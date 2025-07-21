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    Игорь Караулов Игорь Караулов Интернет-зависимость делает нас «народом без головы»

    Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    15 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к концу и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    4 комментария
    21 июля 2025, 08:25 • Новости дня

    Эскалацию в Сирии связали с попыткой Израиля вытеснить Турцию из региона

    Hurriyet заявила о провокациях Израиля для ослабления турецкого влияния в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль намеренно провоцирует внутренние конфликты в Сирии, стремясь ослабить позиции Турции и вытеснить ее из региона, сообщает турецкая газета Hurriyet.

    Турецкое издание пишет, что Израиль пытается спровоцировать гражданскую войну в Сирии и вытеснить Турцию из региона, где Анкара сохраняет заметное влияние, передает РИА «Новости».

    В издании отмечается, что основной целью Израиля является ослабление позиций Турции в Сирии и Ливане. Газета пишет, что если Турции удастся разоружить курдских боевиков, то ее влияние в Сирии усилится.

    Hurriyet считает, что Израиль стремится не допустить разоружения запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней формирований. По мнению издания, Турция ведет эффективное кризисное управление, противодействуя израильской политике в регионе и нейтрализуя ее шаги. Газета выражает уверенность, что если РПК сложит оружие, Израиль понесёт очередное поражение.

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    По информации американского посла в Турции Томаса Баррака, все стороны конфликта в Сирии перешли к прекращению огня, начиная с воскресенья, с 17:00 по местному времени.

    Ранее 13 июля вооруженные формирования атаковали друзские поселения в Сувейде, временно перекрыв основную трассу на Дамаск. Друзские отряды самообороны были вынуждены вступить в бой с бедуинскими племенами ради защиты мирного населения.

    Согласно данным министерства обороны Сирии, в ходе столкновений в провинции Сувейда погибли более 30 человек, свыше 100 получили ранения, также объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Вместе с тем, правозащитная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» заявляет о гибели за последнюю неделю в Сувейде 940 человек, из них 262 – гражданские лица из друзской общины.

    Ранее администрация США выразила недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Спецпредставитель США по Сирии Том Барак сообщил о прорыве на переговорах между Сирией и Израилем, в результате которых стороны договорились о введении режима прекращения огня.

    Президент Сирии обвинил Израиль в обострении ситуации до опасного уровня.

    Власти Сирии приняли решение о введении режима немедленного прекращения огня в Эс-Сувейде после столкновений между ополченцами и силами самообороны.

    20 июля 2025, 05:01 • Новости дня
    Hurriyet: Акулы и скаты стали нападать на отдыхающих в Турции из-за кислорода
    Hurriyet: Акулы и скаты стали нападать на отдыхающих в Турции из-за кислорода
    @ Gerard Lacz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Мраморном море в последнее время наблюдается рост числа акул и скатов вблизи побережья, где им, любителям глубины, нечего делать, однако, по словам специалистов, это происходит оттого, что в море заканчивается кислород.

    На турецких пляжах Коньяалты в Анталье, в курортном районе Датча, у города Мугла и в акватории Мраморного моря стали все чаще замечать агрессивных, нападающих на людей, акул, пишет Hurriyet.

    «Два вида акул – Centrophorus uyato и Echinorhinus brucus, которые в нормальных условиях обитают в водах глубиной более 200 метров или даже в районах Мармарского моря, но на глубине более 1 тыс. метров», – сообщил доктор наук, ихтиолог и консультант по хрящевым рыбам WWF-Турция (Фонд охраны дикой природы) Хакан Кабасакал.

    Он напомнил, что Мраморное море полузамкнутая экосистема, в которую ежедневно направляются отходы жизнедеятельности тысяч людей, живущих на его берегах.

    «Помимо городов, в окрестностях моря наблюдается интенсивная индустриализация, особенно на побережье Измитского залива. Кроме того, воды, содержащие пестициды и удобрения, которые попадают в ручьи с сельскохозяйственных угодий вокруг ручьев, в конечном итоге попадают в Мармарское море», – пояснил он газете Hurriyet.

    По данным Статистического управления Турции на 2021 год, 28% населения Турции (около 24 млн человек) проживает в семи провинциях, расположенных на берегу Мраморного моря.

    От поверхности до самой глубокой (яма Чинарджик около 1390 м) области Мармарского моря значения растворенного кислорода отслеживались в течение многих лет. Теперь в некоторых регионах начинает формироваться аноксия, что означает «нулевой кислород». В феврале 2024 года в восточной части моря аноксия была заметна на уровне 375 метров.

    «Из-за ухудшения условий окружающей среды, особенно из-за оскудения донных вод кислородом, мы обнаружили, что фауна хрящевых рыб в восточной части Мармарскогго моря сократилась до 11 видов», – сказал ученый.

    Из-за снижения кислорода в морской воде акулы и скаты идут на мелководье, где отдыхают люди. Кроме того, другие морские животные, бывшие когда-то кормом для них, уходят в другие моря, и им приходится искать еду на новых территориях.

    Кабасакал допустил, что насыщенность воды кислородом в Мраморном море может достичь нормы в течение 6 лет, если антропогенные и наземные загрязняющие факторы, будут снижены хотя бы на 40%, но гарантии того, что местная экосистема полностью восстановится, нет.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, по статистике, наибольшее число страховых случаев с россиянами связано с массовыми туристическими направлениями, включая Египет, Турцию и Таиланд.В июне в Уссурийском заливе Приморского края

    акулы-мако, считающиеся опасными для человека, появились в июле из-за раннего прогрева воды до 22 градусов.


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    19 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Турция заявила об ожидании конкретики по третьему раунду переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара ждет согласования конкретной даты возможного третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые могут пройти в Стамбуле, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Турция ожидает от всех участников переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине более определенной информации о вероятном третьем раунде встреч в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Турецкий дипломатический источник отметил, что Анкара ждет, «когда они согласуют время и объявят об этом».

    Ранее источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе.

    В субботу Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

    Официальный представитель Мария Захарова подтверждала готовность российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    18 июля 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии, сообщили в Кремле.

    В Telegram-канале Кремля сообщается, что Путин и Эрдоган выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в Сирии. Лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и национальное согласие при соблюдении прав всех конфессиональных групп. Было отмечено значение уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин подтвердил курс на политико-дипломатическое урегулирование и поблагодарил Эрдогана за поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом на стамбульской площадке.

    Лидеры также дали положительную оценку заседанию межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемуся 27 июня. Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакт по всем обсужденным вопросам.

    Администрация турецкого лидера ранее сообщила, что Эрдоган по телефону рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины.

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    19 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Путин подтвердил Эрдогану настрой на дипломатическое решение украинского вопроса

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером пятницы состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого состоялся обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии, украинскому вопросу и двусторонним связям.

    «При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке», – сообщили в Telegram-канале Кремля.

    Путин и Эрдоган также позитивно оценили состоявшееся 27 июня заседание межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, договорившись поддерживать контакты по выше обозначенным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

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    19 июля 2025, 03:12 • Новости дня
    Сирия и Израиль при поддержке США договорились о прекращении огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпредставитель США по Сирии Том Барак сообщил в соцсети Х о прорыве в переговорах Сирии и Израиля, которые договорились о режиме прекращения огня.

    «Прорыв: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аль-Шараа при поддержке США в лице госсекретаря Марко Рубио согласились на прекращение огня, поддержанное Турцией, Иорданией и ее соседями», – написал Барак в соцсети Х.

    Он добавил, что переговорщики призывают друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и с другими меньшинствами строить «новую и единую сирийскую идентичность в условиях мира и процветания со своими соседями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При ударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    В пятницу в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета, разбирались, почему Израиль радикально решает «проблему Сирии».

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    19 июля 2025, 11:36 • Новости дня
    Президент Сирии объявил о прекращении огня в стране
    Президент Сирии объявил о прекращении огня в стране
    @ str/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Сирии объявили о введении режима немедленного прекращения огня в Эс-Сувейде после столкновений между ополченцами и силами самообороны.

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном введении режима прекращения огня в сирийской провинции Эс-Сувейда, передает ТАСС. Такое решение было принято на фоне вооруженных столкновений между местными ополченцами и силами самообороны горцев-друзов.

    В официальном заявлении пресс-службы президента отмечается: «Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась страна, стремясь сберечь жизни сирийцев, сохранить территориальную целостность Сирии и безопасность ее народа, а также руководствуясь национальными интересами и гуманитарными соображениями, президент Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня».

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    13 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате израильского удара в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    20 июля 2025, 01:07 • Новости дня
    После 20 лет комы в Саудовской Аравии умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд

    Tекст: Ирма Каплан

    Член королевской семьи Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Халед аль Сауд, известный как «спящий принц», скончался в возрасте 35 лет, 20 из которых он провел в коме после автокатастрофы.

    Принц Аль-Валид – правнук основателя саудовского королевства, короля Абдулазиза, и внук принца Талала бин Абдулазиза родился в 1990-м году, учился в военном колледже в Лондоне, сообщил портал Masrawy.

    В 2005 году принц попал в Лондоне в автокатастрофу, получил серьезные травмы головы и 20 лет провел в коме. Врачи не давали никаких надежд, но семья потребовала поддерживать жизнь «спящего принца».

    В субботу, 19 июля, его сердце остановилось.

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    18 июля 2025, 18:23 • Новости дня
    Эрдоган рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность новой встречи представителей России и Украины для прямого диалога.

    О состоявшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана сообщила администрация турецкого лидера, передает ТАСС. Президенты обсудили вопросы двусторонних отношений, а также региональные и мировые темы.

    Эрдоган отметил значимость начала третьего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной. Президент Турции добавил, что страна готова принять встречу в Стамбуле, если обе стороны определят удобные для них даты переговоров.

    «Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной, и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты», – подчеркнули в администрации Эрдогана.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о готовности делегации России отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров с украинской стороной.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной. Он также сообщил об ожидании предложений Киева по началу нового этапа переговоров.

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    18 июля 2025, 14:31 • Новости дня
    Посол заявила о готовности Израиля возобновить операцию против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Израиля в России заявила, что страна рассмотрит возможность военной операции против Ирана в случае появления угрозы возобновления военных ядерных разработок.

    Израиль готов возобновить военную операцию против Ирана, если появится опасность развития иранской ядерной программы в военных целях, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщила посол Израиля в России Симона Гальперин.

    «Да, это очень реально», – сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможности возобновления операции. Она подчеркнула: если Израиль увидит попытки Ирана вернуться к военной ядерной программе, этот сценарий будет рассматриваться.

    Гальперин также отметила, что на данный момент перспектива новой операции кажется отдаленной. По ее словам, оценка израильских военных экспертов показала, что в результате недавних ударов ядерная программа Ирана была отброшена как минимум на два-три года назад.

    Кроме того, Гальперин подчеркнула, что Израиль не против поставок Россией ядерных материалов для работы иранских АЭС и вывоза отработанного топлива. По ее словам, к этому у Израиля «никогда не было возражений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна готова к переговорам по ядерной программе при условии, что действия США и других стран не приведут к военному конфликту.

    Власти Ирана объявили о продолжении взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии, однако формат сотрудничества изменится из-за новых обстоятельств.

    Израильский чиновник заявил, что часть обогащенного урана осталась в Иране после авиаударов США и может быть доступна местным инженерам-ядерщикам.

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    19 июля 2025, 04:42 • Новости дня
    Росавиация заявила о проверке соблюдения прав пассажиров Turkish Airlines

    Tекст: Ирма Каплан

    Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщила о взаимодействии с Turkish Airlines насчет соблюдения прав пассажиров задержанных рейсов 18 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

    «Специалисты Росавиации разбираются с работой авиакомпании Turkish Airlines на предмет обслуживания и соблюдения прав пассажиров задержанных или отмененных рейсов в пятницу 18 июля. В частности, выясняются обстоятельства, приведшие к ситуации с пассажирами рейса Москва (Внуково) – Бодрум», – сказано в посте.

    В Росавиации уточнили о проверке опубликованных в социальных сетях сведениях.

    В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России. Также обсуждается возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей между авиационными властями двух стран, добавил представитель Росавиации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Turkish Airlines с 9 мая полностью восстановила  авиасообщение между Турцией и Россией и рассматривала введение дополнительных рейсов.

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    19 июля 2025, 20:42 • Новости дня
    Стамбульские аэропорты побили рекорды по количеству рейсов за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу стамбульские аэропорты IST и Сабиха Гёкчен поставили исторические рекорды, обслужив в сумме более 2,5 тыс. рейсов за сутки.

    Стамбульские аэропорты установили новые рекорды по числу обслуженных рейсов, передает РИА «Новости».

    Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что 18 июля Стамбульский аэропорт принял 1 тыс. 695 рейсов, что стало новым максимальным показателем. Аэропорт им. Сабихи Гекчен на востоке города также достиг рекорда, обслужив более 148 тыс. пассажиров и 832 рейса всего за одни сутки, несмотря на то, что там действует только одна взлетно-посадочная полоса.

    В апреле этого года Стамбульский аэропорт первым в Европе начал проводить параллельные операции сразу на трех взлетно-посадочных полосах одновременно. По словам министра, воздушная гавань уже второй год подряд занимает первое место в списке лучших международных аэропортов по версии журнала Travel + Leisure.

    Туризм продолжает приносить доходы Турции: по данным министерства культуры и туризма, за первый квартал 2025 года страна заработала рекордные 9,5 млрд долларов.

    При этом отмечается, что число иностранных посетителей снизилось почти на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и составило более 15,6 млн человек.

    Ранее АТОР заявил об отсутствии массовых отмен туров из-за задержек рейсов.

    Посол России в Турции предупреждал о попытках «задрать цены» на турецких курортах.

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    19 июля 2025, 01:50 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV призвал Нетаньяху пощадить религиозные святыни Газы

    Tекст: Ирма Каплан

    Папа римский Лев XIV подчеркнул важность защиты священных религиозных мест в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в пятницу после того, как ЦАХАЛ нанес разрушительный удар по единственной католической церкви Газы.

    В ходе телефонных переговоров с израильским премьером понтифик вновь призвал к переговорам, прекращению огня и войны, в то же время подчеркнув обеспокоенность «драматической гуманитарной ситуацией» на палестинской территории, приводит портал Inquirer.net выдержку из заявления Ватикана.

    Ватикан заявил, что Нетаньяху заставил просить об этом в пятницу утром после того, как израильский обстрел церкви Святого Семейства в городе Газа унес жизни трех человек и вызвал международное осуждение.

    В заключение понтифик настоятельно попросил защитить храмы и верующих, а также всех людей в Палестине и Израиле. По словам Нетаньяху, Израиль «глубоко сожалеет» о нанесенном ударе, обвинив «случайный снаряд» в разрушении храма.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль выразил глубокие сожаления по поводу ущерба, нанесенного церкви Святого Семейства в Газе, где в результате удара ЦАХАЛ были ранены шесть человек.Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН

    попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа

    наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН

    обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.

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    19 июля 2025, 08:17 • Новости дня
    Стало известно о гибели 61 палестинца в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа за последние сутки в результате израильских атак погибли 61 и получили ранения 70 палестинцев, включая людей, ожидавших гуманитарную помощь.

    По информации телеканала Al Masirah, не менее 61 палестинца погибли и 70 получили ранения за последние сутки в секторе Газа в результате израильских атак, передает ТАСС. Большинство погибших – 51 человек – скончались в пятницу в результате ударов по разным районам сектора, в том числе 14 человек, которые ждали получения продовольственной помощи в соответствующих пунктах.

    В субботу утром больница «Насер» подтвердила гибель еще 10 человек после удара по пункту распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе. По данным Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы, в больницы поступает огромное число голодающих палестинцев на фоне продолжающейся блокады территории.

    Ранее сообщалось, что израильская осада привела к тому, что 2,1 млн жителей Газы оказались на грани голода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. Израиль обвиняется в создании препятствий работе гуманитарных организаций в Палестине.

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    19 июля 2025, 12:32 • Новости дня
    Президент Сирии обвинил Израиль в обострении ситуации до опасного уровня

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушные удары Израиля по южным районам Сирии и административным объектам в Дамаске стали причиной резкого обострения ситуации в стране, заявил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа.

    Сирийский временный президент Ахмед аш-Шараа выступил с обращением к гражданам, в котором заявил о резком росте напряженности в стране, передает ТАСС.

    По словам аш-Шараа, вмешательство Израиля резко обострило ситуацию, приведя к опасной фазе, которая может угрожать стабильности Сирии.

    В своем обращении он подчеркнул, что удары Израиля были нанесены по южным регионам страны, в частности в провинции Эс-Сувейда, а также по правительственным учреждениям в Дамаске. Аш-Шараа предупредил о возможных последствиях подобных действий для внутренней ситуации в Сирии.

    Ранее власти Сирии ввели режим немедленного прекращения огня в Эс-Сувейде после столкновений между ополченцами и силами самообороны. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    Газета ВЗГЛЯД и доцент Финансового университета Геворг Мирзаян разбирались, как Израиль решает «проблему Сирии» радикальными методами.

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    19 июля 2025, 16:58 • Новости дня
    Трамп пригрозил уничтожить будущие ядерные объекты Ирана

    Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана при строительстве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать будущие ядерные объекты Ирана в случае их строительства, отметив сложность их восстановления после разрушения.

    Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить любые новые ядерные объекты, которые могут быть построены в Иране, передает РИА «Новости».

    Трамп заявил, что все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены или уничтожены. По его словам, нужны годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию.

    «Если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», – пригрозил президент США.

    Эта угроза прозвучала на фоне заявлений иранских официальных лиц о возможном выходе Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия в случае усиления санкционного давления.

    Ранее официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи сообщил, что Тегеран может выйти из ДНЯО и начать обогащение урана выше 60%. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля подписал указ о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ, однако, по словам официальных лиц, пути взаимодействия с агентством остаются открытыми.

    В июне Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Были атакованы атомные объекты, представители военного командования, ученые-физики и авиабазы.

    Ранее Иран в ООН пообещал продолжить обогащение урана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что обвинения в намерении Тегерана разрабатывать ядерное оружие исходят со стороны Израиля.

    Пентагон отметил откат иранской ядерной программы на два года после ударов США.

    Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу после ударов США.

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