105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.5 комментариев
Депутат Рады призвал Зеленского вернуться на Украину
Депутат Рады Гончаренко призвал Зеленского вернуться на Украину
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) обратился к Владимиру Зеленскому с призывом вернуться из зарубежного турне на родину.
«Вас, пока еще, не арестуют. Что же вы убежали в теплые края. Давайте сюда, к людям, которые за вас голосовали», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Депутат подчеркнул, что Зеленскому следует встретиться с гражданами и дать объяснения относительно «Карлсона» – бизнесмена Тимура Миндича, фигурирующего на аудиозаписях следствия.
На данный момент Зеленский проводит зарубежное турне: он уже посетил Грецию и Францию, во вторник прибыл в Испанию, следующим этапом станет Турция. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров также более недели находится за рубежом, его имя фигурирует в скандале вокруг «пленок Миндича». Сам Умеров объясняет свое отсутствие переговорами в Турции, Катаре, ОАЭ и поездкой в США, при этом по данным его аппарата, он вернется в Киев 20 ноября.
Напомним, на Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича, при этом пятеро из них задержаны.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны, о которой заявило НАБУ. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов.
Оппозиция Верховной рады потребовала отставки Андрея Ермака и всего правительства Украины.
Между тем граждане Украины провели массовую акцию против коррупции и Зеленского.