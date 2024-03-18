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Шредер поддержал Шольца в решении не отправлять Украине ракеты Taurus
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер считает верным решение нынешнего канцлера республики Олафа Шольца не поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на территории России.
По его словам, Шольц поступает именно так, как он ожидал от канцлера Германии, передает ТАСС. Шредер сообщил также, что не разделяет критики в адрес Шольца, что тот отказался дать Украине Taurus, чтобы прославиться как «канцлер мира».
Экс-канцлер Германии добавил, что Шольца пытаются выставить человеком, который зря пытается добиться мира.
«С каких пор посредничество в установлении мира перестало быть задачей ответственного политика?» – отметил Шредер. Он заявил также, что считает атаки оппозиции в связи с отказом канцлера направлять Украине Taurus «просто смехотворными».
Напомним, Шольц отверг поставку Киеву оружия, для использования которого нужны военные Германии.