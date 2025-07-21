О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.0 комментариев
Эрдоган обвинил Израиль в попытке «оккупации» юга Сирии
Израиль использует нестабильность на юге Сирии для продвижения своих оккупационных намерений в регионе, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Эрдоган заявил, что Израиль использует конфликт на юге Сирии в своих интересах, чтобы реализовать планы по оккупации региона, передает ТАСС.
По его словам, Израиль не хочет стабильности в регионе» и намеренно препятствует проектам по восстановлению мира в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что главным стратегическим вызовом остается попытка Израиля занять эти территории, используя конфликт как предлог.
Турция, по словам Эрдогана, продолжит поддерживать Ахмеда аш-Шараа, временного президента Сирии. Президент Турции отметил, что Анкара не хочет распада Сирии и считает восстановление страны как положительным фактором для Турции.
Эрдоган также заявил о планах Анкары содействовать возвращению сирийских беженцев на родину. Он сообщил, что процесс добровольного возвращения уже начался, и власти Турции намерены ускорить его, чтобы стабилизировать обстановку на юге страны.
Кроме того, турецкий лидер выразил надежду на скорое устранение Евросоюзом политических препятствий для евроинтеграции Турции. Эрдоган подчеркнул, что переговоры о вступлении Анкары в ЕС не должны откладываться, и призвал страны ЕС строить сотрудничество с Турцией на равноправной основе.
Ранее эскалацию в Сирии связали с попыткой Израиля вытеснить Турцию из региона.
В администрации США усилилось недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который «вышел из-под контроля».
Президент Сирии обвинил Израиль в обострении ситуации до опасного уровня.