WSJ: Трамп планирует провести двусторонние переговоры с аш-Шараа и Зеленским
Белый дом ведет подготовку к двусторонним переговорам президента США Дональда Трампа с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета The Wall Street Journal/
В публикации Wall Street Journal отмечается, что администрация Трампа планирует встречи с мировыми лидерами, среди которых называются аш-Шараа и Зеленский, передает РИА «Новости»
В сообщении также говорится, что Трамп может впервые за свой второй президентский срок встретиться с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем. Даты возможных встреч в настоящее время не уточняются.
Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.
Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.