Два ребенка погибли при пожаре в доме в Оренбургской области

Два ребенка погибли при пожаре в доме в Новоорске Оренбургской области

Tекст: Ольга Иванова

В оренбургском Новоорске при пожаре в частном доме погибли двое детей, сообщает РИА «Новости». В момент возникновения пожара в доме находились семеро детей без присмотра взрослых.

В ГУ МЧС по Оренбургской области сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 20.40 по местному времени. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела двух погибших детей. «В ходе разведки пожарными обнаружены тела двух погибших детей», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, погибли дети в возрасте четырех и 11 лет.

