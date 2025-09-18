Глава МИД Сирии впервые за 25 лет посетил США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава сирийского МИД Асаад аш-Шейбани и делегация прибыли в Вашингтон с официальным визитом, передает ТАСС. Это первый визит министра иностранных дел Сирии в США за последние 25 лет. Визит был подтвержден каналом Al Ikhbariya.

В ходе поездки аш-Шейбани планирует обсудить с американскими представителями вопросы заключения возможного соглашения по безопасности между Сирией и Израилем. Также на повестке дня находится обсуждение полного снятия санкций США с Сирийской Арабской Республики.

Визит рассматривается как важный шаг по восстановлению дипломатических связей между странами, которые в последние годы практически отсутствовали.

