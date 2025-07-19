Президент Сирии обвинил Израиль в обострении ситуации до опасного уровня

Нетаньяху объяснил удары по Сирии

Нетаньяху призвал друзов Израиля вернуться из Сирии

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по поводу израильских ударов по Сирии. Он обратился к друзам – гражданам Израиля, которые пересекли сирийскую границу, с призывом немедленно вернуться на родину, передает РИА «Новости». По его словам, израильские друзы отправились в Сирию, чтобы помочь своим единоверцам, однако такие действия создают угрозу для их жизни и безопасности.

В своем видеообращении Нетаньяху заявил: «Мы действуем, чтобы спасти наших братьев друзов и уничтожить банды режима. Вы - граждане Израиля. К вам у меня одна просьба: не пересекайте границу. Вы подвергаете свою жизнь опасности. Вас могут убить, вас могут похитить, вы вредите усилиям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Поэтому я прошу вас вернуться в свои дома. Дайте ЦАХАЛ действовать». Он подчеркнул, что израильские власти принимают меры для поддержки друзов и борьбы с враждебными группировками.

Нетаньяху также отметил, что действия частных лиц создают препятствия для официальных усилий Израиля и могут привести к непредсказуемым последствиям. Премьер-министр подчеркнул важность координации и доверия к действиям армии и правительства.

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