Власти Киевской области призвали не блокировать дороги из-за отключения света
Власти Киевской области призвали местных жителей отказаться от перекрытия дорог в знак протеста против отсутствия отопления и электроэнергии.
Сообщение с таким обращением было опубликовано в Telegram-канале главы областной госадминистрации Николая Калашника. «Уважаемые жители Киевщины! Понимаю ваше возмущение из-за длительного отсутствия электроснабжения. Перекрытие дорог и блокирование движения никак не ускорит включение света», – написал Калашник в своем обращении, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что в данный момент без света остаются около 25 тыс. абонентов по всей области.
В воскресенье жители села Гореничи, которое находится под Киевом, вышли на акцию протеста из-за отсутствия электроэнергии в своих домах.
Накануне группа жителей в пригороде Киева блокировала шестиполосную дорогу после почти двух суток отсутствия электроснабжения в жилом комплексе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Киеве была приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за массовых аварийных отключений электроэнергии.