Эрдоган обвинил Израиль в попытке «оккупации» юга Сирии

Tекст: Вера Басилая

Эрдоган заявил, что Израиль использует конфликт на юге Сирии в своих интересах, чтобы реализовать планы по оккупации региона, передает ТАСС.

По его словам, Израиль не хочет стабильности в регионе» и намеренно препятствует проектам по восстановлению мира в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что главным стратегическим вызовом остается попытка Израиля занять эти территории, используя конфликт как предлог.

Турция, по словам Эрдогана, продолжит поддерживать Ахмеда аш-Шараа, временного президента Сирии. Президент Турции отметил, что Анкара не хочет распада Сирии и считает восстановление страны как положительным фактором для Турции.

Эрдоган также заявил о планах Анкары содействовать возвращению сирийских беженцев на родину. Он сообщил, что процесс добровольного возвращения уже начался, и власти Турции намерены ускорить его, чтобы стабилизировать обстановку на юге страны.

Кроме того, турецкий лидер выразил надежду на скорое устранение Евросоюзом политических препятствий для евроинтеграции Турции. Эрдоган подчеркнул, что переговоры о вступлении Анкары в ЕС не должны откладываться, и призвал страны ЕС строить сотрудничество с Турцией на равноправной основе.

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