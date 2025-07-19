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Президент Сирии обвинил Израиль в обострении ситуации до опасного уровня
Воздушные удары Израиля по южным районам Сирии и административным объектам в Дамаске стали причиной резкого обострения ситуации в стране, заявил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа.
Сирийский временный президент Ахмед аш-Шараа выступил с обращением к гражданам, в котором заявил о резком росте напряженности в стране, передает ТАСС.
По словам аш-Шараа, вмешательство Израиля резко обострило ситуацию, приведя к опасной фазе, которая может угрожать стабильности Сирии.
В своем обращении он подчеркнул, что удары Израиля были нанесены по южным регионам страны, в частности в провинции Эс-Сувейда, а также по правительственным учреждениям в Дамаске. Аш-Шараа предупредил о возможных последствиях подобных действий для внутренней ситуации в Сирии.
Ранее власти Сирии ввели режим немедленного прекращения огня в Эс-Сувейде после столкновений между ополченцами и силами самообороны. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.
Газета ВЗГЛЯД и доцент Финансового университета Геворг Мирзаян разбирались, как Израиль решает «проблему Сирии» радикальными методами.