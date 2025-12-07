Нетаньяху сообщил о переходе ко второй части плана по Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нетаньяху сообщил о скором переходе ко второй стадии мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Первая фаза, по его словам, уже практически завершена. Нетаньяху добавил, что следующим этапом будет разоружение движения ХАМАС и полная демилитаризация сектора Газа.

Глава правительства отметил: «В Газе остался последний павший заложник ..., который должен вернуться на родину, вскоре после этого мы перейдем ко второму этапу, который сложнее, чем первый. Нас ждет второй этап..., включающий разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы». По его словам, этот этап станет серьезным испытанием для всех вовлечённых сторон.

Также премьер уточнил, что план включает еще и третий этап – «дерадикализацию Газы». По мнению Нетаньяху, этот процесс реализуем, так как подобные изменения произошли в Германии, Японии и странах Персидского залива. Однако он подчеркнул, что успех возможен только при условии полной ликвидации ХАМАС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ХАМАС заявили об обнаружении тел двух израильских заложников. Число жертв израильских ударов по Газе превысило 90 человек. Количество погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа достигло 65 человек.