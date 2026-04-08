Досудебное расследование по делу Тимошенко на Украине завершено

Tекст: Дмитрий Зубарев

Досудебное расследование по делу лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко завершено, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua» и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В ближайшее время материалы будут переданы в суд.

В сообщении НАБУ говорится: «НАБУ сообщает о завершении расследования по делу Юлии Тимошенко о подкупе депутатов. Теперь дело будет передано в суд». Как отмечает издание, агентство* не раскрывает имени подозреваемой, публикуя только отретушированное фото депутата, однако речь идет о руководителе одной из фракций Верховной рады Украины.

АНБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее заявляли, что глава фракции предлагала народным депутатам неправомерную выгоду за голосование по законопроектам. Впоследствии были опубликованы аудиозаписи, на которых Тимошенко обсуждает оплату голосования с другим депутатом.

16 января Высший антикоррупционный суд Украины определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тыс. долларов, который она полностью внесла 23 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд избрал для Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 760 тыс. долларов. Тимошенко заявила, что не может внести требуемый судом залог. Тимошенко записала особняки на родственников.