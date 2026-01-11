Власти Киевской области призвали не блокировать дороги из-за отключения света

Tекст: Дарья Григоренко

Сообщение с таким обращением было опубликовано в Telegram-канале главы областной госадминистрации Николая Калашника. «Уважаемые жители Киевщины! Понимаю ваше возмущение из-за длительного отсутствия электроснабжения. Перекрытие дорог и блокирование движения никак не ускорит включение света», – написал Калашник в своем обращении, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в данный момент без света остаются около 25 тыс. абонентов по всей области.

В воскресенье жители села Гореничи, которое находится под Киевом, вышли на акцию протеста из-за отсутствия электроэнергии в своих домах.

Накануне группа жителей в пригороде Киева блокировала шестиполосную дорогу после почти двух суток отсутствия электроснабжения в жилом комплексе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Киеве была приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за массовых аварийных отключений электроэнергии.