Эскалацию в Сирии связали с попыткой Израиля вытеснить Турцию из региона

Hurriyet заявила о провокациях Израиля для ослабления турецкого влияния в Сирии

Tекст: Вера Басилая

Турецкое издание пишет, что Израиль пытается спровоцировать гражданскую войну в Сирии и вытеснить Турцию из региона, где Анкара сохраняет заметное влияние, передает РИА «Новости».

В издании отмечается, что основной целью Израиля является ослабление позиций Турции в Сирии и Ливане. Газета пишет, что если Турции удастся разоружить курдских боевиков, то ее влияние в Сирии усилится.

Hurriyet считает, что Израиль стремится не допустить разоружения запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней формирований. По мнению издания, Турция ведет эффективное кризисное управление, противодействуя израильской политике в регионе и нейтрализуя ее шаги. Газета выражает уверенность, что если РПК сложит оружие, Израиль понесёт очередное поражение.

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По информации американского посла в Турции Томаса Баррака, все стороны конфликта в Сирии перешли к прекращению огня, начиная с воскресенья, с 17:00 по местному времени.

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