  • Новость часаРосавиация сообщила о начале расследования инцидента с самолетами в Шереметьево
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов
    Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    Президент Ботсваны объявил о планах приобрести контроль над De Beers
    Вучич поблагодарил Путина за поддержку Сербии
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 12
    ФБР нашло у экс-советника Трампа Болтона секретные документы
    Уолтц: Европа не должна покупать нефть у России и просить о поддержке Украины
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    22 комментария
    25 сентября 2025, 02:40 • Новости дня

    В канцелярии Нетаньяху заявили о требованиях к Сирии

    Tекст: Ирма Каплан

    На переговорах с Сирией Израиль требует гарантий демилитаризации юго-западной части страны и обеспечения безопасности сирийских друзов, сказано в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    «Ведутся переговоры с Сирией. Их завершение зависит от обеспечения интересов Израиля, что включает, среди прочего, демилитаризацию юго-западной Сирии и гарантии безопасности друзов в Сирии», – приводит ТАСС выдержку из заявления канцелярии Нетаньяху.

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа 22 сентября заявил на полях 80-й сессии ГА ООН о том, что его страна «хочет избежать войны с Израилем», поскольку нуждается в мире, чтобы продолжать строительство. Он считает, что две соседние страны могут договориться о мерах безопасности, однако  Израиль «должен уйти с сирийской территории».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани прибыл в Вашингтон для переговоров о соглашении с Израилем и отмене американских санкций.

    Сирийский лидер Ахмад аль-Шараа прилетел в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН, став первым президентом страны на этом мероприятии с 1967 года.

    22 сентября 2025, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле

    Политолог Ципис: У Израиля нет инструментов для борьбы с мировым признанием Палестины

    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Признание Палестины рядом стран может привести к вооруженным столкновениям на улицах Израиля и даже к попытке захвата власти ультраправыми сионистами. Но это не помешает становлению Палестинского государства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «бороться» с признанием Палестины.

    «Палестинское государство будет провозглашено. Это можно считать неизбежным фактом, не зависящим от признания со стороны какой-либо отдельной страны, будь то Великобритания или Франция. Соответствующие заявления Парижа или Лондона лишь придают больше звучания этому дискурсу на международной арене», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    «Впрочем, признание Палестины рядом стран может вызвать глубокий общественно-политический раскол в Израиле и даже привести к гражданским столкновениям на улицах с участием ряда этнических объединений, в том числе арабов, а также ультраправых религиозных сил. Последние попытаются любой ценой не допустить образования Палестинского государства», – спрогнозировал спикер.

    «Не исключена даже попытка вооруженного переворота и захвата власти какой-либо из групп активистов, например – ультраправыми сионистами. Но это никак не изменит вектора к признанию Палестины. Более того, у Тель-Авива даже в дипломатическом поле почти не остается инструментов для борьбы, обещанной Нетаньяху. На мой взгляд, становлению Палестинского государства не помешает даже гипотетическое вето США», – считает аналитик.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности «бороться» с признанием Палестинского государства, которое, по его словам, «поставит под угрозу существование Израильского государства», пишет Times of Israel.

    «У меня есть четкое послание тем лидерам, которые признают Палестинское государство после ужасной бойни 7 октября: вы вручаете ценнейшую награду террору», – сказал премьер. «Этого не произойдет, – продолжил он. – Палестинское государство не будет создано к западу от Иордана».

    Политик пообещал объявить о дальнейших действиях Тель-Авива по этому вопросу после своего возвращения из США на следующей неделе. Нетаньяху планирует выступить против признания палестинской государственности на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и провести встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом.

    «Не позволяйте джихадистской идеологии диктовать вам политические решения», – написал МИД Израиля на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), обращаясь к странам, объявившим или готовым признать Палестинское государство.

    Днем ранее Великобритания, Канада, Австралия и Португалия объявили об официальном признании Палестинского государства, указав, что это единственный путь к установлению мира в регионе. Британский премьер Кир Стармер заявил, что это решение не станет «наградой для ХАМАС», а будет означать, что у палестинского движения «нет будущего, а также никакой роли в правительстве и в обеспечении безопасности».

    Премьер Канады Марка Карни заявил, что палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году. По его словам, новшества приведут к коренным изменениям системы управления, при этом в электоральной кампании не сможет участвовать ХАМАС. Также запланирована демилитаризация будущего государства.

    Саудовская Аравия и Франция проведут в понедельник в Нью-Йорке консультации, после которых ожидается признание Парижем палестинской государственности. С аналогичными заявлениями, вероятно, выступят Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта и Сан-Марино. В ХАМАС указали на важность этих решений, но призвали к «практическим мерам для прекращения войны в секторе Газа и недопущения аннексии Западного берега реки Иордан», сообщает ТАСС.

    Европейские страны заявили о готовности признать Палестину в ООН и осудили Израиль за действия в Газе, однако конкретные шаги практически отсутствуют, пишет The New York Times. Европейский союз предложил повысить тарифы на израильские товары, однако решение не согласовано из-за противодействия ряда государств, особенно Германии.

    В отдельных странах, таких как Испания, введен запрет на поставки оружия Израилю, а Бельгия объявила о планах запретить импорт товаров с израильских поселений на Западном берегу. Еврокомиссия предложила приостановить часть торгового соглашения с Израилем, что может лишить страны ЕС преференций на миллиарды евро, но этот шаг также не получил широкой поддержки.

    В свою очередь израильская политическая элита, включая крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, выступила за немедленную аннексию Западного берега и демонтаж Палестинской автономии. Бен-Гвир назвал признание «наградой для убийц», имея в виду боевиков ХАМАС, и пообещал внести на следующее заседание правительства предложение о распространении суверенитета на спорные территории, передает Al Jazeera.

    Оппозиционный политик Бенни Ганц заявил, что признание Палестины только укрепит позиции ХАМАС, усугубит ситуацию с заложниками и может отдалить возможность их освобождения. В то же время левый депутат Офер Кассив назвал шаг Британии «правильным направлением», подчеркнув, что признание – лишь первый шаг, за которым должны последовать реальные меры, включая эмбарго на поставки оружия Израилю ради прекращения «геноцида в Газе».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство. При этом, по его мнению, заявления западных лидеров по этому вопросу носят неоднозначный характер, поскольку они рассчитывают, что в ближайшем будущем «им будет нечего признавать».

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    @ PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании государственности Палестины.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании государственности Палестины, передает ТАСС.

    «В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина», – заявил Макрон.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает признание Палестины в качестве дипломатического рычага для давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль, пока не изменит свою позицию по палестинскому вопросу.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей готовности «бороться» с признанием Палестинского государства и назвал этот шаг угрозой для существования Израиля.

    Комментарии (5)
    24 сентября 2025, 19:19 • Видео
    Власти США перехитрили Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 20:10 • Новости дня
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где продемонстрировал фотографии женщин из сектора Газа.

    Эрдоган заявил, что инфраструктура анклава полностью разрушена, а происходящее в Газе он назвал «дном человечества», передает ТАСС.

    Глава Турции подчеркнул, что все страны, которые еще не признали Палестину, должны сделать это «как можно скорее». По его словам, в Газе происходит не война, а геноцид, который совершается оснащенной армией, а действия Израиля привели к гибели 250 журналистов.

    Эрдоган заявил, что атака Израиля на Катар показывает, что правительство премьера Биньямина Нетаньяху полностью оторвано от реальности.

    Он также сообщил, что переговоры в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине способствовали обмену пленными, и Турция продолжит усилия по достижению прекращения огня.

    Напомним, Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешний этап палестино-израильского конфликта самым трагичным.

    Комментарии (9)
    24 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля
    Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Он в интервью агентству Tasnim подчеркнул, что речь идет о миллионах страниц документов, содержащих подробности о прошлых и действующих вооруженных программах Израиля. По словам Хатиба, в этих материалах есть сведения о модернизации и переработке старого ядерного оружия, а также о совместных израильских проектах с США и рядом европейских стран, передает ТАСС.

    Министр отдельно отметил, что Иран располагает полной информацией об административной структуре и всех участниках разработки ядерного оружия в Израиле.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

    В начале сентября Иран заявил, что продолжает общаться с США по ядерной программе.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 10:29 • Новости дня
    Президент Сирии прибыл на Генассамблею ООН впервые за 60 лет
    Президент Сирии прибыл на Генассамблею ООН впервые за 60 лет
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийский лидер Ахмад аль-Шараа прилетел в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН, став первым президентом страны на этом мероприятии с 1967 года, пишет AP.

    Ахмад аль-Шараа стал первым за почти шесть десятилетий сирийским президентом, прибывшим на заседание Генассамблеи ООН, сообщает AP.

    В последний раз сирийский руководитель посещал это мероприятие в 1967 году, до прихода к власти семьи Асадов, правившей пятьдесят лет. В декабре прошлого года Башар Асад был свергнут в результате стремительного наступления повстанцев под руководством аль-Шараа, что привело к завершению почти четырнадцатилетней гражданской войны.

    После прихода к власти аль-Шараа занялся восстановлением отношений с арабскими странами и Западом, где его прошлые связи с «Аль-Каидой» вызывали настороженность. Ранее он возглавлял группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

    Находясь у власти, аль-Шараа выступал за сосуществование и пытался убедить меньшинства Сирии в безопасности. Однако восстановление страны осложнялось вспышками межрелигиозного насилия, а бойцы новой власти обвинялись в убийствах сотен представителей друзской и алавитской общин.

    В ходе визита на Генассамблею ООН аль-Шараа, помимо участия во встречах, вероятно, будет добиваться дальнейшего снятия санкций с Сирии для ускорения восстановления экономики и инфраструктуры страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сирии объявил о прекращении огня в стране. Дональд Трамп планирует провести двусторонние переговоры с аль-Шараа и Зеленским. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани прибыл в Вашингтон для переговоров о соглашении с Израилем и отмене американских санкций.

    Комментарии (3)
    22 сентября 2025, 10:38 • Новости дня
    Израильские политики осудили решение Британии официально признать Палестину
    Израильские политики осудили решение Британии официально признать Палестину
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Объявление Британии о признании Государства Палестина вызвало резкую реакцию среди израильских политиков и призывом к немедленной аннексии Западного берега, сообщает Al Jazeera.

    Великобритания официально признала Государство Палестина, что вызвало резкую реакцию среди израильских политиков и общества, передает Al Jazeera.

    Новость о решении британского премьер-министра Кира Стармера стала поводом для обсуждения и негодования как среди сторонников правительства Биньямина Нетаньяху, так и среди его оппонентов.

    Израильская политическая элита, включая крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, выступила за немедленную аннексию Западного берега и демонтаж Палестинской автономии. Бен-Гвир назвал признание «наградой для убийц», имея в виду боевиков ХАМАС, и пообещал внести на следующее заседание правительства предложение о распространении суверенитета на спорные территории.

    Оппозиционный политик Бенни Ганц заявил, что признание Палестины только укрепит позиции ХАМАС, усугубит ситуацию с заложниками и может отдалить возможность их освобождения. По его словам, западные лидеры должны оказывать максимальное давление на ХАМАС для передачи заложников, а не идти на уступки.

    В то же время левый депутат Офер Кассив назвал шаг Британии «правильным направлением», подчеркнув, что признание – лишь первый шаг, за которым должны последовать реальные меры, включая эмбарго на поставки оружия Израилю ради прекращения «геноцида в Газе». Кассив ранее поддержал иск ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, за что был временно отстранен от работы в Кнессете.

    Среди израильтян, опрошенных журналистами, мнения разделились: одни считают решение Британии незначительным и символическим, другие видят в нем поддержку врагов Израиля. Некоторые отмечают, что внешнее признание Палестины не изменит положения дел на местах, а подобные жесты воспринимаются как политические игры, не влияющие на безопасность и повседневную жизнь граждан.

    Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас пообещал провести реформы после решения Британии.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    Комментарии (3)
    22 сентября 2025, 14:53 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху планирует запросить у Трампа одобрение аннексии территорий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится получить одобрение президента США Дональда Трампа на аннексию палестинских территорий, сообщили СМИ.

    Как передает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, «Нетаньяху хочет получить зеленый свет от Трампа, прежде чем приступать к любым аннексиям», пишет РИА «Новости».

    По информации портала, на прошлой неделе Нетаньяху лично встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Иерусалиме. Премьер рассказал, что рассматривает разные сценарии по вопросу аннексии и сталкивается с серьезным давлением внутри правящей коалиции, которая требует присоединения 60% Западного берега реки Иордан.

    Однако администрация США не проявляет интереса к такому развитию событий, опасаясь, что это может навредить «Авраамовым соглашениям» между Израилем и арабскими странами. Представители США подчеркнули, что сейчас их приоритет – прекращение войны в Газе, освобождение заложников и согласование дальнейших действий.

    Кроме того, как стало известно порталу Axios от арабских чиновников, Дональд Трамп на ближайшей встрече в Нью-Йорке планирует обсудить с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции «американские принципы мира» для Ближнего Востока. Один из источников сообщил, что Трамп хочет получить обратную связь и поддержку новой инициативы США по прекращению войны, чтобы затем продвигать план дальше.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт пребывает в самой острой и трагичной фазе за всю свою историю.

    Напомним, в воскресенье Государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством. Он также заявил, что Государство Палестина не появится к западу от реки Иордан.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 14:22 • Новости дня
    Песков назвал нынешний этап палестино-израильского конфликта самым трагичным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестино-израильский конфликт пребывает в самой острой и трагичной фазе за всю свою историю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о позиции Москвы по признанию Палестины некоторыми странами Запада, представитель Кремля подчеркнул неизменную приверженность российской стороны концепции двух государств как основы урегулирования, передает ТАСС.

    «Мы исходим из того, что это единственно возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта, который сейчас переживает, пожалуй, самую острую и самую трагичную фазу за всю свою историю», – сказал Песков. По его словам, Москва продолжает выступать за двусторонние переговоры и дипломатические усилия ради долгосрочного мира на Ближнем Востоке.

    Напомним, Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков заявил о поддержке Россией двухгосударственного подхода по Палестине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва считает единственным выходом из ближневосточного конфликта создание двух государств и придерживается международных резолюций по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подчеркнул, что Москва остается приверженной ключевым резолюциям Совета Безопасности ООН и международной позиции, предполагающей решение проблемы в формате двухгосударственного подхода.

    Песков отметил: «Мы остаемся приверженными основополагающим резолюциям Совбеза ООН и остаемся приверженными международной позиции о возможности урегулирования палестино-израильской проблемы на базе двухгосударственного подхода».

    Он также добавил, что российская сторона считает данный путь единственно возможным для поиска выхода из нынешнего конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул необходимость поиска политических решений для урегулирования конфликтов в регионе, включая палестинский вопрос.

    Лавров заявил, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство.

    Глава Совета сотрудничества арабских государств Джасем Мухаммед аль-Будейви выразил благодарность России за поддержку Палестины и позицию по конфликту в Газе.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 05:47 • Новости дня
    Аббас: ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское радикальное движение ХАМАС будет исключено из управления сектором Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

    Аббас выступил на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    «ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении. ХАМАС и другие группировки должны сдать оружие Палестинской национальной администрации», – приводит слова Аббаса ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на 80-й сессии Генассамблеи ООН также сообщил о намерении Аббаса исключить движение ХАМАС из руководства сектором Газа, передает РИА «Новости».

    Французский лидер отметил, что Аббас пообещал предпринять этот шаг в рамках формирования переходной администрации. Макрон также подчеркнул, что Аббас осудил атаки, совершенные 7 октября 2023 года на Израиль, и дал обязательство исключить ХАМАС из управления не только Газой, но и всей палестинской территорией. «Франция будет внимательно следить за полным выполнением этих обязательств», – сказал Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон объявил о признании государственности Палестины на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 14:14 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации заместителя главы морской полиции ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате точечного авиаудара Израиля в секторе Газа был уничтожен один из руководителей морской полиции ХАМАС Ияда Абу Юсуф, причастный к событиям 7 октября 2023 года, сообщила Армия Израиля.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный авиаудар по центральной части сектора Газа, в результате которого был уничтожен заместитель командующего военно-морской полицией ХАМАС Ияд Абу Юсуф, передает ТАСС.

    В заявлении израильской армии отмечается: «ВВС Израиля точечным ударом по центральным лагерям [в секторе Газа] уничтожили заместителя командующего военно-морской полицией ХАМАС Ияда Абу Юсуфа».

    По данным ЦАХАЛ, Юсуф принимал участие во вторжении боевиков в Израиль 7 октября 2023 года и резне, которую устроили представители ХАМАС. Также сообщается, что он планировал засады на израильских военных и был причастен к обеспечению безопасности активов движения во время продолжающихся боевых действий в секторе Газа.

    Израильская армия подчеркнула, что ликвидация Юсуфа является «значительным ударом по возможностям военно-морской полиции ХАМАС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в Газе. Агентство AFP сообщило о массированных и нескончаемых бомбардировках Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 04:56 • Новости дня
    Гутерриш назвал государственность палестинцев «правом, а не наградой»

    Гутерриш: Государственность для палестинцев является правом, а не наградой

    Tекст: Антон Антонов

    Отрицание права палестинцев на государственность лишь способствует усилению радикализма по всему миру, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

    «Давайте внесем ясность: государственность для палестинцев – это право, а не награда», – приводит слова Гутерриша ТАСС.

    Генсек ООН считает, что отрицание этой государственности станет «подарком для экстремистов во всем мире». Гутерриш подчеркнул, что без создания двух государств невозможно достижение мира на Ближнем Востоке, а радикализм будет распространяться по всему миру.

    Он назвал нынешнюю ситуацию «невыносимой» и «ухудшающейся с каждым часом», заявив, что «единственный выход – решение о создании двух государств». Генсек выступил за создание независимого, суверенного и демократического Государства Палестина в границах до 1967 года, с Иерусалимом как столицей для двух государств.

    Гутерриш также призвал к немедленному и постоянному прекращению огня, безоговорочному освобождению всех заложников и обеспечению полного гуманитарного доступа в регион. Он отметил, что ничто не может оправдать «коллективное наказание палестинского народа или любую форму этнической чистки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании государственности Палестины на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 22:46 • Новости дня
    Небензя заявил о планах Израиля контролировать всю Палестину

    Небензя заявил о стремлении Израиля установить контроль над Газой и Западным берегом Иордана

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль планирует полностью подчинить себе все палестинские территории, включая сектор Газа и Западный берег.

    О стратегическом замысле Израиля поставить под полный контроль всю палестинскую территорию сообщил Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнул, что речь идет как о секторе Газа, так и о Западном берегу реки Иордан.

    Он заявил: «Очевидно и то, что стратегический замысел Израиля состоит в том, чтобы поставить под полный контроль всю палестинскую территорию, как Газу, так и ЗБРИ». Небензя указал, что сектор Газа «планомерно» зачищается, а Западный берег застраивается израильскими поселениями.

    Постпред также отметил, что риторика ненависти и пропаганды приводит к ежедневным убийствам десятков мирных палестинцев израильскими военными. По его словам, израильские военные «свято верят, что все это ради высшего блага израильского государства».

    Кроме того, Небензя заявил о целенаправленности Израиля не на дипломатическое разрешение конфликта, а на бесконечную войну. Он напомнил, что израильский удар по Дохе, которая является одним из основных посредников в переговорах, подтверждает такой подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган выступил на Генеральной Ассамблее ООН и продемонстрировал фотографии женщин из сектора Газа. Франция и ряд западных стран поддержали признание Палестины на Генассамблее ООН, что вызвало разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа. Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах поставила под сомнение моральность действий Израиля в Газе и упрекнула Джо Байдена в недостатке сочувствия.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 12:49 • Новости дня
    МИД Израиля сообщил об отказе «Флотилии стойкости» выгрузить помощь для Газы

    Флотилия «Сумуд» не выгрузила гуманитарную помощь для Газы в Ашкелоне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правозащитники, прибывшие на судах «Флотилии стойкости» («Сумуд») к берегам Израиля, не согласились осуществить разгрузку гуманитарного груза для сектора Газа в порту Ашкелона.

    Флотилия «Сумуд», состоящая из примерно десяти судов под флагами разных стран, отказалась выгрузить гуманитарную помощь для Газы в израильском порту Ашкелон, передает ТАСС.

    Министерство иностранных дел Израиля заявило, что организаторы флотилии отвергли предложение о мирной разгрузке груза в израильском порту. В заявлении МИД говорится: «Флотилия [палестинского движения] ХАМАС отвергает предложение Израиля мирно разгрузить гуманитарную помощь в Ашкелоне.

    Вместо этого ее главари выбирают незаконный путь вторжения в зону боевых действий и нарушения законной морской блокады [сектора Газа]». Также израильская сторона считает, что целью акции является поддержка ХАМАС, а не оказание реальной гуманитарной помощи мирным жителям Газы.

    Среди участников флотилии – шведская правозащитница Грета Тунберг. Состав флота прибыл к берегам Туниса 7 сентября, после чего направился к сектору Газа, чтобы попытаться прорвать морскую блокаду. Израиль ранее предупреждал, что не допустит входа судов флотилии в зону активных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортные самолеты ОАЭ осуществили доставку гуманитарной помощи в труднодоступные районы сектора Газа.

    Москва выразила обеспокоенность гуманитарной катастрофой на палестинских территориях и считает восстановление переговоров между сторонами главным условием деэскалации конфликта.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 10:21 • Новости дня
    Харрис раскритиковала Нетаньяху и Байдена за Газу

    Харрис обвинила Нетаньяху в жестокости в Газе и раскритиковала реакцию Байдена

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах поставила под сомнение моральность действий Израиля в Газе и упрекнула Джо Байдена в недостатке сочувствия, сообщает портал Axios.

    Бывший вице-президент США Камала Харрис в мемуарах подвергла критике политику Джо Байдена по конфликту в секторе Газа, передает ТАСС.

    Она отметила, что неоднократно просила Байдена в публичных выступлениях проявить сочувствие к страданиям мирных жителей Газы, однако, по ее словам, тот не смог этого сделать. Харрис указала, что высказывания Байдена о судьбе палестинцев звучали неадекватно и натянуто, тогда как по поводу Израиля он заявлял о своей поддержке гораздо более эмоционально.

    Политик в книге заявила, что Израиль имел право ответить на события 7 октября, но осудила масштабы военной операции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, количество жертв среди мирных палестинцев и недостаточное внимание к жизни заложников. Она подчеркнула, что такие действия ослабили моральные позиции Израиля и вызвали недовольство внутри самой страны.

    По информации Axios, Харрис в целом в мемуарах дистанцировалась от неудач администрации Байдена и назвала Демократическую партию безрассудной за решение выдвинуть Байдена на второй срок. В результате после провальных дебатов с Дональдом Трампом Байден снялся с выборов, а Харрис проиграла Трампу.

    Ранее бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что не исключает возможность выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

    Также стало известно, что Камала Харрис и супруга экс-президента Джилл Байден должны дать показания в конгрессе США по делу о когнитивном здоровье Джо Байдена.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЕК нашла способ заставить Венгрию и Словакию отказаться от нефти из России
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
    Пезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    Полиция Нью-Йорка не позволила Эрдогану перейти дорогу из-за кортежа Трампа
    Утвержден календарь праздничных и выходных дней в России в 2026 году

    Зачем китайские суда заходят в крымские порты

    Недавно Китай впервые начал закупать подсанкционный российский СПГ, а теперь китайские суда стали заходить в крымский порт Севастополь. КНР начала смелее нарушать западные санкции. И это может говорить о кардинальной смене стратегии Китая, который раньше осторожничал, а теперь готов пойти на более острую конфронтацию с США. Однако есть и второй – менее выгодный для России – вариант развития событий. Какой? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»

    В ходе ночной атаки на российские регионы Украина активно применяла вместе с беспилотниками воздушные шары. Это не первый такой случай, но ранее подобные атаки не были массовыми. Как говорят эксперты, малоразмерные шары, замаскированные под метеозонды, могут сбрасывать бомбы, проводить разведку и перегружать средства ПВО. Но у России накоплен огромный опыт по противостоянию этой угрозе, с которой страна сталкивалась еще в советское время. Подробности

    Перейти в раздел

    Китай заставил Польшу открыть дорогу в Европу

    Всего две недели продержала Польша полностью закрытой границу с Белоруссией. Уже в ночь на 25 сентября железнодорожный транзит по гигантской ж/д магистрали через всю Евразию будет снова открыт. Что заставило Варшаву пойти на попятную и почему перед нами не только пример русофобии, но и эпизод глобального противостояния между Китаем и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации