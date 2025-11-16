В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?4 комментария
Трое детей спасены из пожара в квартире Улан-Удэ
Дети в возрасте от полутора до двенадцати лет были доставлены в больницу после того, как их спасатели вывели из горящей квартиры в Улан-Удэ.
Пожар произошел в ночь на воскресенье в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Строителей в Улан-Удэ, передает РИА «Новости».
Согласно данным регионального главка МЧС, с места происшествия были эвакуированы трое несовершеннолетних мальчиков в возрасте двенадцати, четырех и полутора лет.
Дети с признаками отравления продуктами горения госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. В ликвидации участвовали 26 человек и 8 единиц техники. Специалисты считают, что вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сургуте в результате пожара в двухэтажном дачном доме погибла женщина и двое детей, а также пострадал мужчина. В Сочи после возгорания в мансарде жилого дома четверо человек, среди которых трое детей, были доставлены в больницу без сообщений о жертвах.
В Находке многодетная семья с 12 детьми лишилась жилья из-за крупного пожара, при этом никто не пострадал, но дом выгорел полностью.