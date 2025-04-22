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Hyundai зарегистрировала новые товарные знаки в России
Hyundai получила в России права на выпуск автомобилей и комплектующих
Южнокорейская компания Hyundai оформила в России товарные знаки для автомобилей, компонентов и техники, несмотря на приостановку продаж и производства на российском рынке.
Южнокорейская Hyundai зарегистрировала в Роспатенте не менее четырех новых товарных знаков, передает РИА «Новости». Ранее южнокорейский автоконцерн прекратил производство и продажи своих автомобилей в России, однако новые регистрации позволяют фирме производить и реализовывать на российском рынке автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи.
В материалах также указаны права на выпуск и продажу автомобильных комплектующих, включая колеса, шины, амортизаторы и двигатели. Все товарные знаки поданы на регистрацию в 2024 году и одобрены Роспатентом в апреле 2025 года, их срок действия составит десять лет – до 2034 года. Эксперты отмечают, что оплата государственной пошлины подтверждает намерение Hyundai сохранить бренды и юридически защищать ключевые активы в России.
Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина заявила: «В условиях, когда многие иностранные компании приостановили свою деятельность в России, такие действия Hyundai могут свидетельствовать о желании сохранить присутствие на российском рынке и юридически защитить свои ключевые активы». Hyundai покинула Россию в начале 2024 года, продав завод в Петербурге компании «Арт-Финанс», оставив за собой возможность обратного выкупа в течение двух лет.
При этом Hyundai Motor официально опровергла сообщения о переговорах по возвращению на российский рынок, которые появились в южнокорейских СМИ после телефонных переговоров президентов России и США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания KIA получила регистрацию шести товарных знаков в России, что дает ей возможность производить, продавать автомобили и проектировать автозаводы в стране, ранее она пересмотрела свой среднесрочный план продаж, включив в него российский рынок с целью реализовать 50 тыс. автомобилей до 2030 года.