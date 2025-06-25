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В Астраханской области утонули двое детей при купании в реке
Следователи начали проверку гибели двух детей в реке Болда Астраханской области
В реке Болда в селе Началово Астраханской области погибли дети десяти и двенадцати лет, проводится доследственная проверка.
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту гибели двух детей в Астраханской области, передает РИА «Новости». В сообщении пресс-службы отмечается, что инцидент произошел во время купания четверых детей в реке Болда, расположенной в селе Началово Приволжского района.
Двое из купавшихся, десяти и двенадцати лет, утонули при очевидных обстоятельствах, уточнили в ведомстве. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в удмуртском селе Первомайский спасатели обнаружили тело одного из пропавших детей в реке. За прошедшие сутки на водоемах в России погибли 30 человек, среди которых пятеро детей. С 12 июня по 26 июня 2024 года на воде погибли 86 детей, что превысило число жертв среди детей за весь предыдущий период года.