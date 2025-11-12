  • Новость часаПутин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    Почему Франция погрузилась в «яичный кризис»
    Ветеран «Альфы» прокомментировал взрыв денег в руках ребенка в Красногорске
    В Госдуме объяснили всплеск в Финляндии преступлений против русских
    Победительница конкурса «Русская красавица» Юлия Рыбакова умерла в 29 лет
    Токаев назвал визит в Россию главным событием года
    Пострадавший при взрыве в Красногорске ребенок лишился четырех пальцев
    Юшков оценил планы Германии разорвать сделку с «Ямал СПГ»
    СВР сравнила планы Армении отказаться от зерна из России с поцелуем Иуды
    В киевском суде отключили свет во время дела «Энергоатома»
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    12 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    12 ноября 2025, 17:54 • Новости дня

    ООН подняла флаг на границе Сирии с Израилем

    Флаг ООН поднят на Голанских высотах возле израильских позиций

    Tекст: Денис Тельманов

    Миротворческий контингент ООН установил свой флаг в провинции Кунейтра, расположенной на юге Сирии, вблизи границы с Израилем, как сообщает телеканал Syria TV.

    Миротворцы ООН подняли флаг на одной из высот в сирийской провинции Кунейтра, граничащей с Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Syria TV. По информации телеканала, флаг был поднят на военной точке в деревне Кудна. Ожидается, что в этом месте, находящемся всего в километре от израильской позиции на холме Аль-Ахмар, будет создан наблюдательный пункт миротворцев.

    После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года армия Израиля начала проводить регулярные рейды в провинциях Дераа и Кунейтра, устанавливая блокпосты и проводя задержания местных жителей. Дамаск неоднократно призывал мировое сообщество оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения этих действий, которые, по словам президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, «угрожают не только стабильности САР, но и всего региона в целом».

    В декабре 2024 года, после смены власти в Сирии, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня в 1973 году, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что отдал приказ армии обороны Израиля занять зону разграничения и контролировать ее позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН планирует уменьшить численность миротворцев на двадцать пять процентов из-за нехватки средств. Присутствие американских военных в Сирии назвал обоснованным президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Механизированные подразделения Израиля провели операцию в пяти населенных пунктах сирийской провинции Эль-Кунейтра.

    12 ноября 2025, 11:47 • Новости дня
    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем России
    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем, на которой изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой, что символизирует технологичность и мощь.

    Минобороны продемонстрировало эмблему войск беспилотных систем. На ней изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья. Символика была продемонстрирована на видео работы подразделений нового рода войск, предоставленном Минобороны России, передает ТАСС.

    В видео показано уничтожение пикапа с личным составом ВСУ расчетом FPV-дрона «Воган-15» подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Запад» в районе Купянска.

    Заместитель начальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов заявил о завершении создания нового рода войск в составе ВС России.

    Войска получили определенную структуру и органы военного управления на всех уровнях. Были созданы штатные полки и прочие подразделения нового рода войск.

    Комментарии (11)
    12 ноября 2025, 09:27 • Новости дня
    В армии России созданы войска беспилотных систем

    Полковник Иштуганов: В армии России создали войска беспилотных систем

    В армии России созданы войска беспилотных систем
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вооруженных силах России завершено формирование войск беспилотных систем, также определена структура нового рода войск, сообщил замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов.

    В Вооруженных силах России официально созданы войска беспилотных систем, сообщил полковник Сергей Иштуганов, пишет «Комсомольская правда».

    Он отметил, что определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, а также созданы органы военного управления на всех уровнях.

    По словам Иштуганова, «сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск». Он добавил, что эта структура позволяет повысить эффективность боевого применения беспилотников.

    Ранее во всех соединениях Воздушно-десантных войск России создали специальные подразделения для использования и обслуживания беспилотных систем.

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил создать базу данных с результатами применения дронов против противника.

    В России решили развернуть сеть спутников для управления беспилотниками.

    Российские военные научились эффективно использовать дроны в современных военных операциях.

    Комментарии (11)
    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны

    Глава ГК «Пикет» Есипов приговорен по делу о бракованных бронежилетах для ВС России

    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов для Минобороны и приговорили к девяти годам колонии.

    Мещанский районный суд Москвы приговорил гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова к девяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС из зала суда. Его признали виновным в поставке бракованных бронежилетов для Минобороны.

    Есипова также оштрафовали на 800 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворён иск Минобороны на 2,4 млрд рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судья Мещанского суда Москвы отказала Андрею Есипову в приостановлении уголовного дела для его участия в спецоперации на Украине.

    Прокурор запросила для Есипова 12 лет лишения свободы и штраф 3 млн 641 тыс. рублей.

    В апреле 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Есипова по подозрению в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта Минобороны на поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников».

    Комментарии (10)
    10 ноября 2025, 04:08 • Новости дня
    Небензя дал оценку решению США «держать ООН на голодном пайке»

    Небензя: ООН слишком обросла жиром, но не стоит держать ее на голодном пайке

    Небензя дал оценку решению США «держать ООН на голодном пайке»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон прав, считая, что ООН слишком обросла жиром, но попытки держать ее на голодном пайке не вполне оправданы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Тот же самый [постпред США при ООН] Майк Уолтц дал интервью Breitbart News, где он в достаточно откровенной манере говорил о том, что ООН слишком обросла жиром, что ее хорошо бы подсократить. С этим трудно спорить», – приводит слова российского дипломата РИА «Новости»

    Однако, по его словам, подход США, решивших «держать ООН на голодном пайке, пока ООН не даст результаты», являются «не вполне оправданы». «Какого результата? За один день результата не достигнешь», – сказал Небензя.

    Он заметил, что подобная тактика оказывает негативное влияние не только на работу самой ООН и ее структур, но и затрагивает всю систему международных связей и ту роль, которую организация выполняет в мире. Постпред отметил, что в случае отсутствия ООН потребовалось бы изобретение аналогичной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уолтц заявил, что Организация Объединенных Наций неправильно расходует средства, предоставляемые Соединенными Штатами. ООН сталкивается с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, в том числе Соединенными Штатами, которые являются крупнейшим донором организации.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Названа новая численность армии Польши

    Армии Польши достигла численности в 215 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Численность польской армии достигла отметки в 215 тыс. солдат и офицеров, сообщил глава Минобороны страны.

    Численность польской армии достигла 215 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в эфире телеканала TVP Info.

    «Сегодня я могу сообщить, что в нашей армии служат 215 тыс. военных», – заявил министр на торжествах по случаю 107-й годовщины Дня независимости Польши.

    Сейчас армия Польши занимает третье место по численности среди стран – членов НАТО, уступая лишь армиям США и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские военные выразили недовольство новым дроном Wizjer, разработанным концерном PGZ.

    В городе Иновроцлав беспилотник концерна PGZ упал на жилой дом и автомобили, повредив имущество. Украинские военные начали тайное обучение польских коллег защите от дронов.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 21:25 • Новости дня
    США сняли санкции на передачу Сирии товаров, технологий и софта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты сняли ограничения на поставки в Сирию большинства товаров и технологий гражданского назначения, включая программное обеспечение.

    «Передача большинства товаров гражданского назначения американского производства, а также технологий и программного обеспечения в Сирию или внутри Сирии разрешена без лицензии», – говорится в сообщении американского минфина, передает РИА «Новости».

    В понедельник президент США провел переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

    Ранее аш-Шараа и министр внутренних дел Сирии Анас Хасан Хаттаб были исключены из санкционного списка США.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 22:32 • Новости дня
    Шойгу прибыл в Египет
    Шойгу прибыл в Египет
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Российская межведомственная делегация во главе с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу начала визит в Египет, где пройдут переговоры по вопросам военного и экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

    Шойгу прибыл в Каир. В аэропорту его встретили советник президента Египта по национальной безопасности Файза Эль-Нага и посол России в Египте Георгий Борисенко. В состав делегации из России вошли представители руководства МВД, МИД, Минюста, Минпромторга, ФСВТС, Росфинмониторинга, Росгвардии, «Рособоронэкспорта», Роскосмоса, Росатома и других структур, передает ТАСС.

    В рамках визита Шойгу проведет встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, Эль-Нагой, министром иностранных дел Бадром Абдель Аты, министром обороны и военной промышленности Абдель Магидом Сакром и руководителями силовых ведомств и спецслужб Египта.

    Планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, обменяться мнениями по актуальной региональной и международной повестке. Особое внимание стороны уделят перспективам реализации высших договоренностей в областях военного и военно-технического сотрудничества.

    Кроме того, стороны уделят внимание вопросам информационной безопасности, усилению взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также активизации сотрудничества между правоохранительными органами и специальными службами двух стран.

    Отдельной темой станет продвижение стратегических российских проектов, прежде всего в торгово-экономической и энергетической сферах, а также в области продовольственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы в 2024/25 сельскохозяйственном году. Весной правительство России приняло решение об открытии генерального консульства в египетском городе Шарм-эш-Шейх.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 23:47 • Новости дня
    Главком ВСУ сообщил об ухудшении ситуации в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация для ВСУ ухудшилась в районе Гуляйполя в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, Россия после освобождения в Запорожской области трех населенных пунктов значительно ухудшила ситуацию для ВСУ, приводит «Страна.ua» слова Сырского. Он уточнил, что российские военнослужащие усилили активность, воспользовавшись туманом.

    «Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях», – цитирует Сырского ТАСС.

    По словам главкома ВСУ, изнурительные бои идут за Ровнополье и Яблоково в Запорожской области.

    Напомним, российские войска освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области российские военные готовят для ВСУ «северную клешню». Российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 03:37 • Новости дня
    Аш-Шараа назвал присутствие войск США в Сирии обоснованным
    Аш-Шараа назвал присутствие войск США в Сирии обоснованным
    @ B.Shamlo vi/snapshot-photography/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Присутствие американских военных в Сирии является обоснованным, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, который встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

    В интервью Fox News аш-Шараа заявил: «Существуют причины для присутствия вооружённых сил США в Сирии. Сейчас это должно осуществляться в координации с сирийским правительством», – передает РИА «Новости».

    Аш-Шараа также подчеркнул, что страна вступила в новую эру и будет строить новую стратегию взаимодействия, прежде всего с США. О возможности присоединения к международной коалиции против террористической организации ИГ (запрещена в России) он сказал, что данный вопрос будет обсуждаться внутри сирийского правительства.

    По его словам, в ходе переговоров с президентом США стороны обсуждали перспективы инвестиций в сирийскую экономику. Аш-Шараа указал, что сейчас Сирия воспринимается не как угроза, а как геополитический союзник, и особый интерес для инвесторов может представлять газовая промышленность страны.

    Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия не намерена вступать в переговоры по Авраамовым соглашениям из-за продолжающейся оккупации Голанских высот Израилем.

    Аш-Шараа рассказал, что по завершении встречи Трамп подарил ему кепку движения MAGA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Сирии провели переговоры в Белом доме. Соединенные Штаты сняли ограничения на поставки в Сирию большинства товаров и технологий гражданского назначения, включая программное обеспечение. Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с возглавляемой США международной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 03:51 • Новости дня
    Марочко рассказал, что дает ВС России освобождение Новоуспеновского

    Tекст: Катерина Туманова

    Освободив Новоуспеновское в Запорожской области ВС России смогут развить наступление на соседнее Ровнополье, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Взятие Новоуспеновского на запорожском направлении – это был лишь вопрос времени. Наши военнослужащие сейчас продолжают развивать успех. И прежде всего хочу отметить, что теперь на пути у нас населенный пункт Ровнополье, после которого уже идет равнинная местность и нет серьезного сопротивления и укрепрайонов со стороны украинских боевиков», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что успехи российских бойцов усугубили оперативно-тактическое положение Вооруженных сил Украины в Гуляйполе Запорожской области.

    «Взятие Новоуспеновского еще на несколько позиций усугубило оперативно-тактическое положение украинских боевиков в районе Гуляйполя. Ширина фронта, по которому мы наступаем, составляет более 10 км. Это именно я говорю за успеновский участок», – уточнил он.

    Военный эксперт полагает, что ВС России будут продвигаться и в Запорожской,  и в Днепропетровской областях.

    «Это позволит одновременно формировать буферную зону, которая позволит в дальнейшем обезопасить жителей Запорожской области Российской Федерации», – считает Марочко.

    Напомним, Минобороны 11 ноября сообщило об освобождении Новоуспеновского  Запорожской области.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области российские военные готовят для ВСУ «северную клешню». Российские войска 10 ноября освободили  Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск на Запорожском направлении, в частности, в районе Гуляйполя.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 11:55 • Новости дня
    Ростех разработал антидрон для защиты мостов от БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал компактный модуль «Серп-П6» для комплексов противодействия БПЛА «Серп», который может устанавливаться на сложных инженерных объектах.

    Холдинг «Росэл», входящий в структуру госкорпорации «Ростех», представил новый модуль «Серп-П6» для защиты мостов и других инженерных сооружений от атак беспилотников, передает Telegram-канал Ростеха.

    В компании уточнили, что компактное устройство можно устанавливать на объектах культурного наследия, мостах и туннелях, где нельзя монтировать традиционные системы из-за их массивности или визуального воздействия.

    Модуль крепится непосредственно на несущие элементы зданий, при этом архитектурный и инженерно-технический облик сооружений сохраняется без изменений. Как отмечают в Ростехе, интеграция «Серп-П6» с существующими комплексами линейки «Серп» позволяет существенно повысить уровень защиты при разумных затратах.

    Антидрон способен дезорганизовать работу беспилотников, воздействуя на каналы связи, управления и навигации. Благодаря этому система может полностью лишить оператора контроля над летательным аппаратом, прервать выполнение заданного маршрута и заблокировать выполнение задач дрона.

    Комплексы «Серп» уже применяются для охраны критической инфраструктуры, транспортных узлов, социальных объектов и зон массовых мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил армии новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплекса «Корнет».

    Ранее в зоне спецоперации началось применение беспилотника-разведчика «Сова».

    Между тем Ростех решил представить в Минске новую систему подавления дронов «Серп».

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп начал переговоры с президентом Сирии

    Трамп начал переговоры с президентом Сирии аш-Шараа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белом доме начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщил Белый дом.

    Встреча лидеров двух стран проходит в закрытом формате, совместная пресс-конференция и публикация итогового заявления не планируются, передает РИА «Новости».

    Как отмечал пресс-пул Белого дома, основными темами встречи станут обсуждение перспектив присоединения Сирии к международной коалиции против запрещенной в России террористической организации ИГ, а также возможность смягчения американских санкций в отношении Дамаска. В частности, аш-Шараа нацелен поднять вопрос о снижении давления со стороны Вашингтона, учитывая длительный период санкционного режима и международной изоляции Сирии.

    В журналистских кругах также подчеркивается, что сам факт визита президента Сирии в Вашингтон может расцениваться как важный политический сигнал.

    Ранее аш-Шараа и министр внутренних дел Сирии Анас Хасан Хаттаб были исключены из санкционного списка США.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 00:50 • Новости дня
    Сирия подписала декларацию о сотрудничестве с западной коалицией против ИГ

    Tекст: Антон Антонов

    Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с возглавляемой США международной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России), сообщил министр информации САР Хамза Мустафа.

    Министр заявил, что данный шаг свидетельствует о готовности страны быть «партнером в противодействии терроризму и поддержанию региональной стабильности». Указывается, что документ не предусматривает «военной составляющей», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США Дональд Трамп и Сирии Ахмед аш-Шараа провели переговоры в Белом доме. Соединенные Штаты сняли ограничения на поставки в Сирию большинства товаров и технологий гражданского назначения, включая программное обеспечение.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 05:20 • Новости дня
    ВС России дронами «Заноза» разгромили дальние переправы ВСУ близ Купянска

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ВС России новейшими тяжелыми FPV-дронами «Заноза» разгромили четыре дальние переправы ВСУ в районе Купянска, сообщил командир одного из подразделений 68-й гвардейской мотострелковой дивизии.

    По его словам, в районе Купянска российские войска применяют много новых тяжелых FPV-дронов «Заноза». Работаем ими по дальним переправам ВСУ, «кошмаря врага и не давая их восстановить», что осложняет противнику логистику на правобережье.

    «Разрушили «Занозами» уже четыре переправы, на них каждый день тратились ракеты и ФАБы, а результата не было», – сказал военнослужащий ТАСС.

    Напомним, десантники группировки войск «Днепр» в июне продемонстрировали новый тяжелый многоцелевой FPV-дрон «Заноза», который способен доставлять боекомплект или провиант на острова на Днепре, а также наносить удары по позициям ВСУ на правом берегу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные с помощью FPV-дронов уничтожили пять украинских БМП в пригороде Купянска, сообщили в Минобороны. ВС России освободили 70% Купянска в Харьковской области. Значительная часть украинских военных в Купянске оказалась заблокирована на левом берегу реки Оскол, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.


    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    ВСУ покинули Ровнополье в Запорожской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Вооруженных сил Украины отступили из села Ровнополье, расположенного в Запорожской области.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили село Ровнополье в Запорожской области. Об этом сообщается на странице Сил обороны юга Украины в соцсетях, передает ТАСС. В распространенном сообщении говорится, что поздним вечером 11 ноября в результате «комплексного огневого поражения» позиций ВСУ в районе Ровнополья украинские подразделения переместились иные рубежи, чтобы сохранить личный состав.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские военнослужащие после освобождения Новоуспеновского смогут развить наступление на соседнее Ровнополье. По его словам, за Ровнопольем «уже идет равнинная местность и нет серьезного сопротивления и укрепрайонов со стороны украинских боевиков». Об освобождении Новоуспеновского Минобороны России сообщило 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после освобождения Новоуспеновского в Запорожской области ВС России смогут развить наступление на соседнее Ровнополье.

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация для армии Украины ухудшилась в районе Гуляйполя в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР.

    Группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения на запад, а около Петровки в Харьковской области пресекла попытку штурмовой группы противника восстановить разрушенную переправу через Оскол.

    Комментарии (0)
    Песков согласился со словами Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
    Директора «Энергоатома» арестовали на Украине по делу о коррупции
    Сальдо заявил о планах ВСУ выгнать с Карантинного острова его жителей
    Мишустин предложил новое название для «белых хакеров»
    В Москве в 2026 году запустят беспилотное такси
    Над Россией начала формироваться зона интенсивных полярных сияний
    Главная новогодняя ель России найдена в Подмосковье (фото)

    Ставки по ипотеке привяжут к количеству детей

    Семейная ипотека, которая уже не один год спасает строительную отрасль от банкротства, да и банки от убытков, будет изменена. Теперь льготная ставка будет зависеть от количества детей в семье. Чем это обернется для потенциальных клиентов и в целом для рынка недвижимости?

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины

    Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов уговаривали российского летчика за три миллиона долларов угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В случае успеха самолет планировалось направить в страну НАТО и сбить средствами ПВО. Но эту провокацию пресекла ФСБ. Чего пытались добиться на Украине, какими могли быть последствия этой операции и о чем вообще говорит затея угнать военный истребитель с секретной гиперзвуковой ракетой? Подробности

    Почему президент Мексики стала жертвой сексуального насилия

    История знает случаи, когда глава государства позволял себе сексуальные домогательства по отношению к нижестоящим. Но Мексика показала уникальный обратный пример – президент страны стала жертвой таких домогательств. Почему такое могло случиться именно в современной Мексике? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

