Флаг ООН поднят на Голанских высотах возле израильских позиций

Tекст: Денис Тельманов

Миротворцы ООН подняли флаг на одной из высот в сирийской провинции Кунейтра, граничащей с Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Syria TV. По информации телеканала, флаг был поднят на военной точке в деревне Кудна. Ожидается, что в этом месте, находящемся всего в километре от израильской позиции на холме Аль-Ахмар, будет создан наблюдательный пункт миротворцев.

После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года армия Израиля начала проводить регулярные рейды в провинциях Дераа и Кунейтра, устанавливая блокпосты и проводя задержания местных жителей. Дамаск неоднократно призывал мировое сообщество оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения этих действий, которые, по словам президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, «угрожают не только стабильности САР, но и всего региона в целом».

В декабре 2024 года, после смены власти в Сирии, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня в 1973 году, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что отдал приказ армии обороны Израиля занять зону разграничения и контролировать ее позиции.

