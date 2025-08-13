Израильские войска провели зачистку пяти селений в Сирии

Израильские военные вошли в пять селений Эль-Кунейтры на юге Сирии

Tекст: Денис Тельманов

Информация о продвижении израильских войск в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра была передана телеканалом Al-Ikhbariya, сообщает ТАСС. Израильские силы вошли в селения Таранджа, Ходр, Телль-Ахмар, Эль-Асбах и Кидна.

В Тарандже была проведена спецоперация, после чего патруль израильской армии направился в сторону города Ходр. В южной части провинции у холма Телль-Ахмар и деревни Эль-Асбах были установлены временные пропускные пункты. В Кидна военные запретили жителям покидать свои дома.

Ранее, 10 августа, колонна израильских бронемашин вошла в город Эр-Рафид, расположенный на границе с Голанскими высотами, а другая колонна продвинулась в населенный пункт Рувейхина, находящийся примерно в 70 км от Дамаска.

Двадцать шестого июля в Париже при посредничестве США прошли переговоры между сирийской и израильской делегациями. По данным дипломатического источника, обсуждалось возобновление соглашения о разъединении сил от 1974 года, а сирийская сторона настаивала на немедленном выводе израильских подразделений с новых позиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные подразделения Израиля установили контрольно-пропускные пункты в нескольких населенных пунктах в провинции Эль-Кунейтра в Сирии, но позднее отступили.

К западу от Эс-Сувейды на юге Сирии возобновились ожесточенные столкновения между друзами и ополченцами арабских племен, поддерживаемыми силами безопасности, с применением гранатометов.

Израильские военные провели операцию в районе сирийского поселка Хадер, где изъяли вооружение и задержали подозреваемых в контрабанде.