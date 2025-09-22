Президент Сирии прибыл на Генассамблею ООН впервые за 60 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ахмад аль-Шараа стал первым за почти шесть десятилетий сирийским президентом, прибывшим на заседание Генассамблеи ООН, сообщает AP.

В последний раз сирийский руководитель посещал это мероприятие в 1967 году, до прихода к власти семьи Асадов, правившей пятьдесят лет. В декабре прошлого года Башар Асад был свергнут в результате стремительного наступления повстанцев под руководством аль-Шараа, что привело к завершению почти четырнадцатилетней гражданской войны.

После прихода к власти аль-Шараа занялся восстановлением отношений с арабскими странами и Западом, где его прошлые связи с «Аль-Каидой*» вызывали настороженность. Ранее он возглавлял группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

Находясь у власти, аль-Шараа выступал за сосуществование и пытался убедить меньшинства Сирии в безопасности. Однако восстановление страны осложнялось вспышками межрелигиозного насилия, а бойцы новой власти обвинялись в убийствах сотен представителей друзской и алавитской общин.

В ходе визита на Генассамблею ООН аль-Шараа, помимо участия во встречах, вероятно, будет добиваться дальнейшего снятия санкций с Сирии для ускорения восстановления экономики и инфраструктуры страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сирии объявил о прекращении огня в стране. Дональд Трамп планирует провести двусторонние переговоры с аль-Шараа и Зеленским. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани прибыл в Вашингтон для переговоров о соглашении с Израилем и отмене американских санкций.