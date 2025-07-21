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    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к концу и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    21 июля 2025, 06:20 • Новости дня

    Axios заявил о недовольстве Белого дома «вышедшим из-под контроля» Нетаньяху

    Tекст: Антон Антонов

    В администрации США усилилось недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который «вышел из-под контроля», пишет Axios.

    «Пока дым и обломки кружились над сирийским президентским дворцом, разговоры в Западном крыле становились все громче: Биньямин Нетаньяху вышел из-под контроля», – приводит РИА «Новости» текст Axios.

    По данным портала, в администрации США растет скептицизм по поводу израильского лидера, а его действия в регионе вызывают тревогу и недовольство. Один из чиновников США сравнил Нетаньяху с «ребенком, который просто не хочет хорошо себя вести», другие назвали Нетаньяху «безумцем», действия которого подрывают усилия США в регионе.

    Также чиновники предупредили, что политика Израиля может привести к нестабильности в Сирии, от которой пострадают как друзская община, так и сам Израиль. При этом, по данным Axios, Нетаньяху рассчитывает, что удары по Сирии не навредят отношениям с США, однако американские представители предостерегают, что терпение Белого дома не беспредельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные группировки совершили нападение на друзские поселения в провинции Сувейда в Сирии. Друзские отряды самообороны начали бои с бедуинскими племенами. Израиль, поддерживая друзские силы, нанес серию ударов по Сирии.

    19 июля 2025, 03:12 • Новости дня
    Сирия и Израиль при поддержке США договорились о прекращении огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпредставитель США по Сирии Том Барак сообщил в соцсети Х о прорыве в переговорах Сирии и Израиля, которые договорились о режиме прекращения огня.

    «Прорыв: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аль-Шараа при поддержке США в лице госсекретаря Марко Рубио согласились на прекращение огня, поддержанное Турцией, Иорданией и ее соседями», – написал Барак в соцсети Х.

    Он добавил, что переговорщики призывают друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и с другими меньшинствами строить «новую и единую сирийскую идентичность в условиях мира и процветания со своими соседями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При ударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    В пятницу в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета, разбирались, почему Израиль радикально решает «проблему Сирии».

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    19 июля 2025, 11:36 • Новости дня
    Президент Сирии объявил о прекращении огня в стране
    Президент Сирии объявил о прекращении огня в стране
    @ str/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Сирии объявили о введении режима немедленного прекращения огня в Эс-Сувейде после столкновений между ополченцами и силами самообороны.

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном введении режима прекращения огня в сирийской провинции Эс-Сувейда, передает ТАСС. Такое решение было принято на фоне вооруженных столкновений между местными ополченцами и силами самообороны горцев-друзов.

    В официальном заявлении пресс-службы президента отмечается: «Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась страна, стремясь сберечь жизни сирийцев, сохранить территориальную целостность Сирии и безопасность ее народа, а также руководствуясь национальными интересами и гуманитарными соображениями, президент Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня».

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате израильского удара в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    20 июля 2025, 01:07 • Новости дня
    После 20 лет комы в Саудовской Аравии умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд

    Tекст: Ирма Каплан

    Член королевской семьи Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Халед аль Сауд, известный как «спящий принц», скончался в возрасте 35 лет, 20 из которых он провел в коме после автокатастрофы.

    Принц Аль-Валид – правнук основателя саудовского королевства, короля Абдулазиза, и внук принца Талала бин Абдулазиза родился в 1990-м году, учился в военном колледже в Лондоне, сообщил портал Masrawy.

    В 2005 году принц попал в Лондоне в автокатастрофу, получил серьезные травмы головы и 20 лет провел в коме. Врачи не давали никаких надежд, но семья потребовала поддерживать жизнь «спящего принца».

    В субботу, 19 июля, его сердце остановилось.

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    18 июля 2025, 14:31 • Новости дня
    Посол заявила о готовности Израиля возобновить операцию против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Израиля в России заявила, что страна рассмотрит возможность военной операции против Ирана в случае появления угрозы возобновления военных ядерных разработок.

    Израиль готов возобновить военную операцию против Ирана, если появится опасность развития иранской ядерной программы в военных целях, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщила посол Израиля в России Симона Гальперин.

    «Да, это очень реально», – сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможности возобновления операции. Она подчеркнула: если Израиль увидит попытки Ирана вернуться к военной ядерной программе, этот сценарий будет рассматриваться.

    Гальперин также отметила, что на данный момент перспектива новой операции кажется отдаленной. По ее словам, оценка израильских военных экспертов показала, что в результате недавних ударов ядерная программа Ирана была отброшена как минимум на два-три года назад.

    Кроме того, Гальперин подчеркнула, что Израиль не против поставок Россией ядерных материалов для работы иранских АЭС и вывоза отработанного топлива. По ее словам, к этому у Израиля «никогда не было возражений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна готова к переговорам по ядерной программе при условии, что действия США и других стран не приведут к военному конфликту.

    Власти Ирана объявили о продолжении взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии, однако формат сотрудничества изменится из-за новых обстоятельств.

    Израильский чиновник заявил, что часть обогащенного урана осталась в Иране после авиаударов США и может быть доступна местным инженерам-ядерщикам.

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    19 июля 2025, 01:50 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV призвал Нетаньяху пощадить религиозные святыни Газы

    Tекст: Ирма Каплан

    Папа римский Лев XIV подчеркнул важность защиты священных религиозных мест в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в пятницу после того, как ЦАХАЛ нанес разрушительный удар по единственной католической церкви Газы.

    В ходе телефонных переговоров с израильским премьером понтифик вновь призвал к переговорам, прекращению огня и войны, в то же время подчеркнув обеспокоенность «драматической гуманитарной ситуацией» на палестинской территории, приводит портал Inquirer.net выдержку из заявления Ватикана.

    Ватикан заявил, что Нетаньяху заставил просить об этом в пятницу утром после того, как израильский обстрел церкви Святого Семейства в городе Газа унес жизни трех человек и вызвал международное осуждение.

    В заключение понтифик настоятельно попросил защитить храмы и верующих, а также всех людей в Палестине и Израиле. По словам Нетаньяху, Израиль «глубоко сожалеет» о нанесенном ударе, обвинив «случайный снаряд» в разрушении храма.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль выразил глубокие сожаления по поводу ущерба, нанесенного церкви Святого Семейства в Газе, где в результате удара ЦАХАЛ были ранены шесть человек.Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН

    попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа

    наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН

    обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.

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    19 июля 2025, 08:17 • Новости дня
    Стало известно о гибели 61 палестинца в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа за последние сутки в результате израильских атак погибли 61 и получили ранения 70 палестинцев, включая людей, ожидавших гуманитарную помощь.

    По информации телеканала Al Masirah, не менее 61 палестинца погибли и 70 получили ранения за последние сутки в секторе Газа в результате израильских атак, передает ТАСС. Большинство погибших – 51 человек – скончались в пятницу в результате ударов по разным районам сектора, в том числе 14 человек, которые ждали получения продовольственной помощи в соответствующих пунктах.

    В субботу утром больница «Насер» подтвердила гибель еще 10 человек после удара по пункту распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе. По данным Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы, в больницы поступает огромное число голодающих палестинцев на фоне продолжающейся блокады территории.

    Ранее сообщалось, что израильская осада привела к тому, что 2,1 млн жителей Газы оказались на грани голода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. Израиль обвиняется в создании препятствий работе гуманитарных организаций в Палестине.

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    19 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    В секторе Газа при стрельбе у центра гумпомощи погибли более 10 человек

    Al-Jazeera: В секторе Газа при стрельбе у центра гумпомощи погибли более 10 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минимум двенадцать человек стали жертвами стрельбы израильских военных возле пункта раздачи помощи на юге сектора Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на медицинские источники в Палестине.

    По информации Al-Jazeera, еще около ста человек получили ранения, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в субботу между городами Хан-Юнис и Рафах неподалеку от гуманитарного центра, управляемого американской организацией «Гуманитарный фонд Газы» (GHF).

    Министерство здравоохранения сектора Газа уточнило, что с момента начала работы гуманитарных центров 27 мая от огня израильских военных в подобных инцидентах погибли 877 палестинцев, более 5 600 получили травмы.

    Ранее сообщалось, что в секторе Газа за последние сутки в результате израильских атак погибли 61 и получили ранения 70 палестинцев.

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    19 июля 2025, 12:32 • Новости дня
    Президент Сирии обвинил Израиль в обострении ситуации до опасного уровня

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушные удары Израиля по южным районам Сирии и административным объектам в Дамаске стали причиной резкого обострения ситуации в стране, заявил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа.

    Сирийский временный президент Ахмед аш-Шараа выступил с обращением к гражданам, в котором заявил о резком росте напряженности в стране, передает ТАСС.

    По словам аш-Шараа, вмешательство Израиля резко обострило ситуацию, приведя к опасной фазе, которая может угрожать стабильности Сирии.

    В своем обращении он подчеркнул, что удары Израиля были нанесены по южным регионам страны, в частности в провинции Эс-Сувейда, а также по правительственным учреждениям в Дамаске. Аш-Шараа предупредил о возможных последствиях подобных действий для внутренней ситуации в Сирии.

    Ранее власти Сирии ввели режим немедленного прекращения огня в Эс-Сувейде после столкновений между ополченцами и силами самообороны. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    Газета ВЗГЛЯД и доцент Финансового университета Геворг Мирзаян разбирались, как Израиль решает «проблему Сирии» радикальными методами.

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    19 июля 2025, 16:58 • Новости дня
    Трамп пригрозил уничтожить будущие ядерные объекты Ирана

    Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана при строительстве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать будущие ядерные объекты Ирана в случае их строительства, отметив сложность их восстановления после разрушения.

    Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить любые новые ядерные объекты, которые могут быть построены в Иране, передает РИА «Новости».

    Трамп заявил, что все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены или уничтожены. По его словам, нужны годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию.

    «Если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», – пригрозил президент США.

    Эта угроза прозвучала на фоне заявлений иранских официальных лиц о возможном выходе Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия в случае усиления санкционного давления.

    Ранее официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи сообщил, что Тегеран может выйти из ДНЯО и начать обогащение урана выше 60%. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля подписал указ о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ, однако, по словам официальных лиц, пути взаимодействия с агентством остаются открытыми.

    В июне Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Были атакованы атомные объекты, представители военного командования, ученые-физики и авиабазы.

    Ранее Иран в ООН пообещал продолжить обогащение урана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что обвинения в намерении Тегерана разрабатывать ядерное оружие исходят со стороны Израиля.

    Пентагон отметил откат иранской ядерной программы на два года после ударов США.

    Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу после ударов США.

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    20 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    Израильские удары за сутки убили 136 человек в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа за последние сутки в результате ударов армии Израиля погибли 136 палестинцев, среди которых были гражданские, ожидавшие гуманитарную помощь.

    По меньшей мере 136 палестинцев погибли за последние сутки в секторе Газа в результате ударов и рейдов израильской армии, передает ТАСС со ссылкой на данные палестинского агентства WAFA. В сообщении уточняется, что среди жертв находятся 38 человек, которые ожидали получения продовольствия в пунктах распределения гуманитарной помощи.

    Медицинские источники заявили, что атаки начались с рассвета субботы. Помимо жертв среди ожидавших помощи, агентство отмечает, что за последние сутки умерли трое палестинских детей из-за недоедания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. Организация Объединенных Наций выразила обвинения в адрес Израиля по поводу препятствий работе своих сотрудников в Палестине. На территории сектора Газа зарегистрировали катастрофическую нехватку питания для младенцев.

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    20 июля 2025, 00:15 • Новости дня
    МВД Сирии заявило о прекращении боестолкновений в городе Эс-Сувейде

    SANA: МВД Сирии объявило о прекращении боестолкновений в Эс-Сувейде

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель МВД в переходном правительстве Сирии Нуреддин аль-Баба заявил о прекращении боестолкновений в городе Эс-Сувейде из-за ухода боевиков.

    «После интенсивных усилий МВД по выполнению соглашения о прекращении огня, предпринятых после развертывания его сил в северных и западных районах провинции Эс-Сувейда, боевики оставили город Эс-Сувейда, а столкновения в городских районах прекратились», – передает заявление аль-Бабы агентство SANA.

    Напомним, ранее власти Сирии объявили о введении режима немедленного прекращения огня в Эс-Сувейде после столкновений между ополченцами и силами самообороны.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате израильского удара в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    20 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Белый дом выразил тревогу действиями и политикой Нетаньяху в регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    В администрации США нарастают опасения из-за политики премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, которую считают угрозой для стабильности и отношений с Вашингтоном.

    Чиновники Белого дома выражают обеспокоенность «деструктивностью» и региональной политикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Axios со ссылкой на неназванных представителей администрации США. В материале говорится, что скептицизм в отношении Нетаньяху в окружении президента Дональда Трампа усиливается на фоне обстрелов в Сирии, передает РИА «Новости».

    По словам одного из собеседников портала, «Нетаньяху иногда похож на ребенка, который просто не хочет хорошо себя вести». Другие чиновники в разговоре с Axios назвали израильского премьера «безумцем» и заявили, что действия Израиля могут подорвать усилия Трампа в регионе. В администрации считают, что долгосрочная стратегия Нетаньяху может стать для него «большой ошибкой».

    Также представители Белого дома опасаются, что политика Израиля приведет к дестабилизации ситуации в Сирии, негативно сказавшись на положении друзской общины и самом Израиле. В публикации отмечается, что Нетаньяху рассчитывает на то, что удары по Сирии не навредят отношениям с Вашингтоном, однако американские чиновники предупредили, что терпение Трампа и поддержка со стороны США могут закончиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Сирии Том Барак заявил о прорыве на переговорах между Сирией и Израилем. Сирия и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.

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    20 июля 2025, 05:59 • Новости дня
    Al Jazeera: Более 100 палестинцев погибли в субботу от ударов Израиля по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    35-дневный младенец умер от недоедания в больнице «Аль-Шифа» в Газе, он стал второй жертвой голода, погибшей больнице в субботу, сообщил директор клиники Мухаммад Абу Салмия.

    Жертвами атак Израиля на сектор Газа в субботу, 19 июля, стали 116 палестинцев, среди них – 38 отчаявшихся, пытавшихся найти еду на пунктах распределения гумпомощи GHF, передает Al Jazeera со ссылкой на источники в медслужбах.

    «Израиль продолжает блокаду гуманитарной помощи и обстреливает людей, вынужденных искать пропитание в сомнительных пунктах оказания помощи, поддерживаемых США (Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF), которые называют «смертельными ловушками», – отметили в материале.

    Министерство здравоохранения Газы предупредило, что отделения неотложной помощи больниц переполнены голодающими людьми, а официальные лица заявили, что 17 тыс. детей в Газе страдают от острого недоедания.

    Представитель агентства гражданской обороны Махмуд Бассал заявил, что людей расстреливали на юге сектора Газа у пунктов гумпомощи в Хан-Юнисе и Рафахе.

    Министерство здравоохранения сообщает, что почти 900 палестинцев были убиты израильскими военными и частниками вблизи пунктов фонда GHF с тех пор, как он начал раздавать помощь в конце мая, открыв четыре пункта, которые заменили около 400 центров, находящихся в ведении учреждений ООН и благотворительных организаций.

    «Внезапно мы увидели, что с одной стороны приближаются джипы, а с другой –  танки, и они начали стрелять в нас», – рассказал телеканалу один из свидетелей.

    Другой добавил, что в «смертельных ловушках» для отчаявшихся любой может быть убит, как его двоюродный брат, который просто пошел за едой, потому что хотел есть и жить, как и все люди, но его убили.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ООН просила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН также обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.

    В секторе Газа за сутки с 18 июля в результате израильских атак погибли 61 и получили ранения 70 палестинцев.

    Папа римский Лев XIV подчеркнул важность защиты священных религиозных мест в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    20 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Армия Израиля подорвала крупный туннель радикалов в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные уничтожили на севере сектора Газа сеть подземных тоннелей радикалов длиной 2,7 км на глубине около 20 метров.

    Израильские военные уничтожили туннель радикалов протяженностью 2,7 км на севере сектора Газа, передает ТАСС. По информации армейской пресс-службы, саперные подразделения обнаружили ход на глубине 20 м в районе Джабалии и полностью его подорвали.

    В заявлении отмечается, что израильская армия продолжает расширять наземную операцию в этом районе. Сообщается об уничтожении сотен террористических объектов, обнаружении большого количества оружия и ликвидации десятков радикалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа отмечается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.

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    21 июля 2025, 05:46 • Новости дня
    Суд Иерусалима перенес дачу показаний Нетаньяху

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху разрешили перенести дачу показаний в суде Иерусалима из-за пищевого отравления, пишет Times of Israel.

    Окружной суд Иерусалима повторно перенес дату дачи показаний. Слушания должны были пройти 21 и 22 июля, однако за день до них офис Нетаньяху сообщил о его недомогании в связи с пищевым отравлением и необходимостью соблюдать домашний режим ближайшие три дня. Адвокат премьера Амит Хадад подал ходатайство о переносе слушаний, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

    Генпрокуратура поддержала перенос и предложила новые даты – 23 и 24 июля, но из-за совпадения с другими слушаниями суд отменил допрос Нетаньяху на этой неделе. В связи с уходом израильских судов на летние каникулы в конце июля заседания по делу премьер-министра перенесены на сентябрь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд освободил Нетаньяху от дачи показаний из-за визита в США. Генеральный прокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам. Некоторые эксперты считают, что Нетаньяху продолжает конфликты на Ближнем Востоке, чтобы избежать судебного преследования.

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    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

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    Президент США вытер ноги о худшего русофоба Капитолия

    Те политики США, кого относят к критикам России, постепенно вытесняют «голубей» из окружения президента Дональда Трампа. Сейчас у него в фаворе такие, как госсекретарь Марко Рубио или глава Минфина Скотт Бессент, а не такие, как Илон Маск. Однако самый злобный враг Москвы в Вашингтоне внезапно совершил ошибку и попал в опалу. Подробности

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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

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    Глобальные элиты пытаются перетянуть Трампа на свою сторону

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Но публично он сопротивляется такому образу. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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