    Израиль пошел на риск превращения в КНДР
    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО
    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для операции «Паутина-2»
    Захарова цитатой из Библии прокомментировала слова Пугачевой о Дудаеве
    Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях с Путиным
    Лавров обвинил генсека ООН в поддержке западной «отмены» истории
    Грузия полностью погасила государственный долг перед Россией
    Эстония собралась продавать брошенные у границы с Россией машины
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    17 сентября 2025, 14:19 • Новости дня

    Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа

    Песков: Даты следующих контактов Путина и Трампа пока не определены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    «В настоящий момент какого-то понимания о возможных сроках проведения телефонного разговора или следующей личной встречи нет», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном продолжается на различных уровнях – через дипломатические каналы и посредством представителей администраций обоих государств. Однако, по словам Пескова, пока не обсуждаются конкретные детали или даты контактов на высшем уровне.

    Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    16 сентября 2025, 22:58 • Новости дня
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп перед вылетом в Британию, куда он собрался с официальным визитом, пообщался с прессой, сказав несколько слов по актуальным международным вопросам.

    Общаясь с  журналистами перед поездкой в Великобританию, Трамп выразил надежду, что визит будет приятным, так как он ожидает участия, в частности, в переговорах по торговле. Сопровождать президента США в поездке будет супруга Меланья.

    Трамп также сказал журналистам в ответ на вопрос об Украине, что Владимиру Зеленскому «придется действовать и заключить сделку», чтобы положить конец конфликту.

    «Ему придется заключить сделку; Зеленскому придется заключить сделку, и Европа должна прекратить покупать нефть у России. Хорошо? Вы же знаете, что говорят, но они прежде должны прекратить покупать нефть у России», – приводит слова Трампа Guardian.

    Позже, отвечая на вопрос украинского журналиста, Трамп добавил, что «любит Украину», но признал, что «у нее серьезные проблемы».

    «Этого не должно было случиться. Это война, которой не должно было случиться. У страны очень серьезные проблемы. Но я собираюсь остановить это», – сказал он.

    Затем Трамп снова напомнил, как остановил семь войн за последние восемь месяцев и думал, что украинский конфликт станет самым простым, потому что он знаком с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Но это не так, потому что между Зеленским... и Путиным существует огромная ненависть, но мы собираемся это остановить», – резюмировал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    16 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино
    Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области, где прошел основной этап совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Глава государства осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники перед началом маневров, передает ТАСС.

    В ходе учений отрабатывались вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства. Участники маневров рассматривали различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

    Путин также провел совещание.

    Напомним, на учениях «Запад-2025» отработали планирование применения ЯО.

    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    16 сентября 2025, 17:08 • Новости дня
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине.

    «Зеленскому придется заключить сделку», – сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме перед вылетом в Британию, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также подчеркнул, что во время возможных будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придется лично присутствовать с обеими делегациями.

    «Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским.

    16 сентября 2025, 18:41 • Новости дня
    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times

    Дробницкий: Лишение леволиберальных СМИ монополии на вещание станет вызовом для Трампа

    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В большинстве случаев американским леволиберальным СМИ легче в досудебном порядке урегулировать спор и выплатить Дональду Трампу компенсацию. Президент США выставит это как свою победу. Но его ключевая проблема останется нерешенной, так как мейнстримная пресса продолжит публиковать домыслы и фейки, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал иск Трампа на 15 млрд долларов против The New York Times.

    «Леволиберальные силы обладают в США медийной монополией. Ведущие американские новостные агентства держат дискурс и освещают события в том виде, в котором это выгодно вышестоящей элите», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что через прессу распространялись домыслы, а порой и просто фейки о Дональде Трампе: его решениях, заявлениях, а также о прошлом политика.

    «Правоконсервативные каналы, например, Fox News, а также интернет-активисты не могут полностью сломать медийную картину. Поэтому американский лидер борется с этой проблемой своими методами. Один из них – исключение журналистов из пула Белого дома. Так произошло, в частности с корреспондентами агентства Associated Press. Другой способ – открытое указание на «нечистоплотность» представителей СМИ», – указал собеседник.

    Наконец, еще один «прием» Трампа – это судебные иски о клевете, добавил аналитик. «Президент США нащупал болевую точку: для начала разбирательств ему достаточно указать, что сведения, опубликованные в прессе, ведут к потере его лица, к моральным издержкам. В подавляющем большинстве случаев СМИ легче в досудебном порядке урегулировать спор и заплатить деньги», – уточнил Дробницкий.

    Такое разрешение ситуации выставляется американским лидером как победа. По прогнозам аналитика, иск Трампа против The New York Times ждет именно такая развязка. Как бы то ни было, ключевая проблема президента США остается нерешенной – мейнстримные медиа продолжат «ругать» президента, поскольку это их основная деятельность. «Заплатят они несколько миллионов долларов, но цель куда важнее, чем эти деньги», – подчеркнул политолог.

    Превратить иски, что называется, в «массовое оружие» против СМИ не выйдет. «Во-первых, издержки несут обе стороны. Во-вторых, владельцы медиа будут оказывать давление на судей, которые назначены в основном еще демократами. Наконец, разорить издания, вынудив их платить «откупные», не получится», – детализировал спикер.

    «Дело в том, что американские СМИ принадлежат крупным корпорациям, которые, разумеется, участвуют в политике. Поэтому в случае угрозы банкротства или закрытия изданий или телеканалов, им дадут деньги, ведь это политически важный канал. Другими словами, с помощью частных исков заставить мейнтримные медиа перестать делать то, что они считают своим предназначением, достаточно сложно. Трампу нужно предпринимать другие меры», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп подал иск против газеты The New York Times на 15 млрд долларов, обвинив ее в клевете и оскорблениях. Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social. Он назвал издание «рупором леворадикальной Демократической партии» и «одним из худших и самых деградировавших» в США.

    «The New York Times десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, MAGA-движении («Америка прежде всего») и нашей стране в целом. <...> New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится немедленно! Иск подан в великий штат Флорида», – написал Трамп.

    Это уже четвертый подобный многомиллиардный иск Трампа к американским СМИ с марта 2024 года. В частности, телеканал ABC News в досудебном порядке решил спор с президентом о клевете и согласился заплатить библиотеке Трампа 15 млн долларов. В июле 2025 года Paramount Global, владеющая телеканалом CBS, согласилась выплатить 16 млн долларов, чтобы урегулировать иск главы Белого дома о вмешательстве телеканала в выборы.

    В том же месяцев Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты The Wall Street Journal – News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

    16 сентября 2025, 23:11 • Новости дня
    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций

    В ЕК перечислили отрасли России, против которых направлен 19-й пакет санкций

    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    «Еврокомиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленных против криптовалют, банков и энергетики. Военная экономика России, поддерживаемая доходами от продажи ископаемого топлива, финансирует кровопролитие на Украине», – написала глава ЕК в соцсети Х.

    Она пояснила, что ЕК стремится положить конец кровопролитию, поэтому предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива.

    Фон дер Ляйен также отметила, что провела очень хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Напомним, Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия ужесточила контроль за экспортом оборудования двойного назначения из Евросоюза, чтобы ограничить доступ России к передовым технологиям, сообщила газета Financial Times.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Москва выводит недружественные страны из оборота.


    16 сентября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Reuters: Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа согласовала предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, такое решение принято на фоне договоренности, достигнутой ранее между США и странами Евросоюза, передает ТАСС.

    В июле Трамп сообщил, что США и европейские государства достигли формата, при котором поставки американских вооружений для Киева будут оплачиваться ЕС. По словам президента, новая схема должна снизить финансовую нагрузку на Вашингтон.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    В начале сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ускорить оформление заказов и оплату американских вооружений для Киева.

    16 сентября 2025, 18:45 • Новости дня
    Путин назвал цель учений «Запад-2025»

    Путин: Целью учений «Запад» является отработка защиты Союзного государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что цель учений «Запад-2025» заключается в отработке всех необходимых элементов для безусловной защиты суверенитета и территориальной целостности Союзного государства от любой агрессии.

    «Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», – заявил Путин на полигоне Мулино в Нижегородской области, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, мероприятия проходят на 41 полигоне, в том числе в Белоруссии. В учениях принимают участие 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники.

    Напомним, во вторник Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

    16 сентября 2025, 19:54 • Новости дня
    Путин ознакомился с новыми образцами вооружений для СВО на учениях «Запад-2025»

    Путин изучил более 400 образцов техники и вооружения для СВО на полигоне Мулино

    Путин ознакомился с новыми образцами вооружений для СВО на учениях «Запад-2025»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе визита на полигон Мулино, где состоялся основной этап учений «Запад-2025», президент Владимир Путин осмотрел более 400 образцов вооружения, среди которых 125 единиц уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где ознакомился с выставкой вооружения и специальной военной техники, передает ТАСС. В экспозиции приняли участие 65 организаций, представивших 405 изделий, из которых 125 уже используются в зоне специальной военной операции, 194 проходят апробацию в боевых условиях, а 86 – опытные.

    Президент осмотрел гибридный мотоцикл «Бульдог», мотоцикл «Кайо-Т4», заглянул под капот автомобилей СТС «Сармат» и «Улан-U2». Также ему показали салон машины управления командира дшб «Буран-10», где рассказали о российских разработках программного обеспечения, применяемых в зоне СВО.

    Выставка разделена на четыре экспозиции, в которых представлены командно-штабные машины, мототехника для штурмовых групп, средства обнаружения и поражения беспилотников, радиолокационные станции, различные типы FPV-ПВО и осколочно-фугасные боевые части.

    Президенту также показали средства оснащения мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения, гладкоствольное и стрелковое оружие, оптико-электронные средства разведки.

    Во вторник Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

    Путин сообщил, что цель учений «Запад-2025» заключается в отработке всех необходимых элементов для безусловной защиты суверенитета и территориальной целостности Союзного государства от любой агрессии.

    Президент примерил тепловизионные очки «Стрекоза» на учениях «Запад-2025».

    16 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Моди поддержал усилия США по урегулированию конфликта на Украине

    Моди: Индия поддерживает усилия США по урегулированию конфликта на Украине

    Моди поддержал усилия США по урегулированию конфликта на Украине
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил поддержку усилиям США по поиску мирного решения конфликта на Украине.

    Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта», – заявил Моди в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Трамп назвал беседу с Моди «чудесной» и поблагодарил индийского премьера за выраженную поддержку усилий по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за того, что Нью-Дели не стала сокращать закупку российской нефти.

    Центробанк Индии начал снижать вложения в американские гособлигации и наращивать золотой запас задолго до торговых пошлин США.

    16 сентября 2025, 18:53 • Новости дня
    Путин поблагодарил иностранные делегации за участие в учениях «Запад-2025»

    Путин поблагодарил иностранных наблюдателей за участие в учениях «Запад-2025»

    Путин поблагодарил иностранные делегации за участие в учениях «Запад-2025»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил важность совместных военных учений «Запад-2025» для укрепления доверия между государствами, выразив благодарность иностранным делегациям за активное участие.

    Президент России Владимир Путин после завершения активной фазы учений «Запад-2025» обратился к иностранным наблюдателям с благодарностью, передает ТАСС.

    Он лично вышел к представителям военно-дипломатического корпуса в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова. Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Алексей Орехов поприветствовал президента и пожал ему руку.

    В ходе встречи Путин отметил: «Я хочу вас всех поблагодарить за участие. Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно». Он подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют укреплению отношений между государствами и повышению взаимного доверия в военной сфере.

    Видео визита президента публикует официальный Telegram-канал Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приняли участие в наблюдении за совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2025».

    Представители США присоединились к учениям на территории Белоруссии, что вызвало удивление среди военных и международных наблюдателей.

    16 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин примерил тепловизионные очки «Стрекоза» на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин примерил тепловизионные очки «Стрекоза» на учениях «Запад-2025».

    Устройство позволяет бойцам свободно передвигаться на поле боя благодаря современной конструкции, передает ТАСС. Очки оснащены электрическим зумом, не затрудняют зрение и обеспечивают дальность обзора до одного километра.

    Напомним, во вторник Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

    Он отметил важность совместных военных учений «Запад-2025» для укрепления доверия между государствами, выразив благодарность иностранным делегациям за активное участие.

    По словам президента, цель учений «Запад-2025» заключается в отработке всех необходимых элементов для безусловной защиты суверенитета и территориальной целостности Союзного государства от любой агрессии.

    16 сентября 2025, 15:22 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина с правительством

    Кремль: Путин в среду обсудит с правительством план развития инфраструктуры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства по видеосвязи.

    Основной темой мероприятия станет обсуждение комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    В конце августа в Кремле прошло совещание, на котором Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.

    16 сентября 2025, 18:07 • Новости дня
    Трамп вновь призвал Европу прекратить закупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

    Об этом он заявил в разговоре с журналистами в Белом доме накануне визита в Британию, передает ТАСС.

    «И Европа должна перестать покупать нефть у России. Вы знаете, они говорят, но они должны перестать покупать нефть у РФ», – заявил Трамп.

    Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше установленного срока в 2027 году, несмотря на давление президента США Дональда Трампа.

    Ранее Трамп заявил, что готов ввести санкции против России только при условии согласия всех стран НАТО и полного отказа от закупок российской нефти.

    17 сентября 2025, 03:04 • Новости дня
    Глава ЕК похвалилась хорошим разговором с Трампом о давлении на Россию

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен похвалилась хорошим разговором с американским президентом Дональдом Трампом об усилении давления на Россию.

    «Провела хороший разговор с президентом США по поводу укрепления наших совместных усилий по усилению экономического давления на Россию с помощью дополнительных мер», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

    Она добавила, что принимаемые меры положат конец кровопролитию на Украине, а  Еврокомиссия предложит меры по ускорению поэтапного отказа от импорта российского ископаемого топлива.

    Также, по словам главы ЕК, в беседе с Трампом обсуждались отрасли, на которые будет направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    Напомним, Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    FT сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Москва выводит недружественные страны из оборота.

    16 сентября 2025, 22:18 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о приглашении его Трампом в Вашингтон в конце сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приглашении президента США Дональда Трампа в Вашингтон, через несколько дней после выступления израильского премьера на Генассамблее ООН.

    «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме 29 сентября, через три дня после запланированного выступления премьер-министра на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке», – пишет Times Of Israel.

    Нетаньяху на пресс-конференции сообщил, что приглашение поступило во время телефонного разговора с Трампом, с которым он провел несколько бесед после удара ЦАХАЛ по лидерам ХАМАС в Катаре.

    В конце сентября будет четвертая встреча политиков с начала второго президентского срока Трампа. На вопрос, уведомил ли он Трампа перед нанесением удара, Нетаньяху повторил свое заявление о том, что версия событий Белого дома была «правильной» и что Израиль несет полную ответственность за удар.

    Он отказался конкретно отвечать на вопрос о сроках предупреждения Израилем Вашингтона на фоне сообщений о том, что Трамп был проинформирован почти за час до нанесения ударов.

    В этот же день Нетаньяху заявил, что обсуждал с Трампом вопрос о заложниках ХАМАС. По его словам, политики «обсудили возникшую возможность, которая, на мой взгляд, очень, очень важна – решение вопроса о безопасности заложников».

    «Как сказал представитель ХАМАС, они использовали наших заложников в качестве живого щита, то есть разместили их в местах, которые подвергали их опасности. Это ужасно. Это также привело в ужас президента (Трампа)», – сказал Нетаньяху, имея в виду высказывания Трампа, предостерегавшего ХАМАС от использования заложников в качестве живого щита.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Москва выводит недружественные страны из оборота

    «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты», – такими словами Владимир Путин охарактеризовал позицию России по вопросу диалога с западными странами. С высказыванием президента согласен и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Москва намерена в большей степени сосредоточиться на термине «недружественные правительства». Что это означает для будущего диалога России с внешним миром? Подробности

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Израиль пошел на риск превращения в КНДР

    Израиль, с одной стороны, заявляет о намерении полностью занять сектор Газа, а с другой – сталкивается со все большим противодействием со стороны международных игроков, обвинениями в геноциде и даже изоляцией. «Израиль может превратиться в своеобразную Северную Корею», предупреждают эксперты. Похоже, Тель-Авив ведет рискованную игру с непредсказуемым результатом. Ради чего? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

