Депутат Рады призвал Зеленского вернуться на Украину

Депутат Рады Гончаренко призвал Зеленского вернуться на Украину

Tекст: Валерия Городецкая

«Вас, пока еще, не арестуют. Что же вы убежали в теплые края. Давайте сюда, к людям, которые за вас голосовали», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Депутат подчеркнул, что Зеленскому следует встретиться с гражданами и дать объяснения относительно «Карлсона» – бизнесмена Тимура Миндича, фигурирующего на аудиозаписях следствия.

На данный момент Зеленский проводит зарубежное турне: он уже посетил Грецию и Францию, во вторник прибыл в Испанию, следующим этапом станет Турция. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров также более недели находится за рубежом, его имя фигурирует в скандале вокруг «пленок Миндича». Сам Умеров объясняет свое отсутствие переговорами в Турции, Катаре, ОАЭ и поездкой в США, при этом по данным его аппарата, он вернется в Киев 20 ноября.

Напомним, на Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича, при этом пятеро из них задержаны.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны, о которой заявило НАБУ. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов.

Оппозиция Верховной рады потребовала отставки Андрея Ермака и всего правительства Украины.

Между тем граждане Украины провели массовую акцию против коррупции и Зеленского.