлом году дата 11 июля стала государственным днем памяти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сейм Польши утвердил День памяти жертв Волынской резни в качестве государственной даты.

    В июне Варшава потребовала от Киева отмены решения о присвоении подразделению ВСУ имени УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Незадолго до этого Дональд Туск обвинил украинское руководство в нехватке исторического мышления.

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    12 июля 2026, 03:07 • Новости дня
    Минпросвещения представило рекомендации для детских компьютерных игр

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство просвещения России подготовило новые советы по допуску детей к компьютерным и мобильным играм, представив свои варианты безопасного цифрового контента для несовершеннолетних пользователей.

    Ведомство направило в регионы письмо с обновленными методическими указаниями о использовании цифровыми технологиями несовершеннолетними в зависимости от их возраста.

    «В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность», – приводит ТАСС выдержку из документа.

    Специалисты подчеркивают важность тщательного отбора развлекательного контента для школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министр образования Сергей Кравцов рассказал о важности регулирования пользования гаджетами у детей. Каждый четвертый родитель столкнулся с тратами детей на игры. «Гостомельские богатыри» получили отличные отзывы от игроков.


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