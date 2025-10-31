  • Новость часаЛитва объявила о прекращении транзита грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    31 октября 2025, 17:02 • Новости дня

    В Сочи после пожара госпитализировали женщину и троих детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате возгорания в мансарде жилого дома в Сочи четверо человек, включая троих детей, были доставлены в больницу без предварительных сообщений о жертвах.

    Как передает ТАСС, пожар произошел в мансарде жилого дома на улице Альпийской в Сочи. В результате происшествия была проведена эвакуация жителей, площадь возгорания составила примерно 300 квадратных метров.

    Мэр города Андрей Прошунин сообщил: «В больницу госпитализированы 4 человека – три ребенка и молодая женщина. Предварительно, погибших нет». Это заявление он опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

    От огня мансарда обрушилась, однако сведений о погибших не поступало, что подтверждается официальными заявлениями властей. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Причины возгорания выясняются, на месте продолжают работать экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Находке многодетная семья с 12 детьми лишилась жилья из-за крупного пожара, в результате которого никто не пострадал, но дом полностью выгорел. В Новосибирске в результате поджога деревянного дома, построенного в 1941 году, погибли четыре человека. В Красноярском крае пожар возник в одном из корпусов отеля в населенном пункте Емельяново.

    30 октября 2025, 18:02 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные в Красноармейске продолжают игнорировать призывы о сдаче и предпочитают укрываться в жилых домах, сообщило Минобороны.

    Операторы российских разведывательных беспилотников отслеживают все перемещения украинских бойцов и передают координаты их укрытий расчетам ударных дронов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие ВСУ не реагируют на призывы сдать оружие и сохранить жизни. «Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», – говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны рассказало об успехах в освобождении Красноармейска. На стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    31 октября 2025, 04:04 • Новости дня
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный раввин России Берл Лазар рассчитывает на то, что лидеры мусульманской общины России отстранятся от антисемитских заявлений муфтия Чечни, о чем сказано в его заявлении, предоставленном пресс-службой.

    «Выступление чеченского муфтия, господина Салаха-хаджи Межиева, в котором он объявляет мой народ «врагами Аллаха» и обвиняет в распространении атеизма, оставило крайне неприятное впечатление, тем более, что оно уже получило достаточно широкую огласку… Я очень надеюсь, что уже в ближайшее время последуют заявления ведущих представителей ислама в России, которые официально отмежуются от антисемитских высказываний Межиева и подтвердят настроенность российской мусульманской общины на мир и солидарность верующих в Б-га единого», – передает слова главного раввина РИА «Новости».

    Салах-хаджи Межиев на ток-шоу «Чеченская история. Война и мир» 25 октября назвал иудеев «врагами Аллаха».

    «Издавна существуют враги Аллаха – иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм. И неважно, где это происходит, в арабском мире или в Европе, – везде находятся псевдовостоковеды, которые распространяют ложь», – цитирует муфтия РБК.

    Лазар подчеркивает, что позиция Межиева далека от официальной точки зрения мусульманского сообщества, которое выступает за межконфессиональный мир.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Духовное управление мусульман (ДУМ) России приняло постановление, ограничивающее курьеров в перевозке товаров, относящихся к категории «харам», включая алкоголь, свинину и идолов. В нескольких индийских штатах прошли полицейские рейды и аресты мусульман, которых обвиняют в угрозе общественному порядку из-за надписей и постов с фразой «Я люблю [пророка] Мухаммеда».

    31 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Почему СССР не стал частью НАТО?

    Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    31 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные пожаловались изданию Business Insider на небольшие российские разведывательные группы, которые все чаще появляются из ниоткуда и сеют хаос в их тылу.

    «Украинские солдаты заявили, что цель русских – занять позиции и посеять хаос. Эта тактика становится все более распространенной. Управляемые беспилотниками и пытающиеся оставаться скрытыми от глаз противника, небольшие российские разведгруппы перемещаются вдоль линии фронта и создают проблемы украинским войскам, которые и без того истощены и разобщены», – пишет Business Insider (BI).

    Украинские солдаты рассказали ВI, что такая тактика приводит к хаосу и доставляет все больше проблем. По их словам, российские группы часто состоят всего из нескольких военнослужащих. По словам одного из солдат ВСУ, такая тактика не нова, но теперь то, что раньше было редкостью, происходит все чаще.

    «У российских лазутчиков разные миссии. Некоторые пытаются захватить ключевые позиции и удерживать их до прибытия подкрепления, в то время как другие сосредотачиваются на подрыве украинской обороны, разоблачая оператором беспилотников или устанавливая мины вблизи своих позиций», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители подполья сообщили о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области. Одесское подполье  пригрозило оказать противодействие французским военным на Украине. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове.

    31 октября 2025, 03:20 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на территорию ТЭЦ Орла и повредили электроснабжение
    Обломки БПЛА упали на территорию ТЭЦ Орла и повредили электроснабжение
    @ orel.rirenergy.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ПВО отражают очередную воздушную вражескую атаку, сообщил в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    «В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет», – сказано в посте.

    Клычков уточнил, что службами «Россети Центр» – «Орелэнерго» произведены оперативные переключения на резервные линии, поэтому электроснабжение восстановлено практический полностью. Ремонтные работы по устранению последствий продолжаются.

    «Напоминаю о запрете на публикацию фото- и видеоматериалов с информацией о работе систем ПВО или повреждении объектов. Публикуя подобную информацию, вы помогаете врагу!» – напомнил губернатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером четверга силы ПВО уничтожили более 20 украинских БПЛА над Россией. Минобороны в Telegram-канале сообщило о 14 сбитых дронах ВСУ над пятью регионами страны за три вечерних часа. Кроме того, вечером четверга в небе над Тулой был уничтожен один дрон ВСУ, но из-за его обломков загорелась крыша магазина, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

    30 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Захарова уличила Киев в подготовке техногенной катастрофы на Северском Донце

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что Киев планировал спровоцировать затопление населенных пунктов вдоль Северского Донца для сдерживания российских войск.

    Киевские власти не скрывают своей цели создать техногенную катастрофу на Северском Донце ради замедления наступления российских войск у Волчанска, передает ТАСС слова Захаровой на брифинге.

    Дипломат заявила, что с 25 по 26 октября ВСУ совершили несколько целенаправленных атак на постройки и гидрозатвор Белгородского водохранилища с использованием американских HIMARS и реактивных ракет.

    «Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», – сказала она.

    Захарова уточнила, что удары наносились и с помощью беспилотников, которые использовались для расширения масштабов разрушений и атак на ремонтные бригады, укреплявшие дамбу. Она напомнила, что аналогичная тактика уже применялась в июне 2023 года при разрушении плотины Каховской ГЭС украинскими боевиками.

    Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России сообщил президенту Владимиру Путину, что более 70% территории Волчанска уже освобождено российской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Онуфриенко считает, что ударами по плотине Белгородского водохранилища ВСУ решают политические задачи.

    30 октября 2025, 17:54 • Новости дня
    Эксперт назвал факторы неуязвимости и внезапности «Посейдона»

    Эксперт Джерелиевский назвал глубину и скорость главными преимуществами «Посейдона»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине, рассказал аналитик Борис Джерелиевский.

    «Это автономный подводный дрон. Он имеет ядерный реактор, то есть неограниченный запас хода. Может подойти, куда нужно, там находиться сколько угодно. Удар одного «Посейдона» приведет к огромным потерям», – заявил Джерелиевский телеканалу «360».

    По его словам, основное преимущество заключается в сочетании большой глубины погружения и высокой скорости, что существенно затрудняет раннее обнаружение дрона. В отличие от обычных баллистических ракет и подлодок, «Посейдон» может действовать автономно и долгое время оставаться незаметным в морских глубинах.

    На заключительном этапе маневра аппарата возможен резкий набор скорости, что делает дрон особенно опасным для потенциальных противников. В открытых источниках обсуждается способность «Посейдона» создавать радиоактивное цунами, способное уничтожить береговую инфраструктуру, порты и военно-морские базы.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня.

    31 октября 2025, 01:40 • Новости дня
    Выживший при покушении офицер принял в суде извинения от исполнителя теракта

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавший летом 2024 года в результате взрыва на Синявинской улице офицер Минобороны заявил в суде о прощении обвиняемого, несмотря на тяжелые последствия для здоровья после покушения и угрозу жизни супруги.

    Офицер Минобороны, пострадавший в результате взрыва на Синявинской улице летом 2024 года, принял извинения обвиняемого Евгения Серебрякова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщает «Коммерсантъ». Его супруга, также получившая серьезные ранения, заявила о таком же решении.

    Следствие установило, что целью преступников было устрашение граждан и дискредитация деятельности российских властей, а также попытка повлиять на ход спецоперации. Первоначально злоумышленники планировали взорвать автомобиль следователя по особо важным делам, но затем переключились на военного, под чью машину установили взрывное устройство.

    Исполнителем взрыва стал Евгений Серебряков, который после нападения попытался скрыться в Турции, но был задержан и экстрадирован в Россию.

    На первом заседании суда Серебряков попросил прощения у шести из восьми пострадавших, включая военного и его супругу. В ходе допроса офицер подтвердил судье свое согласие принять извинения, подчеркнув, что это его личное решение.

    Жена также указала на страдания, причиненные не только ее семье, в которой могли остаться сиротами четверо детей, но и семье обвиняемого, однако согласилась простить.

    Четверо владельцев поврежденных в результате теракта автомобилей отказались принимать извинения подсудимого, чья вина в совершении преступления была признана им самим.

    Мнение потерпевших будет учтено при вынесении приговора. Согласно оценке экспертов, у Серебрякова выявлены психические проблемы, однако его признали вменяемым. Приговор может быть оглашен в конце ноября, подсудимому грозит пожизненное лишение свободы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года при взрыве автомобиля в Москве пострадал офицер российского Генштаба. Удалось установить личность террориста – им оказался москвич Евгений Серебряков. Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков был внесен в список террористов и экстремистов.

    В материалах дела указано, что покушавшегося на военного Серебрякова завербовали в игре Mobile Legends.

    31 октября 2025, 04:53 • Новости дня
    Председателя «Содружества семей» Рудницкую арестовали за торговлю детьми

    Tекст: Катерина Туманова

    Ирину Рудницкую, председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения», а также мать 12 детей, обвинили в торговле несовершеннолетними и поместили в СИЗО до ноября.

    Суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для многодетной матери и председателя «Содружества семей» Ирины Рудницкой на срок до 22 ноября 2025 года, передает ТАСС.

    В материалах дела говорится: «Удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в отношении обвиняемой Рудницкой на срок до 22 ноября 2025 года».

    Рудницкую, проживающую в Истре, с еще одним фигурантом дела в конце августа обвинили в торговле несовершеннолетними.

    Она занимает должность клинического психолога и возглавляет общественную организацию, занимающуюся защитой семейных ценностей. На ее иждивении находятся 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет, следует из материалов дела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Перовский суд Москвы поступило дело о торговле детьми, где фигурантами стали многодетные матери Юлия Логинова, Наталья Патока и 9 других женщин. В сентябре жителю Ставропольского края суд назначил 10 лет колонии строгого режима за продажу человека в качестве рабочей силы на ферму в Шпаковском округе.

    31 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин внес изменения в состав Совета безопасности

    Путин включил Руденю в состав Совбеза и исключил Краснова

    Путин внес изменения в состав Совета безопасности
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о корректировке состава Совета безопасности.

    Согласно опубликованному документу, в состав Совбеза включен полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Одновременно из списка выведен председатель Верховного суда Игорь Краснов.

    «Включить в состав в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Руденю И. М. – полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; исключить из состава Краснова И. В.», – говорится в указе.

    В пятницу Путин предложил Совбезу обсудить меры по безопасности дорог.

    На прошлом совещании Путин обсудил с Совбезом вопросы усиления и совершенствования мер борьбы с терроризмом.

    30 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    РСТ опроверг массовое повреждение отелей с россиянами на Кубе

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил о незначительных повреждениях отелей на востоке Кубы после урагана, массовых жалоб от российских туристов не зарегистрировано.

    Как передает ТАСС, в провинции Ольгин на востоке Кубы были зафиксированы небольшие повреждения отелей, которые не относятся к числу популярных объектов среди туристов. В пресс-службе Российского союза туриндустрии заявили, что массовые туристические центры острова, такие как Гавана и Варадеро, практически не пострадали от урагана «Мелисса».

    По словам представителей РСТ, «основная зона воздействия урагана пришлась на восточную часть Кубы, в частности на провинцию Ольгин, где отмечаются незначительные повреждения отелей, не являющихся популярными туристическими объектами». Администрация уверяет, что востребованные у россиян курорты на Кубе работают в штатном режиме.

    О повреждении отеля Brisas Guardalavaca Hotel с российскими туристами сообщил ранее Telegram-канал Shot. По их информации, фасад гостиницы был поврежден, на пляже и в бассейне зафиксировано загрязнение воды, а также вырванные с корнем пальмы. Однако в РСТ подчеркнули: «Жалоб и обращений организованных туристов к туроператорам не поступало».

    Плановые рейсы для доставки россиян на остров продолжают прилетать по расписанию. Ожидается очередной самолет с туристами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураган «Мелисса» привел к масштабным наводнениям на Гаити, где за последние дни погибли не менее 25 человек и разрушены десятки домов. Ураган «Мелисса» набрал силу при подходе к восточному побережью Кубы, принеся в Сантьяго-де-Куба штормовой ветер и почти 90 мм осадков.

    30 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Захарова указала на иссякающие ресурсы «коалиции желающих» для Киева
    Захарова указала на иссякающие ресурсы «коалиции желающих» для Киева
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Военная помощь «коалиции желающих» все активнее уступает место финансово-экономическим рычагам давления на Россию, отметила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Эксперты справедливо заметили, что попытки «желающих» изыскать способы помочь Владимиру Зеленскому, а заодно поживиться за счет обездвиженных российских авуаров и доходов от них убедительно свидетельствуют о том, что ресурсы европейских спонсоров киевского режима на исходе», – заявила дипломат.

    Захарова указала на то, что подтверждением тому является и начавшееся обсуждение «щедрыми союзниками» идеи захватить «частные активы российского происхождения в размере около 25 млрд евро, замороженные в европейских банках».

    «На этом фоне объективные подходы России к урегулированию украинского кризиса на основе устранения его первопричин встречают всё более широкое понимание со стороны зарубежных лидеров и политиков», – добавила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что власти США начали  обсуждать возможность передачи замороженных российских активов для поддержки Украины и одобрили аналогичную инициативу Евросоюза.

    Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Захарова же в любом случае пообещала жесткий ответ Западу на присвоение активов России.

    31 октября 2025, 13:08 • Новости дня
    В Госдуме поддержали требование россиян ужесточить меры против иноагентов

    Депутат Луговой: Недружественные страны через иноагентов стремятся нанести вред России

    В Госдуме поддержали требование россиян ужесточить меры против иноагентов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иноагенты не сокращают свою деструктивную деятельность. Более того, за чужие деньги они призывают к свержению существующего строя России. Необходимо ужесточить законодательство в отношении иностранных агентов, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более 40% россиян воспринимают иноагентов как врагов и предателей.

    «Не удивительно, что статус «иностранного агента» вызывает негативные ассоциации. Речь идет о людях, которые получают деньги из-за рубежа и на эти средства осуществляют свою деятельность. У любого здравомыслящего россиянина возникнет вопрос, для чего эти деньги из-за кордона», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой.

    При этом спикер обратил внимание на то, что для большинства граждан иноагенты – это не просто люди с другими взглядами. «Каждый вправе выражать свое собственное мнение, но он должен делать это самостоятельно, на территории собственного государства. В то время как иноагенты фактически выполняют оплаченную другими странами работу. Насколько в таком случае они независимы?», – пояснил парламентарий.

    «В этой связи требование жестких мер в отношении иноагентов понятно: недружественные страны, которые финансируют этих людей, делают все, чтобы нанести вред нашей стране как в части экономической, так и в части национальной безопасности, и даже наших традиций», – продолжил Луговой и указал, что согласен с мнением граждан. «Иноагенты не уменьшают свою активность и деструктивную деятельность. Более того, они зачастую призывают к свержению существующего строя», – объяснил свою позицию депутат.

    Ранее результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ показали, что среди россиян преобладает негативное отношение к иноагентам. Респонденты считают, что иностранные агенты – это предатели страны (28%), диверсанты и шпионы (13%). 7% опрошенных уверены, что иноагенты действуют в интересах зарубежных стран и получают от них выплаты. Только у 6% граждан иноагенты вызывают положительные эмоции и ассоциируются с борьбой за свободу, их считают честными людьми, получившими статус несправедливо.

    Эмоциональное восприятие сопровождается требованием жестких мер в отношении обладателей такого статуса. ВЦИОМ отмечает постепенное укрепление общественной поддержки маркировки иноагентов: одобрение закона выросло с 54% в 2022 году до 65% в 2025 году. Количество противников маркировки сокращается – за три года их число уменьшилось в полтора раза. Поддержка закона прослеживается среди людей всех возрастных групп.

    О законе, согласно которому статус иностранного агента присваивается физическим лицам, незарегистрированным общественным объединениям или СМИ, получающим зарубежное финансирование и занимающимся политической деятельностью внутри России, хорошо осведомлены 20% респондентов и что-то слышали о нем большинство россиян (55%).

    На 24 октября 2025 года в реестре содержалось 1099 позиций. Согласно исследованию ВЦИОМ, среди наиболее запоминающихся оказываются артисты и блогеры, а не политики или организации. В топ-3 по узнаваемости вошли Максим Галкин (внесен в список иноагентов в России), Андрей Макаревич (внесен в список иноагентов в России) и Моргенштерн (внесен в список иноагентов в России); также часто упоминался телеканал «Дождь» (организация внесена в список СМИ-иноагентов в России).

    Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 3 октября 2025 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

    Напомним, 1 марта 2025 года вступил в силу закон о специальных счетах для иноагентов для авторских отчислений и иных платежей. Как отметил Луговой, иноагенты нашли способ обойти закон – «они оформляют сделки через доверенности, подставных лиц, и спокойно крутят деньгами». Депутат в ходе пленарного заседания предложил зафиксировать: «все сделки только лично, на территории России».

    По его мнению, необходимо распространять действие статей 275 и 275.1 УК РФ на тех, кто ведет антироссийскую деятельность за границей. «Предательство России из Берлина или Вильнюса ничем не отличается от предательства из Москвы», – акцентировал Луговой.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по безопасности проработать предложения о новых мерах в отношении иноагентов. «Мы должны постоянно заниматься вопросами обеспечения безопасности нашей страны», – подчеркнул он.

    31 октября 2025, 15:28 • Новости дня
    СК начал проверку после массового отравления девушек в ресторане Петербурга

    Tекст: Денис Тельманов

    После посещения одного из ресторанов Петербурга четыре девушки почувствовали ухудшение самочувствия, одна из них была найдена без сознания в ванной.

    Обстоятельства инцидента выясняет Следственный комитет, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства. Трое пострадавших пожаловались на резкую боль в животе, а беременная подруга девушек также серьезно пострадала. Одну из девушек обнаружили без сознания в ванной комнате, после чего ее госпитализировали.

    В пресс-службе СК заявили: «По данному факту проводится доследственная проверка». Материалы дела уже находятся под контролем прокуратуры Петроградского района.

    По информации от ТАСС, ранее Роспотребнадзор провел расследование и выявил санитарные нарушения в ресторане «Мона» на Каменноостровском проспекте. После проверки суд приостановил деятельность заведения на 20 суток.

    В заведении выяснилось, что повар болел сальмонеллезом, а среди персонала почти треть никогда не проходила обязательные медицинские осмотры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу о массовом отравлении продукцией компании «Восток» в магазинах «Николаевский» в Улан-Удэ.

    В одной из квартир в Петербурге обнаружили тела мужчины 1979 года рождения и женщины 1969 года рождения с признаками возможного отравления неизвестной жидкостью. В Ленинградской области число погибших от употребления продукции с метиловым спиртом достигло 45 человек, по делу задержали еще двоих подозреваемых.

    31 октября 2025, 01:05 • Новости дня
    Илья Медведев предложил созидательную модель развития для «Единой России»
    Илья Медведев предложил созидательную модель развития для «Единой России»
    @ er.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководитель проектов партии «Единая Россия» Илья Медведев заявил, что политической силе пора трансформировать образ, стать созидателями, помогающими бизнесу, заявил он на форуме «Россия инновационная».

    «Мы должны, как партия, перестать ассоциироваться с запретами и начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что эффективное взаимодействие между бизнесом, наукой и партией возможно, если соблюдать три ключевых принципа: долгосрочное планирование, стабильные правила и партийный контроль за работой исполнителей. Без этих элементов, считает он, невозможно выстроить продуктивную экосистему в инновационной сфере.

    В качестве примера Медведев упомянул опыт Китая, где правящая партия активно развивает грантовую и кредитную поддержку, а также инвестирует в долгосрочные проекты. Однако полностью копировать китайскую схему невозможно, так как России необходим собственный путь.

    По его словам, «Единая Россия» должна активно участвовать в развитии технологий и инноваций в стране. «Партия может и должна участвовать не только словом, но и делом. Нам нужно не просто сделать шаг, а совершить технологический рывок», – приводит его слова ТАСС.

    Руководитель проектов ЕР напомнил, что партия уже поддерживает крупные проекты в сфере беспилотных систем, цифровизации, инноваций для гражданских и оборонных нужд. «Мы можем и хотим делать еще больше проектов, но для этого необходимо объединять усилия, обсуждать новые инициативы и создавать долгосрочные планы», – заявил он.

    Илья Медведев является сыном зампреда Совбеза РФ и председателя партии Дмитрия Медведева, состоит в партии с июня 2022 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в народной программе «Единой России» впервые появится специальный технологический раздел, посвященный инновациям и поддержке предпринимательства, который подготовят совместно с экспертным сообществом.

    30 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили более 20 украинских беспилотников над Россией

    Минобороны сообщило о перехвате 24 украинских БПЛА над регионами России

    Tекст: Денис Тельманов

    За пять часов системы ПВО ликвидировали более двадцати украинских дронов, большая часть из которых была сбита в Белгородской области.

    Силы ПВО России уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника в разных регионах страны с 15:00 до 20:00 по московскому времени, передает ТАСС. В Министерстве обороны России уточнили, что наибольшее число БПЛА – четырнадцать – было сбито над Белгородской областью.

    Пять дронов были уничтожены над Брянской областью. Еще два беспилотника сбили над Калужской областью, по одному над Курской, Тульской областями и над территорией Республики Крым. В военном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со среды на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа. В различных муниципалитетах Воронежской области в ходе атаки беспилотников оказались повреждены школьный спортивный зал, дома, автомашина и административное здание.

    Почему то, что хорошо для США и ЕС, опасно для экономики России

    Глава российского Центробанка обещает продолжить снижать ставку, однако без резких движений. Слишком быстрое снижение ключевой ставки до 3-4% может обернуться гиперинфляцией, с которой Россия близко познакомилась в 90-е годы, считает Эльвира Набиуллина. При этом у США и ЕС ставки еще ниже, но двузначной инфляции нет. Почему в России по-другому? Подробности

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»

    Судя по результатам парламентских выборов, новым премьер-министром Нидерландов станет сторонник поддержки Украины Роб Йеттен, а Герт Вилдерс, на которого надеялись евроскептики, потерпел болезненное поражение из-за собственной ошибки. Это хорошая новость для Владимира Зеленского. Но будет и плохая: ему дадут только деньги, а Вилдерс мог дать солдат. Подробности

    В Одессе перевернули символ бусификации

    Очередная попытка украинских военкомов насильно мобилизовать мужчину привела к ожесточенному конфликту в Одессе. Толпа людей опрокинула автобус ТЦК и избила нескольких военкомов. По мнению экспертов, произошедшее стало итогом все нарастающего в обществе недовольства мерами принудительного призыва гражданского населения в ряды ВСУ. Как эта тенденция изменит политическую жизнь Украины? Подробности

    Ограбление Лувра разворачивает миграционную политику Франции

    Французский парламент принял решение, которое от него никто не ожидал – резолюцию о денонсации соглашений с Алжиром от 1968 года. Еще более удивительным является тот факт, что впервые парламент одобрил документ, предложенный партией «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Какое значение имеют эти соглашения для всей Европы и как с этой политической сенсацией может быть связана сенсация криминальная – ограбление Лувра? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

