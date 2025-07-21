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    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Интернет-зависимость делает нас «народом без головы»

    Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.

    14 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    16 комментариев
    21 июля 2025, 13:29 • Новости дня

    Эрдоган обвинил Израиль в попытке «оккупации» юга Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль использует нестабильность на юге Сирии для продвижения своих оккупационных намерений в регионе, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Эрдоган заявил, что Израиль использует конфликт на юге Сирии в своих интересах, чтобы реализовать планы по оккупации региона, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль не хочет стабильности в регионе» и намеренно препятствует проектам по восстановлению мира в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что главным стратегическим вызовом остается попытка Израиля занять эти территории, используя конфликт как предлог.

    Турция, по словам Эрдогана, продолжит поддерживать Ахмеда аш-Шараа, временного президента Сирии. Президент Турции отметил, что Анкара не хочет распада Сирии и считает восстановление страны как положительным фактором для Турции.

    Эрдоган также заявил о планах Анкары содействовать возвращению сирийских беженцев на родину. Он сообщил, что процесс добровольного возвращения уже начался, и власти Турции намерены ускорить его, чтобы стабилизировать обстановку на юге страны.

    Кроме того, турецкий лидер выразил надежду на скорое устранение Евросоюзом политических препятствий для евроинтеграции Турции. Эрдоган подчеркнул, что переговоры о вступлении Анкары в ЕС не должны откладываться, и призвал страны ЕС строить сотрудничество с Турцией на равноправной основе.

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    13 комментариев

    Ранее эскалацию в Сирии связали с попыткой Израиля вытеснить Турцию из региона.

    В администрации США усилилось недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который «вышел из-под контроля».

    Президент Сирии обвинил Израиль в обострении ситуации до опасного уровня.

    20 июля 2025, 05:01 • Новости дня
    Hurriyet: Акулы и скаты стали нападать на отдыхающих в Турции из-за кислорода
    Hurriyet: Акулы и скаты стали нападать на отдыхающих в Турции из-за кислорода
    @ Gerard Lacz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Мраморном море в последнее время наблюдается рост числа акул и скатов вблизи побережья, где им, любителям глубины, нечего делать, однако, по словам специалистов, это происходит оттого, что в море заканчивается кислород.

    На турецких пляжах Коньяалты в Анталье, в курортном районе Датча, у города Мугла и в акватории Мраморного моря стали все чаще замечать агрессивных, нападающих на людей, акул, пишет Hurriyet.

    «Два вида акул – Centrophorus uyato и Echinorhinus brucus, которые в нормальных условиях обитают в водах глубиной более 200 метров или даже в районах Мармарского моря, но на глубине более 1 тыс. метров», – сообщил доктор наук, ихтиолог и консультант по хрящевым рыбам WWF-Турция (Фонд охраны дикой природы) Хакан Кабасакал.

    Он напомнил, что Мраморное море полузамкнутая экосистема, в которую ежедневно направляются отходы жизнедеятельности тысяч людей, живущих на его берегах.

    «Помимо городов, в окрестностях моря наблюдается интенсивная индустриализация, особенно на побережье Измитского залива. Кроме того, воды, содержащие пестициды и удобрения, которые попадают в ручьи с сельскохозяйственных угодий вокруг ручьев, в конечном итоге попадают в Мармарское море», – пояснил он газете Hurriyet.

    По данным Статистического управления Турции на 2021 год, 28% населения Турции (около 24 млн человек) проживает в семи провинциях, расположенных на берегу Мраморного моря.

    От поверхности до самой глубокой (яма Чинарджик около 1390 м) области Мармарского моря значения растворенного кислорода отслеживались в течение многих лет. Теперь в некоторых регионах начинает формироваться аноксия, что означает «нулевой кислород». В феврале 2024 года в восточной части моря аноксия была заметна на уровне 375 метров.

    «Из-за ухудшения условий окружающей среды, особенно из-за оскудения донных вод кислородом, мы обнаружили, что фауна хрящевых рыб в восточной части Мармарскогго моря сократилась до 11 видов», – сказал ученый.

    Из-за снижения кислорода в морской воде акулы и скаты идут на мелководье, где отдыхают люди. Кроме того, другие морские животные, бывшие когда-то кормом для них, уходят в другие моря, и им приходится искать еду на новых территориях.

    Кабасакал допустил, что насыщенность воды кислородом в Мраморном море может достичь нормы в течение 6 лет, если антропогенные и наземные загрязняющие факторы, будут снижены хотя бы на 40%, но гарантии того, что местная экосистема полностью восстановится, нет.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, по статистике, наибольшее число страховых случаев с россиянами связано с массовыми туристическими направлениями, включая Египет, Турцию и Таиланд.В июне в Уссурийском заливе Приморского края

    акулы-мако, считающиеся опасными для человека, появились в июле из-за раннего прогрева воды до 22 градусов.


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    19 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Турция заявила об ожидании конкретики по третьему раунду переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара ждет согласования конкретной даты возможного третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые могут пройти в Стамбуле, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Турция ожидает от всех участников переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине более определенной информации о вероятном третьем раунде встреч в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Турецкий дипломатический источник отметил, что Анкара ждет, «когда они согласуют время и объявят об этом».

    Ранее источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе.

    В субботу Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

    Официальный представитель Мария Захарова подтверждала готовность российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    18 июля 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии, сообщили в Кремле.

    В Telegram-канале Кремля сообщается, что Путин и Эрдоган выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в Сирии. Лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и национальное согласие при соблюдении прав всех конфессиональных групп. Было отмечено значение уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин подтвердил курс на политико-дипломатическое урегулирование и поблагодарил Эрдогана за поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом на стамбульской площадке.

    Лидеры также дали положительную оценку заседанию межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемуся 27 июня. Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакт по всем обсужденным вопросам.

    Администрация турецкого лидера ранее сообщила, что Эрдоган по телефону рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины.

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    21 июля 2025, 11:16 • Новости дня
    Стало известно о досрочном завершении миссии посла Израиля в России
    Стало известно о досрочном завершении миссии посла Израиля в России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В октябре Симона Гальперин покинет пост посла Израиля в Москве из-за нового назначения, кандидатура преемника пока не определена, сообщили в диппредставительстве еврейского государства.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин досрочно завершит свою миссию в октябре, передает ТАСС. В диппредставительстве сообщили, что новая кандидатура на пост посла пока не определена.

    В посольстве отметили, что уход Гальперин связан с новым назначением. Она вскоре возглавит европейский департамент МИД Израиля. По словам представителя посольства, «ожидается, что госпожа посол уедет в октябре. Новая кандидатура пока не была определена».

    Симона Гальперин занимает должность посла Израиля в России с ноября 2024 года. Она родилась в 1969 году в Риге, детство провела в Ленинграде, а с 1976 года живет в Израиле. В МИД Израиля работает с 1993 года. Ранее дипломат занимала различные посты в зарубежных миссиях страны, включая Казахстан, Южную Корею и Европейский союз. С 2010 по 2015 год возглавляла неофициальное представительство Израиля на Тайване, а с 2017 по 2019 год была послом в Сингапуре и Восточном Тиморе.

    После возвращения в Израиль Гальперин работала заместителем главы департамента Евразии и Западных Балкан, отвечая за отношения с Россией и странами постсоветского пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильское посольство в Москве приостановило оказание консульских услуг. Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о проведении военной операции против иранской ядерной инфраструктуры, в ходе которой был поражен ключевой объект в Натанзе. Посол также объяснила причины атаки на ядерные объекты Ирана.

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    21 июля 2025, 08:40 • Новости дня
    Врачи предупредили об опасной бактерии на пляжах Турции

    В Турции врачи предупредили о риске заражения опасной бактерией Vibrio на море

    Tекст: Вера Басилая

    На побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей выявили опасные виды бактерий Vibrio, способные вызвать холеру и тяжелые кожные инфекции, сообщил специалист по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктор Угур Аферин.

    В публикации турецкой газеты Milliyet сообщается, что врачи настоятельно рекомендуют отдыхающим на побережье Турции соблюдать осторожность из-за риска заражения опасными бактериями рода Vibrio, передает РИА «Новости».

    По словам доктора Угура Аферина из стамбульской больницы Florence Nightingale, эти бактерии были обнаружены в Мраморном, Эгейском и Средиземном морях. Он подчеркнул, что бактерии размножаются в горячей и соленой воде, могут попасть в желудочно-кишечный тракт и вызвать холеру.

    Аферин отмечает, что основной риск связан с попаданием морской воды на открытые раны, через которые такие виды, как Vibrio vulnificus, могут вызвать смертельные инфекционные осложнения, в том числе некротизирующий фасциит, который называют «бактериями, пожирающими плоть». Кроме того, Vibrio parahaemolyticus, способный передаваться через сырых моллюсков, может провоцировать боли в животе, рвоту, диарею и лихорадку, а у людей с ослабленным иммунитетом – вызывать сепсис.

    Врач напомнил, что летом возрастает риск инфекций мочевыводящих путей, особенно у женщин, если долго находиться в мокрых купальниках.

    Кроме того, эксперты предостерегают от купания в бассейнах в жаркую погоду, поскольку там часто встречаются ротавирусные и вирусные гепатиты, что может вызывать у детей серьезные приступы рвоты и диареи.

    Доктор Гусейн Йылдыз из отделения детских болезней советует не водить малышей младше четырех месяцев в море, а младше шести месяцев – в бассейн, поскольку у них еще недостаточно развит контроль над головой и шеей, а также возможны опасные потери жидкости.

    Ранее посольство России в Турции предупредило туристов о повышенном риске природных пожаров в стране.

    В Турции шесть человек умерли после укусов клещей.

    В начале летнего сезона в Турции отметили случаи заболевания вирусом Коксаки, который особенно опасен для детей до десяти лет.

    Туроператоры не фиксируют роста числа жалоб или страховых случаев среди российских туристов в Турции, несмотря на сообщения о вспышке вируса.

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    19 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Путин подтвердил Эрдогану настрой на дипломатическое решение украинского вопроса

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером пятницы состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого состоялся обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии, украинскому вопросу и двусторонним связям.

    «При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке», – сообщили в Telegram-канале Кремля.

    Путин и Эрдоган также позитивно оценили состоявшееся 27 июня заседание межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, договорившись поддерживать контакты по выше обозначенным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

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    19 июля 2025, 03:12 • Новости дня
    Сирия и Израиль при поддержке США договорились о прекращении огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпредставитель США по Сирии Том Барак сообщил в соцсети Х о прорыве в переговорах Сирии и Израиля, которые договорились о режиме прекращения огня.

    «Прорыв: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аль-Шараа при поддержке США в лице госсекретаря Марко Рубио согласились на прекращение огня, поддержанное Турцией, Иорданией и ее соседями», – написал Барак в соцсети Х.

    Он добавил, что переговорщики призывают друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и с другими меньшинствами строить «новую и единую сирийскую идентичность в условиях мира и процветания со своими соседями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При ударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    В пятницу в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета, разбирались, почему Израиль радикально решает «проблему Сирии».

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    19 июля 2025, 11:36 • Новости дня
    Президент Сирии объявил о прекращении огня в стране
    Президент Сирии объявил о прекращении огня в стране
    @ str/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Сирии объявили о введении режима немедленного прекращения огня в Эс-Сувейде после столкновений между ополченцами и силами самообороны.

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном введении режима прекращения огня в сирийской провинции Эс-Сувейда, передает ТАСС. Такое решение было принято на фоне вооруженных столкновений между местными ополченцами и силами самообороны горцев-друзов.

    В официальном заявлении пресс-службы президента отмечается: «Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась страна, стремясь сберечь жизни сирийцев, сохранить территориальную целостность Сирии и безопасность ее народа, а также руководствуясь национальными интересами и гуманитарными соображениями, президент Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня».

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    13 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате израильского удара в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    20 июля 2025, 01:07 • Новости дня
    После 20 лет комы в Саудовской Аравии умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд

    Tекст: Ирма Каплан

    Член королевской семьи Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Халед аль Сауд, известный как «спящий принц», скончался в возрасте 35 лет, 20 из которых он провел в коме после автокатастрофы.

    Принц Аль-Валид – правнук основателя саудовского королевства, короля Абдулазиза, и внук принца Талала бин Абдулазиза родился в 1990-м году, учился в военном колледже в Лондоне, сообщил портал Masrawy.

    В 2005 году принц попал в Лондоне в автокатастрофу, получил серьезные травмы головы и 20 лет провел в коме. Врачи не давали никаких надежд, но семья потребовала поддерживать жизнь «спящего принца».

    В субботу, 19 июля, его сердце остановилось.

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    18 июля 2025, 18:23 • Новости дня
    Эрдоган рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность новой встречи представителей России и Украины для прямого диалога.

    О состоявшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана сообщила администрация турецкого лидера, передает ТАСС. Президенты обсудили вопросы двусторонних отношений, а также региональные и мировые темы.

    Эрдоган отметил значимость начала третьего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной. Президент Турции добавил, что страна готова принять встречу в Стамбуле, если обе стороны определят удобные для них даты переговоров.

    «Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной, и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты», – подчеркнули в администрации Эрдогана.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о готовности делегации России отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров с украинской стороной.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной. Он также сообщил об ожидании предложений Киева по началу нового этапа переговоров.

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    18 июля 2025, 14:31 • Новости дня
    Посол заявила о готовности Израиля возобновить операцию против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Израиля в России заявила, что страна рассмотрит возможность военной операции против Ирана в случае появления угрозы возобновления военных ядерных разработок.

    Израиль готов возобновить военную операцию против Ирана, если появится опасность развития иранской ядерной программы в военных целях, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщила посол Израиля в России Симона Гальперин.

    «Да, это очень реально», – сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможности возобновления операции. Она подчеркнула: если Израиль увидит попытки Ирана вернуться к военной ядерной программе, этот сценарий будет рассматриваться.

    Гальперин также отметила, что на данный момент перспектива новой операции кажется отдаленной. По ее словам, оценка израильских военных экспертов показала, что в результате недавних ударов ядерная программа Ирана была отброшена как минимум на два-три года назад.

    Кроме того, Гальперин подчеркнула, что Израиль не против поставок Россией ядерных материалов для работы иранских АЭС и вывоза отработанного топлива. По ее словам, к этому у Израиля «никогда не было возражений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна готова к переговорам по ядерной программе при условии, что действия США и других стран не приведут к военному конфликту.

    Власти Ирана объявили о продолжении взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии, однако формат сотрудничества изменится из-за новых обстоятельств.

    Израильский чиновник заявил, что часть обогащенного урана осталась в Иране после авиаударов США и может быть доступна местным инженерам-ядерщикам.

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    19 июля 2025, 04:42 • Новости дня
    Росавиация заявила о проверке соблюдения прав пассажиров Turkish Airlines

    Tекст: Ирма Каплан

    Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщила о взаимодействии с Turkish Airlines насчет соблюдения прав пассажиров задержанных рейсов 18 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

    «Специалисты Росавиации разбираются с работой авиакомпании Turkish Airlines на предмет обслуживания и соблюдения прав пассажиров задержанных или отмененных рейсов в пятницу 18 июля. В частности, выясняются обстоятельства, приведшие к ситуации с пассажирами рейса Москва (Внуково) – Бодрум», – сказано в посте.

    В Росавиации уточнили о проверке опубликованных в социальных сетях сведениях.

    В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России. Также обсуждается возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей между авиационными властями двух стран, добавил представитель Росавиации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Turkish Airlines с 9 мая полностью восстановила  авиасообщение между Турцией и Россией и рассматривала введение дополнительных рейсов.

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    19 июля 2025, 20:42 • Новости дня
    Стамбульские аэропорты побили рекорды по количеству рейсов за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу стамбульские аэропорты IST и Сабиха Гёкчен поставили исторические рекорды, обслужив в сумме более 2,5 тыс. рейсов за сутки.

    Стамбульские аэропорты установили новые рекорды по числу обслуженных рейсов, передает РИА «Новости».

    Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что 18 июля Стамбульский аэропорт принял 1 тыс. 695 рейсов, что стало новым максимальным показателем. Аэропорт им. Сабихи Гекчен на востоке города также достиг рекорда, обслужив более 148 тыс. пассажиров и 832 рейса всего за одни сутки, несмотря на то, что там действует только одна взлетно-посадочная полоса.

    В апреле этого года Стамбульский аэропорт первым в Европе начал проводить параллельные операции сразу на трех взлетно-посадочных полосах одновременно. По словам министра, воздушная гавань уже второй год подряд занимает первое место в списке лучших международных аэропортов по версии журнала Travel + Leisure.

    Туризм продолжает приносить доходы Турции: по данным министерства культуры и туризма, за первый квартал 2025 года страна заработала рекордные 9,5 млрд долларов.

    При этом отмечается, что число иностранных посетителей снизилось почти на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и составило более 15,6 млн человек.

    Ранее АТОР заявил об отсутствии массовых отмен туров из-за задержек рейсов.

    Посол России в Турции предупреждал о попытках «задрать цены» на турецких курортах.

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    19 июля 2025, 01:50 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV призвал Нетаньяху пощадить религиозные святыни Газы

    Tекст: Ирма Каплан

    Папа римский Лев XIV подчеркнул важность защиты священных религиозных мест в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в пятницу после того, как ЦАХАЛ нанес разрушительный удар по единственной католической церкви Газы.

    В ходе телефонных переговоров с израильским премьером понтифик вновь призвал к переговорам, прекращению огня и войны, в то же время подчеркнув обеспокоенность «драматической гуманитарной ситуацией» на палестинской территории, приводит портал Inquirer.net выдержку из заявления Ватикана.

    Ватикан заявил, что Нетаньяху заставил просить об этом в пятницу утром после того, как израильский обстрел церкви Святого Семейства в городе Газа унес жизни трех человек и вызвал международное осуждение.

    В заключение понтифик настоятельно попросил защитить храмы и верующих, а также всех людей в Палестине и Израиле. По словам Нетаньяху, Израиль «глубоко сожалеет» о нанесенном ударе, обвинив «случайный снаряд» в разрушении храма.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль выразил глубокие сожаления по поводу ущерба, нанесенного церкви Святого Семейства в Газе, где в результате удара ЦАХАЛ были ранены шесть человек.Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН

    попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа

    наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН

    обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.

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    19 июля 2025, 08:17 • Новости дня
    Стало известно о гибели 61 палестинца в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа за последние сутки в результате израильских атак погибли 61 и получили ранения 70 палестинцев, включая людей, ожидавших гуманитарную помощь.

    По информации телеканала Al Masirah, не менее 61 палестинца погибли и 70 получили ранения за последние сутки в секторе Газа в результате израильских атак, передает ТАСС. Большинство погибших – 51 человек – скончались в пятницу в результате ударов по разным районам сектора, в том числе 14 человек, которые ждали получения продовольственной помощи в соответствующих пунктах.

    В субботу утром больница «Насер» подтвердила гибель еще 10 человек после удара по пункту распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе. По данным Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы, в больницы поступает огромное число голодающих палестинцев на фоне продолжающейся блокады территории.

    Ранее сообщалось, что израильская осада привела к тому, что 2,1 млн жителей Газы оказались на грани голода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. Израиль обвиняется в создании препятствий работе гуманитарных организаций в Палестине.

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