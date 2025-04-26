Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Пожарные при тушении храма «Новый Иерусалим» подверглись атаке дронов
Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» полностью выгорел после обстрела ВСУ
Во врем тушени пожара в храмовом комплексе «Новый Иерусалим» в Белгородской области сотрудники МЧС столкнулись с атакой дронов «Баба-яга» со стороны ВСУ.
Пожарные прибыли на место возгорания комплекса «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области вечером 24 апреля, когда строения уже горели после сброса взрывных устройств ВСУ, передает ТАСС. Группировка войск «Север» сообщила, что пожарные подверглись атаке дронов «Баба-яга», однако успели укрыться.
Из-за продолжающихся атак украинских дронов дальнейшая борьба с огнем и спасение икон оказались невозможны – храмовый комплекс полностью выгорел. По информации военных, к концу дня 25 апреля все попытки начать работы по спасению святынь были прекращены из-за угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ.
В группировке уточнили, что работы по разбору завалов и спасению оставшихся ценностей начнутся немедленно после стабилизации обстановки и прекращения атак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области были повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, однако среди жителей никто не пострадал, после ночной атаки дронов на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Валуйском округе уцелела только небольшая часовня Божией Матери, а сам храмовый комплекс полностью сгорел из-за пожара, вызванного атакой со стороны вооруженных сил Украины.