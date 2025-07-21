Axios заявил о недовольстве Белого дома «вышедшим из-под контроля» Нетаньяху

Tекст: Антон Антонов

«Пока дым и обломки кружились над сирийским президентским дворцом, разговоры в Западном крыле становились все громче: Биньямин Нетаньяху вышел из-под контроля», – приводит РИА «Новости» текст Axios.

По данным портала, в администрации США растет скептицизм по поводу израильского лидера, а его действия в регионе вызывают тревогу и недовольство. Один из чиновников США сравнил Нетаньяху с «ребенком, который просто не хочет хорошо себя вести», другие назвали Нетаньяху «безумцем», действия которого подрывают усилия США в регионе.

Также чиновники предупредили, что политика Израиля может привести к нестабильности в Сирии, от которой пострадают как друзская община, так и сам Израиль. При этом, по данным Axios, Нетаньяху рассчитывает, что удары по Сирии не навредят отношениям с США, однако американские представители предостерегают, что терпение Белого дома не беспредельно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные группировки совершили нападение на друзские поселения в провинции Сувейда в Сирии. Друзские отряды самообороны начали бои с бедуинскими племенами. Израиль, поддерживая друзские силы, нанес серию ударов по Сирии.