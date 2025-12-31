Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.5 комментариев
Эксперт Канищев подсчитал энергозатраты на тазик салата оливье
Для производства трех килограммов традиционного салата оливье требуется энергии, сопоставимой с семью литрами бензина, значительные потери связаны с консервированным горошком, заявил управляющий директор «Русэнергопроекта» Максим Канищев.
Человечество тратит примерно 10 калорий ископаемого топлива на получение одной калории пищи, пояснил Канищев, передает РИА «Новости».
В связи с этим для изготовления тазика оливье весом три килограмма и общей калорийностью 6 тыс. калорий необходимо 60 тыс. калорий энергии – столько содержится примерно в семи литрах бензина.
Канищев особо отметил роль консервированного зеленого горошка, который требует значительных энергозатрат при минимальной пищевой ценности. По его словам, на производство и упаковку горошка тратит ресурсы вся промышленная инфраструктура, а жестяная банка выбрасывается спустя несколько секунд после использования.
Еще одним энергоемким ингредиентом в оливье эксперт назвал колбасу. Он образно сравнил корову с «дырявым бензобаком»: за жизнь животное съедает три–четыре тонны корма, но лишь 200 килограммов мяса поступает на стол.
Канищев подчеркнул, что несмотря на значительные энергозатраты на традиционный салат, употреблять его для перемещения на автомобиле невозможно.
Для снижения углеродного следа он предложил приходить на торжества пешком или на общественном транспорте и доедать салат до 1 января, чтобы «динозавр погиб не зря».
Также Канищев иронично заявил, что единственный продукт с более низким КПД, чем у коровы, – это аспирин, необходимый для праздника с обилием напитков.
