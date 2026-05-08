Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.
Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.
7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.
Киев усилил атаки на российские территории вдоль линии боевого соприкосновения в ночь на пятницу, несмотря на объявленное Россией перемирие, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Как указал Мирошник в своем Telegram-канале, о каком-либо соблюдении «режима тишины» со стороны Украины речи не идет.
Он отметил, что никакие признаки следования перемирию со стороны Киева не наблюдаются. По его словам, «Киев усилил свои атаки российских территорий вдоль ЛБС».
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска, несмотря на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, продолжили массированные обстрелы позиций и гражданских объектов, по этой причине российская армия ударила в ответ. Ведомство заявило о 1365 нарушениях Украиной режима прекращения огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования Дня Победы. Режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции начался в полночь 8 мая.
Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
Tекст: Тимур Шайдуллин
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции подчеркнул, что страна не рассматривает себя союзником России по вопросу Украины.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Такое заявление политик сделал, отвечая на вопрос о возможных последствиях визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на европейский саммит, сообщает Sputnik Армения.
«Я еще в 2022 или 2023 году заявлял, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России», – заявил Пашинян. В последнее время Ереван демонстрирует курс на диверсификацию внешней политики и расширяет контакты с западными странами.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта и был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.
В четверг Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву, объяснив это началом избирательной кампании в республике.
Также в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Пашинян нарушил ранее данные обещания не предпринимать враждебных шагов против России.
Она также назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу. А в Армении Пашиняна и вовсе обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов.
Tекст: Тимур Шайдуллин
Евросоюз подтвердил, что не планирует изменять формат своего дипломатического присутствия в Киеве, несмотря на призыв Москвы к эвакуации иностранных дипломатов.
Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего».
Ранее власти России призвали зарубежные страны заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Этот совет был дан на фоне опасений, что Украина может попытаться сорвать празднование 9 Мая в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД России призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Ранее Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил нанести удар дронами по параду Победы в Москве.
Министерство обороны России пообещало ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать праздничные мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади.
Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?
ВС Латвии объяснили отказ сбивать дроны риском для населения и инфраструктуры
Tекст: Вера Басилая
Военнослужащие Латвии не стали сбивать беспилотники, пересекшие границу страны, поскольку опасались возможных рисков для граждан и инфраструктуры, заявил заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС страны Эгилс Лещинскис.
ПВО Латвии не стала сбивать украинские беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, по соображениям безопасности, передают «Вести».
Заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС Латвии Эгилс Лещинскис пояснил, что военные не были уверены, что перехват не нанесет вреда гражданскому населению или инфраструктуре.
По словам Лещинскиса, беспилотники были своевременно обнаружены радарами. Для их перехвата были привлечены подразделения ПВО и миссия воздушного патрулирования Прибалтики.
«В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии», – отметил он.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс уточнил, что решение об уничтожении объектов принималось только после оценки всех возможных рисков для граждан вблизи предполагаемого места перехвата. В итоге военные сочли более безопасным не открывать огонь по дронам.
Ранее украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня возложила ответственность за этот инцидент на Москву.
Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор обвинил в нарушении воздушного пространства Украину.
Tекст: Валерия Городецкая
Послу Армении в России сделано представление о недопустимости предоставления площадки Владимиру Зеленскому для высказывания террористических угроз в адрес России, сообщил МИД.
В ведомстве уточнили, что 7 мая в МИД был вызван чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Гурген Арсенян, с которым встретился заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
В ходе встречи российская сторона заявила о «категорической неприемлемости» того, что Зеленский получил «трибуну» в Армении на мероприятиях под эгидой Евросоюза.
«В Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений», – говорится в заявлении на сайте МИД.
Посол Армении пообещал донести позицию Москвы до руководства своей страны.
Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества приемом Зеленского в Ереване. Она назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу и обвинила армянские власти в нарушении обещаний не принимать враждебных мер против Москвы.
Экс-нардеп Украины рассказал об откатах Зеленского Макрону и Байденам
Tекст: Дарья Григоренко
Официальная зарплата Владимира Зеленского в 2024 году составляла 666 долларов, однако значительные суммы средств европейских и американских налогоплательщиков разворовываются путем откатов, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
По его словам, часть этих средств уходит в виде откатов сыну бывшего президента США Хантеру Байдену и президенту Франции Эммануэлю Макрону, передает Газета.Ru.
Олейник уточнил, что изучил финансовую декларацию Зеленского за 2024 год и выяснил: «Его заработная плата – 666 долларов в месяц. Это не шутка, а Ермака – 1200». Олейник добавил, что при таких официальных доходах и заметных финансовых возможностях становится очевиден иной источник средств – коррупция.
Бывший депутат также отметил, что Запад изначально понимал степень коррупции в Киеве, поэтому США и Европа создали для внешнего контроля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. По его словам, украинские коррупционеры поняли, что для безнаказанного хищения необходимо делиться с западными кураторами.
Олейник отметил, что таким образом деньги поступают Хантеру Байдену, а затем и бывшему президенту США Джо Байдену, а также президенту Франции Макрону.
Он уверен, что представители киевских властей сейчас пытаются убедить команду Дональда Трампа не публиковать записи разговоров, связанных с соратником Зеленского Тимуром Миндичем.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что европейские предприниматели рискуют потерять технологии и капиталы при попытках наладить оборонное сотрудничество с Киевом из-за беспрецедентного уровня местной коррупции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев сообщил, что последние коррупционные скандалы, связанные с так называемым «делом Миндича», высветили «всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки».
Ушаков: Новые переговоры с Украиной возможны только после вывода войск ВСУ из Донбасса
Tекст: Валерия Городецкая
В настоящее время проведение нового раунда трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеет смысла, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, для дальнейшего прогресса Киев должен вывести свои войска из Донбасса, передает «Интерфакс».
«Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования», – сказал он.
Помощник президента отметил, что в данном вопросе дальнейшие убеждения бессмысленны, так как теперь ожидается конкретное действие от Киева, в частности от Владимира Зеленского.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вывод украинских войск из Донбасса стал бы стратегическим проигрышем для вооруженных сил страны. Он также называл требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей».
Двое французских водолазов без вести пропали после удара ВС России по Одессе
Tекст: Тимур Шайдуллин
Два специалиста по подводному разминированию из Франции пропали без вести после удара российских сил в районе одесского порта, сообщают военные эксперты.
В результате удара российских ракет и беспилотников по порту Одессы пропали без вести двое французских военных, сообщил военный эксперт Борис Рожин. Речь идет о сержанте Бин Чене и капрале Акселе Дельпланке, служивших в Иностранном легионе Франции. «Они были подводными саперами, специалистами по инженерной разведке, морским диверсиям и разминированию водоемов», – отметил Рожин.
Военнослужащие исчезли во время погружения, их гибель совпала с моментом удара Вооруженных сил России по Одессе, где, по данным эксперта, находились иностранные наемники. В ходе этой атаки сторожевой корабль «Подолье» был уничтожен прямым попаданием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая армия России нанесла удар ракетами и беспилотниками по одесскому порту. Целью стали корабли ВМС Украины, находившиеся в гавани. Позже военкоры показали результаты ударов по целям на Украине.
Tекст: Тимур Шайдуллин
Бывший главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный признал, что Украина уступила инициативу на поле боя российским военным, одновременно увеличивая потери в ВСУ.
Украина утратила инициативу на линии фронта, признал посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил: «Украина отдала инициативу на поле боя России», – цитирует РИА «Новости» издание «Страна.ua».
По словам Залужного, попытки украинской армии ответить на действия российских военных приводят к крайне большим потерям среди военнослужащих ВСУ. Он подчеркнул, что такие действия значительно осложняют положение Украины на фронте.
Кроме того, Залужный указал, что вопросы мобилизации и способы ее проведения становятся главным источником напряженности между населением Украины и властью. Это, по его мнению, усугубляет внутренний конфликт в стране на фоне продолжающейся спецоперации.
Ранее Залужный признал отставание Украины от России в военных технологиях. Он также отметил, что Украина не сможет долго вести «войну на истощение».
До этого американский журнал Foreign Affairs также указал, что Киев проигрывает России из-за нехватки ресурсов и необходимости искать компромиссы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что активность Владимира Зеленского на Южном Кавказе направлена на убеждение местных лидеров в якобы успехах Киева в противостоянии с Россией.
Focus: Запад не одобрит атаку Украины на Москву 9 мая
Tекст: Вера Басилая
Европейские и американские союзники Киева выступают категорически против возможных ударов беспилотников по Москве во время парада 9 Мая из-за угрозы жесткого ответного удара со стороны России и репутационных потерь, сообщает Focus.
Партнеры украинских властей не поддержат потенциальную попытку сорвать парад Победы в российской столице, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий журнал Focus.
Иностранные политики опасаются репутационных потерь и масштабных последствий.
«Зеленский пригрозил позволить беспилотникам кружить над российской столицей в рамках военного парада в Москве. <…> Однако реальная атака на парад маловероятна», – отмечают авторы публикации.
Издание подчеркивает, что Москва уже предупредила о готовности нанести мощный контрудар по центру Киева в случае провокаций. Журналисты расценивают это как эффективный сигнал сдерживания. Кроме того, западные страны серьезно беспокоятся о репутационных издержках подобной авантюры.
Напомним, Владимир Зеленский допустил возможность атаки беспилотников на Москву во время парада Победы.
В ответ Минобороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева в случае попыток срыва праздничных мероприятий.
Военный эксперт Виктор Баранец предположил бегство Зеленского из украинской столицы 9 мая из-за страха перед ответными действиями.
Минобороны заявило о 1365 нарушениях Украиной режима прекращения огня
Tекст: Алексей Дегтярёв
Украинские войска, несмотря на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, продолжили массированные обстрелы позиций и гражданских объектов, по этой причине российская армия ударила в ответ, сообщило Минобороны.
Украинская сторона проигнорировала перемирие, продолжив атаки, указало ведомство в Max.
Вооруженные силы Украины нанесли 153 артиллерийских удара по российским позициям и совершили 887 атак с использованием беспилотников. В зоне проведения специальной военной операции было зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня со стороны Киева.
Системы противовоздушной обороны России сбили 396 воздушных целей вне зоны спецоперации, включая 390 дронов и шесть ракет «Нептун».
В ответ на эти действия Вооруженные силы России нанесли удары по огневым позициям противника, поразив артиллерию, пункты управления и места запуска беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования Дня Победы. Режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции начался в полночь 8 мая.
Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
Tекст: Валерия Городецкая
Российское Минобороны объявило о введении перемирия с полуночи 8 мая и до 10 мая.
Решение принято по указу президента России Владимира Путина в связи с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщается в канале Минобороны в Max.
В этот период все российские группировки в зоне спецоперации на Украине полностью прекратят боевые действия. Также прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности с моря и воздуха, а также дронами по позициям ВСУ и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом Украины.
Минобороны призывает украинскую сторону присоединиться к перемирию. При нарушении режима украинскими военными или попытках атак на российские регионы, Вооруженные силы России обещают немедленно ответить.
В случае попыток киевских властей сорвать празднование 9 Мая в Москве, российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны вновь предупреждает жителей Киева и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости своевременной эвакуации из города.
Ранее МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы.
Захарова назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу
Tекст: Елизавета Шишкова
Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова жестко раскритиковала использование английского языка вместо русского во время недавней встречи лидеров Армении и Украины.
Мария Захарова подвергла резкой критике выбор английского языка для общения премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Владимиром Зеленским, сообщает РИА «Новости». Подобный формат диалога представитель ведомства сочла откровенным проявлением неуважения к гражданам обеих стран.
«Это какое-то дешевое шоу... Это издевательство было над народами как Украины, которые в большинстве своем говорят на русском языке (мало того, так им еще Зеленский обещал этот язык всячески бережно поддерживать), – так и в отношении народа Армении точно так же это было издевательство», – заявила дипломат в ходе регулярного брифинга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества приемом украинского лидера в Ереване. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян проигнорировал угрозы Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве. Политики обсудили расширение двустороннего сотрудничества на полях саммита Европейского политического сообщества.
Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
Tекст: Евгений Поздняков
Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.
Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.
На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.
«Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.
Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.
Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.
«Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.
Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.
Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.
Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».
Украинцам напомнили о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны
Tекст: Катерина Туманова
Жителям Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областей Украины сбросили листовки с напоминанием о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны и инструкциями для связи с российским военными, сообщили российские силовики.
«Листовки сброшены с БПЛА «Гербера» в преддверии Дня Победы, чтобы помочь жителям подконтрольных Киеву территорий. Материалы с инструкциями и ссылкой на защищенный канал связи сброшены на улицы городов в Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Сумской областях, а также на временно подконтрольных ВСУ территориях Донбасса», – сообщил ТАСС представитель силовых структур России.
На открытках, сброшенных с дронов, размещена надпись «Наши деды были братьями в окопах». Кроме напоминания о прошлом, листовки содержат подробные инструкции для связи с российскими военнослужащими через защищенные каналы связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сумы и Одессу забросали с БПЛА пророссийскими листовками с критикой Зеленского. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Восток» распространили агитационные листовки над Гуляйполем в Запорожской области с призывом к сдаче бойцов ВСУ.
В Барселоне в туристических местах вывесили плакаты с призывом не давать денег Украине, а на листовках изобразили карикатуру Владимира Зеленского.
Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России?
Газета ВЗГЛЯД представила апрельский «Рейтинг недружественных правительств». Германия показала самый высокий индекс враждебности, Британия и Франция – почти на том же уровне. Ключевой вывод: эскалация против России, нараставшая в предыдущие месяцы, перешла в структурированную фазу – и обернулась гонкой за лидерство внутри антироссийского блока.
Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина?
Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны.
В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?
