    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны
    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
    Президент Болгарии раскритиковал новый закон о «Лукойле»
    Названа сумма хранящихся в Euroclear замороженных российских активов
    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности
    Армянские священники вышли на акцию протеста у посольства Армении в Москве
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    4 комментария
    16 ноября 2025, 06:35 • Новости дня

    Трое детей спасены из пожара в квартире Улан-Удэ

    Tекст: Денис Тельманов

    Дети в возрасте от полутора до двенадцати лет были доставлены в больницу после того, как их спасатели вывели из горящей квартиры в Улан-Удэ.

    Пожар произошел в ночь на воскресенье в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Строителей в Улан-Удэ, передает РИА «Новости».

    Согласно данным регионального главка МЧС, с места происшествия были эвакуированы трое несовершеннолетних мальчиков в возрасте двенадцати, четырех и полутора лет.

    Дети с признаками отравления продуктами горения госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу.

    Пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. В ликвидации участвовали 26 человек и 8 единиц техники. Специалисты считают, что вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сургуте в результате пожара в двухэтажном дачном доме погибла женщина и двое детей, а также пострадал мужчина. В Сочи после возгорания в мансарде жилого дома четверо человек, среди которых трое детей, были доставлены в больницу без сообщений о жертвах.

    В Находке многодетная семья с 12 детьми лишилась жилья из-за крупного пожара, при этом никто не пострадал, но дом выгорел полностью.

    15 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS

    Министр Сербии Джедович-Ханданович: США требуют удалить россиян из NIS

    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
    @ Thomas Brey/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти потребовали немедленного вывода российских акционеров из структуры владельцев нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») без предоставления Сербии переходного периода, сообщила министр энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.

    Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила журналистам о получении ультиматума от американской стороны по вопросу компании NIS  («Нефтяная индустрия Сербии»), передает ТАСС.

    По ее словам, в ночь на субботу Вашингтон направил Белграду крайне жесткое послание с требованиями полного вывода российских владельцев из нефтегазовой компании.

    Министр уточнила, что администрация США указала, что требует выхода собственников из России из компании. Джедович-Ханданович подчеркнула, что Штаты настаивают на невозможности сохранения участия России через партнерские структуры, связанные с «Газпромом» или правительством РФ.

    По словам министра, послание правительства не дает никаких временных рамок для исполнения ультиматума – Сербии на это не дали ни дня.

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут назначил на 16 ноября заседание правительства с участием президента Александара Вучича. Основная тема  – действия в связи с требованиями США и сложившимся положением вокруг NIS.

    В январе Минфин США внес NIS в санкционный список. Ограничения вступили в силу 9 октября. Основные активы NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Великобритании и Венгрии. Среди крупнейших акционеров NIS – «Газпром нефть» с долями 44,85%, правительство Сербии (29,87%) и АО «Интэлидженс» из Петербурга, управляемое «Газпром капиталом» (11,3%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия заявила о готовности российских владельцев передать контроль над NIS.

    Правительство Сербии отказалось национализировать компанию NIS , несмотря на действия санкций.

    В тоже время, президент Сербии Александар Вучич отметил , что отсрочить введение американских санкций против ННГ невозможно.


    Комментарии (26)
    15 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором отреагировала на заявление молдавского парламентария о связи между приездом Александра Пушкина в Бессарабию и появлением геев (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Молдавии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале высмеяла заявление депутата парламента Молдавии Михая Друцэ о геях (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и Пушкине.

    «Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: «Где здесь живет депутат от партии Санду Михаил Друцэ? Я его сейчас…». Так там появился первый», – написала Захарова.

    Ранее во время обсуждения законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) депутат от партии PAS Михай Друцэ заявил, что распространение ЛГБТ-движения в Молдавии якобы связано с приездом Пушкина в Бессарабию.

    Мария Захарова осудила заявления кишиневских властей о подрывной деятельности Русского дома и назвала их частью антироссийской кампании.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 19:58 • Новости дня
    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности

    Орбан призвал создать с участием России новую европейскую систему безопасности

    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение конфликта на Украине невозможно без создания в Европе новой системы безопасности с участием России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время антивоенного митинга в городе Дьер призвал Европу сформировать новую систему безопасности совместно с Россией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такое соглашение стало бы условием для прекращения конфликта на Украине.

    Орбан подчеркнул, что Европа должна быть достаточно сильной для переговоров с Россией и добавил: «русские – прирожденные воины, они соглашаются с тем, в ком видят силу». Он отметил, что необходимо не только наращивать силы, но и находить баланс и заключать сделки с Россией. Премьер-министр также отметил, что расширение НАТО на восток стало восприниматься Россией как угроза безопасности, из-за чего и возникла нынешняя ситуация.

    Виктор Орбан добавил, что обе стороны конфликта не заинтересованы сейчас в мире, однако считает, что Украину будет проще склонить к переговорам.

    «В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», – заявил премьер Венгрии во время митинга.

    Орбан рассказал, что вел переговоры с Владимиром Зеленским, но не смог убедить его, что затяжная война наносит ущерб Украине. Он отметил, что Европа сейчас стоит на грани масштабной войны и нужно принять меры для устранения этой угрозы, а Венгрия работает над предотвращением самой страшной катастрофы, используя все возможные средства.

    Митинг в Дьере стал началом антивоенной кампании правящей партии ФИДЕС, целью которой является укрепление мирной позиции Венгрии накануне парламентских выборов 2026 года.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада не смогли достичь урегулирования конфликта на Украине из-за своей разобщенности.

    Орбан назвал отказ Евросоюза от переговоров с Россией ошибкой и отметил важность прямого диалога для будущего европейской безопасности и «территории, называемой Украиной».

    Комментарии (9)
    15 ноября 2025, 21:45 • Новости дня
    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели обстоятельный обмен мнениями по поводу развития ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание развитию событий в секторе Газа, вопросам реализации соглашения о прекращении огня и обмену удерживаемыми лицами.

    Стороны также детально рассмотрели положение вокруг иранской ядерной программы. Были затронуты вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии. Лидеры подтвердили важность продолжения диалога для урегулирования сложных региональных проблем.

    Ранее Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры по ситуации на Ближнем Востоке 6 октября.

    Комментарии (3)
    15 ноября 2025, 20:41 • Новости дня
    Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопросы сотрудничества, уделив особое внимание энергетике и подготовке к будущим международным встречам в Бишкеке и Петербурге, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Президенты обсудили ряд практических вопросов сотрудничества между Россией и Белоруссией, особое внимание было уделено энергетике, а также текущей международной повестке.

    В Кремле отметили, что главы государств обменялись мнениями по ключевым темам двусторонней повестки. Помимо этого, лидеры согласовали дальнейшие контакты, которые состоятся во время предстоящего саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

    Президентам также предстоит встретиться на традиционном собрании лидеров стран СНГ, которое пройдет в конце года в Петербурге.

    Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на саммите глав стран СНГ в Душанбе.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 13:25 • Новости дня
    Де Голль назвал проект Евросоюза ложью и провалом

    Пьер де Голль: Федеративный союз Европы – это провал и большая ложь

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль раскритиковал идею федеративной Европы, назвав ее ложью, провалом и причиной утраты духовных и политических ценностей.

    Выступая на открытии симпозиума «БРИКС-Европа» в Сириусе, Пьер де Голль заявил, что идея федеративного союза Европы является «провалом и большой ложью», передает РИА «Новости».  Внук экс-президента Франции Шарля де Голля подчеркнул, что Европа сейчас больна. А Еврокомиссия со своей либертарианской идеологией и директивами несет за это главную ответственность. По его мнению, федеративная Европа отвергает духовность, веру и лишает свободы самовыражения.

    Политик также выделил роль Европы и НАТО в обострении конфликта на Украине. В ходе своей речи де Голль призвал к единству, чтобы не допустить эскалации: «Мы должны объединить усилия и встать плечом к плечу, чтобы не разжигать данную ситуацию, которая приведет к третьей мировой войне».

    Глава фонда выразил уверенность, что Европа окончательно утратит влияние в мире, если не восстановит политическую автономию и свободу наций на континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство, чтобы дать своим детям лучшее образование и сохранить традиционные ценности.

    Год назад внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил о намерении переехать в Москву.

    Он назвал возможный переезд в Россию символом дружбы между странами.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 00:09 • Новости дня
    ВСУ начали массово дезертировать из Ямполя в ДНР

    Украинские военные оставили позиции в донецком Ямполе

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские бойцы из 4-го батальона 111-й бригады покинули фронтовые позиции в населенном пункте Ямполь Донецкой народной республики после длительных обстрелов, свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров.

    Об массовом бегстве украинских военных сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». По данным радиоперехвата, речь идет о самовольном оставлении позиций военнослужащими украинской территориальной обороны из 4-го батальона 111-й бригады в Ямполе.

    В ходе радиообмена один из украинских бойцов заявил, что оглох после прилета боеприпаса и находится на фронте уже двадцать дней.

    «Если не последний, завтра до утра буду выдвигаться», – приводят силовики цитату украинского военного.

    Также отмечается, что военнослужащий сообщил сослуживцам о намерении покинуть позиции, если командование не даст приказ о выходе.

    В силовых структурах подчеркивают, что случаи дезертирства наблюдаются после длительных обстрелов и ухудшения ситуации на фронте для украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат на Украине скоро сравняется с численностью ВСУ.

    В Вооруженных силах Украины за 10 месяцев 2025 года зафиксировали более 176 тыс. эпизодов самовольного оставления части и дезертирства.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию, выразив мнение российской дипломатии и дав совет украинским военным «Тикайте, хлопцы!».

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 10:17 • Новости дня
    Прокуратура Приморья раскрыла крупное мошенничество с займами для военных

    В Приморье раскрыли крупное мошенничество с займами для военных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во Владивостоке разоблачили преступную схему с псевдозаймами через фирмы, от которой пострадали 20 участников СВО и их родственники, сообщает региональное надзорное ведомство.

    Деятельность преступной группы, посягавшей на права военнослужащих и участвовавшей в хищении денежных средств, пресечена прокуратурой Приморья. Организация действовала с 2021 года во Владивостоке: участники от имени двух компаний убеждали военнослужащих брать займы у физических лиц, навязывая заведомо невыгодные условия. Часть денег пострадавшие не получали, ставки значительно превышали допустимые законом, сообщает региональное надзорное ведомство. 

    Общий ущерб, нанесенный 20 гражданам, составил около 10 млн рублей. Проверкой установлено, что один из мировых судей Владивостока много раз выдавал судебные приказы по сомнительным распискам, не оценивая законность договоров. Это позволило организаторам схемы легализовать незаконное взыскание долгов с военных.

    В отношении трех подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По решению суда один из организаторов арестован на два месяца. Прокуратура контролирует расследование и проверяет законность вынесенных судебных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киберпреступники используют сайты, имитирующие благотворительные фонды, чтобы выманивать деньги и данные у участников спецоперации и их родственников.

    Эксперты отмечали, что мошенники активно нацеливаются на семьи военных, извлекая выгоду из их доверчивости.

    Ранее Роскачество выявило мошенническую схему с выплатами детям участников спецоперации.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 12:52 • Новости дня
    За сутки Белгородскую область атаковали 103 украинских дрона

    ВСУ атаковали Белгородскую область 103 дронами за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение суток 11 муниципалитетов Белгородской области столкнулись с массированной атакой более сотни украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Вооруженные силы Украины использовали 103 беспилотника для атак 11 муниципалитетов Белгородской области за последние сутки. В Белгородском округе 11 БПЛА атаковали поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский и еще ряд сел, общее количество задействованных дронов составило 11, три из которых были сбиты и подавлены, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

    В Борисовском округе по каждому из четырех населенных пунктов нанесена атака одним беспилотником, а Валуйский округ подвергся ударам девяти беспилотников – шесть из них были сбиты и подавлены.

    Также фиксировались атаки дронов в Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском, Ровеньском и Шебекинском округах.

    В Краснояружском округе зафиксировано четыре обстрела и атаки 16 дронами, девять из которых удалось сбить и подавить. В Шебекинском округе по различным населенным пунктам был нанесен 21 удар дронами, из которых 18 были уничтожены или нейтрализованы.

    В результате атак за сутки в целом погибли два человека, еще пять получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Гладков сообщил, что в Грайвороне в результате атаки FPV-дрона погиб местный житель. Серия атак украинских беспилотников привела к ранению шести человек в населенных пунктах Белгородской области. Житель села Ясные Зори под Белгородом погиб после удара дрона по легковому автомобилю.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 14:11 • Новости дня
    Эксперт озвучил триллионные затраты на переход Германии к возобновляемой энергетике

    Депутат бундестага Котре озвучил затраты Германии на переход возобновляемой энергетике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия может потратить 5,4 трлн евро на переход к возобновляемым источникам энергии к 2050 году, заявил в СМИ депутат Бундестага Штеффен Котре.

    Переход экономики ФРГ на использование возобновляемых источников энергии оценивается в 5,4 трлн евро к 2050 году. Такие цифры озвучил на II Международном симпозиуме «БРИКС – Европа» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, передает ТАСС.

    По словам Котре, согласно исследованиям, итоговые затраты могут достичь этой суммы. Он подчеркнул необходимость поиска надежных видов энергии, назвав среди них ядерную и угольную.

    Депутат отметил, что жители Германии уже сталкиваются с рекордными тарифами на электроэнергию. Котре подчеркнул, что немцы уже платят вдвое больше, в сравнении с США и Китаем. В 2022 году цены достигли 30 центов на киловатт, – заявил Котре.

    Высокие цены на энергоресурсы, по словам депутата, негативно сказались на всей экономике страны. Согласно его оценке, прогноз роста ВВП Германии составляет 0,2%, при этом в 2024 году фиксируется снижение доходов и объема ВВП, а также продолжается тренд деиндустриализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семьи в Германии за четыре года стали платить за газ и свет на несколько тысяч евро больше.

    Власти Германии нашли юридическую возможность для компании SEFE выйти из долгосрочного контракта с российской «Ямал СПГ».

    При этом, Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через другие страны ЕС, скрывая его происхождение.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 12:16 • Новости дня
    Задержки рейсов в аэропорту Норильска затронули более 700 человек

    Задержки рейсов из-за непогоды в Норильске коснулись свыше 700 пассажиров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аэропорт в Норильске из-за сильной непогоды не может отправить более 700 пассажиров, при этом в городе действует штормовое предупреждение, сообщили в транспортной полиции.

    В Норильске объявлено штормовое предупреждение, а в аэропорту задержаны рейсы сразу нескольких авиакомпаний, сообщает Telegram-канал Управления МВД РФ на транспорте по Сибирскому федеральному округу. Сейчас в зале аэровокзала находятся свыше 700 пассажиров, которые не могут вылететь из-за неблагоприятных погодных условий.

    Представители Таймырского линейного отдела полиции совместно с администрацией аэропорта принимают меры для безопасности пассажиров и организуют их размещение в гостиницах города.

    Из-за задержек на линии приостановлены вылеты в Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск и Челябинск. Некоторые рейсы не прибыли в Норильск, из-за чего вылеты задержались почти на сутки. Для транспортировки пассажиров в город направлена колонна внедорожников.

    Сильные порывы ветра, достигающие 30 метров в секунду, стали причиной ограничения движения всего транспорта на дорогах Норильск – Кайеркан – Алыкель и Дудинка – Алыкель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее у севшего в Норильске самолета с 152 пассажирами на борту сработала сигнализация о сбое гидросистемы.

    Вылет рейса «Уральских авиалиний» из Владикавказа в Москву задержали после попадания птицы в самолет и повреждения носовой части.

    В аэропорту Сочи задержали 24 рейса из-за введения ограничений на прилет и вылет.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 02:53 • Новости дня
    Осужденный за убийство на пожизненный срок Технюк пожаловался на цены в колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Владислав Технюк, отбывающий пожизненное заключение за убийство семьи следователя, попытался через суд добиться компенсации из-за роста цен в колонии.

    Владислав Технюк, осужденный пожизненно за убийство следователя милиции, ее матери и пятилетней дочери, подал жалобу на цены в магазине исправительной колонии, передает РИА «Новости». Он утверждал, что торговые надбавки способствуют существенному увеличению стоимости продуктов питания, что, по его мнению, является нарушением антимонопольного законодательства.

    Ранее Технюк обратился в прокуратуру Красноярска с требованием принять меры против, как он считает, бездействия местного управления Федеральной антимонопольной службы. В ответ УФАС по Красноярскому краю не обнаружило признаков нарушения антимонопольного законодательства.

    Не согласившись с этим, осужденный подал иск в суд, объяснив, что его обращение рассмотрели позже установленного законом срока, и потребовал компенсацию в размере десяти тысяч рублей. Суд в Красноярске отказал Технюку в удовлетворении иска, решение вступило в силу в конце октября, отмечает РИА Новости.

    По данным следствия, в июле 2009 года Технюк совершил тройное убийство в городе Туране, после чего пытался скрыть следы преступления. В 2010 году Верховный суд Тувы приговорил его к пожизненному лишению свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст подготовил проект приказа об улучшении бытовых условий для женщин в колониях и следственных изоляторах, включая разрешение на расческу. Министр юстиции Константин Чуйченко предложил пересмотреть подходы к содержанию подозреваемых и осужденных в изоляторах и колониях, чтобы условия различались. В сентябре генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о намерении изучить необходимость содержания подсудимых в клетках в залах российских судов.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 17:44 • Новости дня
    В школе в Краснодаре в результате стрельбы травмирован подросток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одной из школ Краснодара случайный выстрел восьмиклассника из сигнального пистолета закончился госпитализацией его одноклассника с повреждениями лица, сообщает краевая прокуратура.

    В Краснодаре подросток получил травмы в результате случайного выстрела из сигнального пистолета, который одноклассник принес в школу, сообщает телеграм-канал прокуратуры Краснодарского края. Инцидент произошел 14 ноября, когда ученик восьмого класса решил показать пусковой пистолет ПУ-3 своим сверстникам. Во время демонстрации один из школьников снял предохранитель и случайно выстрелил.

    От испуга другой 14-летний подросток ударился об угол шкафа и упал на пол, получив повреждения лица. Пострадавший был доставлен в больницу, однако угрозы жизни и здоровью у него нет, сейчас он лечится дома.

    Краевая прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Также внимание уделяется тому, как родители исполняют свои обязанности по воспитанию детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мужчина открыл стрельбу возле школы в селе Унцукуль в Дагестане. В результате конфликта с применением травматического оружия пострадали три человека.

    В сентябре в Москве 15-летний подросток выстрелил в голову 17-летнему знакомому во время ссоры, раненый был госпитализирован.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    Евродепутат назвал отмену мультивиз для россиян вредной и бессмысленной

    Евродепутат Картайзер: Отмена мультивиз для россиян вредна и бессмысленна для ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евродепутат Фернан Картайзер заявил, что решение ЕС о прекращении выдачи шенгенских мультивиз россиянам лишает Евросоюз туристических доходов и усиливает внутренний кризис.

    Решение Евросоюза отказаться от выдачи россиянам шенгенских виз для многократных поездок не имеет смысла и наносит ущерб экономике самого ЕС, заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, передает ТАСС. По итогам встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким на форуме «БРИКС – Европа» он отметил, что по факту это ограничение направлено против отдельных граждан России.

    Политик обратил внимание на то, что еще недавно миллионы российских туристов регулярно посещали страны ЕС, особенно Францию и Италию, а их отсутствие негативно сказывается на экономиках этих государств.

    Картайзер указал, что Брюссель рассчитывал на то, что россияне будут недовольны своими властями, однако граждане проявляют солидарность с руководством страны и просто выбирают другие направления для поездок.

    Евродепутат выразил надежду, что предстоящие выборы в ЕС приведут к появлению у власти «более разумных» политиков. Картайзер добавил, что перемены смогут помочь преодолеть нынешний кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 ноября Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз, оставив только однократные въездные разрешения.

    ЕС объяснил дополнительные визовые ограничения случаями с беспилотниками и диверсиями в Европе.

    Позже Минэкономразвития допустило полное прекращение выдачи россиянам шенгенских виз.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    В МАГАТЭ доложили об отключении линии электропитания Запорожской АЭС

    Отключена линия «Днепровская», питающая Запорожскую АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Одна из двух основных линий электропередачи Запорожской АЭС была обесточена, станция продолжила работу от резервного источника, об инциденте уведомили инспекторов МАГАТЭ, сообщили на ЗАЭС.

    Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлены об отключении линии электропередачи «Днепровская», питающей Запорожскую АЭС, сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

    В пятницу линия была отключена со стороны Украины. Сейчас собственные нужды станции обеспечиваются энергией от резервной линии «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности зафиксировано не было. Радиационный фон на АЭС остается в пределах естественных значений, которые не превышают нормативные показатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Яшина сообщила о возобновлении обстрелов Энергодара и района Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

    СВР заявила, что Запад планирует устроить диверсию на Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию.

    Комментарии (0)
    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны

    США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12 в связке с истребителем-невидимкой F-35. После модернизации срок их службы продлен на 20 лет. Как отмечают эксперты, испытания напрямую затрагивают интересы безопасности России – сотня таких бомб хранится на американских базах в Европе. Считать ли это оружие стратегической или тактической угрозой и каков спектр возможных симметричных и асимметричных ответов со стороны России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Магнитные бури в декабре 2025: календарь по дням и рекомендации по защите самочувствия

      Декабрь традиционно характеризуется повышенной солнечной активностью, связанной с цикличностью процессов на Солнце. В этот период геомагнитные возмущения достигают Земли, влияя на работу техники и самочувствие метеозависимых людей. Изменения магнитного поля планеты могут вызывать нарушения сна, колебания артериального давления и общее ухудшение состояния.

    Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – пом

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

