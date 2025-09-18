Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Глава МИД Сирии впервые за 25 лет посетил США
Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани прибыл в Вашингтон, где планируются переговоры о соглашении с Израилем и отмене американских санкций.
Глава сирийского МИД Асаад аш-Шейбани и делегация прибыли в Вашингтон с официальным визитом, передает ТАСС. Это первый визит министра иностранных дел Сирии в США за последние 25 лет. Визит был подтвержден каналом Al Ikhbariya.
В ходе поездки аш-Шейбани планирует обсудить с американскими представителями вопросы заключения возможного соглашения по безопасности между Сирией и Израилем. Также на повестке дня находится обсуждение полного снятия санкций США с Сирийской Арабской Республики.
Визит рассматривается как важный шаг по восстановлению дипломатических связей между странами, которые в последние годы практически отсутствовали.
