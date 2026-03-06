О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.2 комментария
В хурал Тувы не поступили документы по Цаликову
Следствие не направляло документы в Верховный хурал Тувы по делу бывшего первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова, являющегося в настоящее время депутатом тувинского парламента. Хурал следит за ситуацией с его задержанием, сообщил спикер республиканского парламента Кан-оол Даваа.
Документы по делу бывшего первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова не поступали в Верховный хурал Тувы, передает ТАСС. Спикер республиканского парламента Кан-оол Даваа сообщил, что следствие не обращалось к законодательному органу по вопросу депутатских полномочий Цаликова.
По словам Даваа, «депутатские полномочия исполнял исправно, Верховный хурал следит за ситуацией с задержанием депутата Цаликова. Сообщаем, что в Верховный хурал не поступали соответствующие документы из следственных органов. Законодательный орган республики не вправе вмешиваться в следственные действия».
Ранее Басманный суд Москвы отправил Цаликова под домашний арест на срок один месяц 29 суток. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, двенадцати эпизодах растраты, легализации денежных средств и двух эпизодах получения взятки. Цаликов стал депутатом Верховного хурала Тувы в сентябре 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело против бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Цаликов отказался признавать свою вину.