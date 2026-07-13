Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Обвинения стран ЕС и Британии в адрес России в кибератаках не имеют фактических оснований. Об этом заявил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике. «Запад привычно и голословно обвиняет Россию в том, чем занимается сам. Их спецслужбы уже не один десяток лет пытаются вмешиваться во внутренние российские дела», – подчеркнул он.

Климов обратил внимание и на хронологию: санкции, о которых идет речь, привязаны к событиям 15-летней давности. Именно в конце 2000-х Москва инициировала потепление в отношениях с Брюсселем. «Я в бытность сенатором провел множество встреч с европейскими политиками в Париже, Лондоне, Страсбурге», – напомнил он.

Тогдашняя повестка, по его словам, была диаметрально противоположной нынешним обвинениям. «Комитет парламентского сотрудничества обсуждал с европейскими коллегами возможное соглашение о мире и безопасности в Европе на основе принципа неделимой безопасности, прорабатывал и другие вопросы. Зачем нам на этом фоне понадобилось бы заниматься дестабилизацией потенциальных партнеров?» – резонно указал спикер.

Климов также отметил, что подобные обвинения уже звучали в прошлом – и каждый раз не находили доказательств. «Но западные правительства это не останавливает. Им нужно оправдывать перед своим электоратом многомиллиардное спонсирование Украины. Нынешний спектакль призван повысить доверие европейской общественности к поддержке режима Зеленского – а значит, помочь европейским лидерам удержаться на своих постах», – заявил он.

Отдельно собеседник затронул тему взаимного шпионажа внутри самого Запада и его союзников в других частях света. «США и Евросоюз занимаются промышленным и информационным шпионажем друг против друга. Это вообще острая проблема, которая выходит далеко за пределы самого Запада. В 2020 году представители одной из крупнейших политических партий Австралии жаловались мне на попытки кибервмешательства со стороны собственных австралийских коллег – причем руками сингапурских «прокси», – рассказал он.

Ранее Британия ввела санкции в отношении «высокопоставленных сотрудников» ГРУ – Вячеслава Стафеева, Ивана Сенина и Ивана Касьяненко. Лондон обвиняет их в организации киберопераций и гибридных атак. «Подразделение №29155 сотрудничало с киберпреступниками, включая компанию Impuls, в вербовке хакеров и профильных специалистов из университетов и академий по всей России», – говорится в сообщении британского правительства.

Кроме того, в список внесены организации «АСТ» и «НПП «Гамма». Запрет на въезд в Британию и заморозка активов также затронули сотрудников военно-аналитического центра «Рыбарь» – Дениса Вульфа, Валерию Звинчук, Татьяну Костерову, Александра Кана, Ольгу Кузнецову, Наталью Чеботаеву, Максима Матвеева, Евгения Гребнева и Дарью Рослякову. Лондон утверждает, что они причастны к «дестабилизации Украины». В общей сложности список расширен 10 позициями и 14 именами.

Евросоюз также ввел рестрикции против девяти российских физических лиц и четырех организаций, в том числе – «16-го центра ФСБ». «Во Франции это подразделение с 2010 года занималось кибершпионажем в отношении стратегически важных государственных структур, а в 2025 году – против оборонной промышленности», – сообщается в коммюнике Евросовета.

«В Германии он атаковал госструктуры. Недавно в Польше центр провел операции по саботажу критической инфраструктуры, включая теплоэлектростанции», – утверждает Брюссель. «Среди прочих целей были Франция, Германия, Польша, Кипр, Нидерланды, Австрия, Словакия, Румыния и Финляндия», – говорится в комментарии. Кроме того, по утверждению ЕС, ФСБ контролирует хакерскую группировку Turla.

Париж вызовет российского посла в связи с хакерскими атаками, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его данным, Turla взломала несекретную почту минобороны, проникла в систему французского посольства в Москве, а в 2025 году украла промышленные секреты у высокотехнологичной компании, сообщает Politico.

МИД ФРГ заявил о вызове посла России в Берлине Сергея Нечаева и донесении до него немецкой позиции, сообщает «Интерфакс». «Кибератаки против Германии, союзников из ЕС и Украины неприемлемы. Мы дадим на них решительный ответ, в том числе введя дополнительные санкции», – отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.