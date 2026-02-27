Axious: Захваченный береговой охраной Кубы катер с американцами был угнан во Флориде

Tекст: Мария Иванова

Катер длиной около семи метров, участвовавший в смертельном столкновении, был украден во Флориде, передает Axios.

На борту судна находились американские граждане. В результате инцидента четверо человек погибли, еще шестеро получили ранения.

Госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон расследует происшествие и официально запросил у Гаваны доступ к пострадавшим. Кубинские власти утверждают, что пассажиры судна первыми открыли огонь при приближении к острову, вынудив пограничников стрелять в ответ.

Владелец судна заявил полиции, что подозревает в угоне своего сотрудника, который оставил грузовик неподалеку от причала.

«Потерпевший сообщил следователям, что у мужчины есть семья на Кубе, включая двух маленьких дочерей, которые все еще находятся там», – говорится в полицейском отчете.

Среди пассажиров лодки были люди с криминальным прошлым. Как минимум один из погибших имел гражданство США, еще один американец находится среди раненых и получает медицинскую помощь на Кубе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничники Кубы перехватили американский катер у побережья провинции Вилья-Клара. Задержанные на судне лица признались в намерениях проникнуть на остров для совершения терактов. Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер пообещал наказать Гавану за стрельбу по гражданам США.