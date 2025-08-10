Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.8 комментариев
Израильские военные вошли в населенные пункты на юге Сирии
Военные подразделения Израиля установили контрольно-пропускные пункты в нескольких сирийских населенных пунктах в провинции Эль-Кунейтра в Сирии, но позднее отступили, сообщает сирийское агентство SANA.
Израильские военные вошли в ряд деревень и городов провинции Эль-Кунейтра, установили блокпосты и проводили досмотры мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на SANA.
Агентство сообщает, что колонна из пяти военных машин пересекла границу в районе Эр-Рафид, который расположен рядом с Голанскими высотами, контролируемыми Израилем. Еще одна колонна израильских военных оказалась в населенном пункте Рувейхина в 70 км от Дамаска.
По сообщению источника, через несколько часов после появления военные Израиля покинули территорию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Израиль использует нестабильность на юге Сирии для продвижения своих намерений в регионе. Израиль наносит удары по Сирии.