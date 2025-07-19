Президент Сирии объявил прекращение огня в стране

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном введении режима прекращения огня в сирийской провинции Эс-Сувейда, передает ТАСС. Такое решение было принято на фоне вооруженных столкновений между местными ополченцами и силами самообороны горцев-друзов.

В официальном заявлении пресс-службы президента отмечается: «Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась страна, стремясь сберечь жизни сирийцев, сохранить территориальную целостность Сирии и безопасность ее народа, а также руководствуясь национальными интересами и гуманитарными соображениями, президент Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня».

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