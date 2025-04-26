Пожарные при тушении храма «Новый Иерусалим» подверглись атаке дронов

Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» полностью выгорел после обстрела ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Пожарные прибыли на место возгорания комплекса «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области вечером 24 апреля, когда строения уже горели после сброса взрывных устройств ВСУ, передает ТАСС. Группировка войск «Север» сообщила, что пожарные подверглись атаке дронов «Баба-яга», однако успели укрыться.

Из-за продолжающихся атак украинских дронов дальнейшая борьба с огнем и спасение икон оказались невозможны – храмовый комплекс полностью выгорел. По информации военных, к концу дня 25 апреля все попытки начать работы по спасению святынь были прекращены из-за угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ.

В группировке уточнили, что работы по разбору завалов и спасению оставшихся ценностей начнутся немедленно после стабилизации обстановки и прекращения атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области были повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, однако среди жителей никто не пострадал, после ночной атаки дронов на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Валуйском округе уцелела только небольшая часовня Божией Матери, а сам храмовый комплекс полностью сгорел из-за пожара, вызванного атакой со стороны вооруженных сил Украины.