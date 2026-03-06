О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.2 комментария
МВД Кубы подтвердило смерть пятого участника диверсии с катером
Министерство внутренних дел Кубы сообщило о смерти еще одного человека с катера с американским номером, с которого открыли стрельбу у берегов карибской республики 25 февраля.
Министерство внутренних дел Кубы сообщило на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), что задержанный Роберто Альварес Авила скончался 4 марта от ран, полученных во время инцидента с катером, передает ТАСС. Все пострадавшие задержанные продолжают получать специализированную медицинскую помощь, отметили в ведомстве.
МВД Кубы уточнило, что расследование попытки проникновения террористов на остров продвигается, а США выразили готовность к сотрудничеству по этому делу.
Инцидент произошел 25 февраля, когда катер с американским номером, зарегистрированный во Флориде, зашел в воды Кубы. Люди на борту открыли огонь по кубинским пограничникам, которые дали ответный залп. В результате перестрелки были убиты четверо нападавших, шесть получили ранения, пострадал и командир кубинского патруля. Позднее выяснилось, что на лодке находились десять человек – все они кубинцы, проживающие в США. На борту обнаружили большой арсенал оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, береговая охрана Кубы захватила катер с американцами, который был угнан во Флориде. Участникам вооруженной диверсии у берегов Кубы грозит смертная казнь. Дмитрий Песков заявил о поддержке действий кубинских пограничников в данном инциденте.
