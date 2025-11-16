Трое детей спасены из пожара в квартире Улан-Удэ

Tекст: Денис Тельманов

Пожар произошел в ночь на воскресенье в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Строителей в Улан-Удэ, передает РИА «Новости».

Согласно данным регионального главка МЧС, с места происшествия были эвакуированы трое несовершеннолетних мальчиков в возрасте двенадцати, четырех и полутора лет.

Дети с признаками отравления продуктами горения госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. В ликвидации участвовали 26 человек и 8 единиц техники. Специалисты считают, что вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сургуте в результате пожара в двухэтажном дачном доме погибла женщина и двое детей, а также пострадал мужчина. В Сочи после возгорания в мансарде жилого дома четверо человек, среди которых трое детей, были доставлены в больницу без сообщений о жертвах.

В Находке многодетная семья с 12 детьми лишилась жилья из-за крупного пожара, при этом никто не пострадал, но дом выгорел полностью.

