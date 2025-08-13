Взрыв на фабрике в Бразилии унес жизни девяти человек

Эксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР

Эксперт Кнутов: Прорыв под Добропольем позволит выдавить ВСУ из Красноармейска

Tекст: Олег Исайченко

«Красноармейско-Димитровская агломерация на сегодняшний день является, по сути, приоритетной для нас. Недаром совсем недавно военное руководство ВСУ говорило о том, что наиболее сложными участками сейчас как раз являются Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград) и Константиновка», – объясняет военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, прорыв в районе Доброполья фактически означает огневое окружение указанной агломерации. «Если мы посмотрим на карту боевых действий, то увидим, что в районе Красноармейска наши войска продвинулись юго-западнее населенного пункта, со стороны Шевченко. При этом на севере у нас было некоторое замедление. Теперь же продвижение вновь может набрать обороты», – продолжает аналитик.

«На этом фоне окружение агломерации напоминает уже не столько полумесяц, сколько подкову. В результате у нас появляется возможность перерезания дорог, используемых противником для обеспечения логистики и ротации. И, по сути, это уже делается. Фактически мы наблюдаем изоляцию района боевых действий», – считает спикер.

«Более того, у нас появляется возможность вытеснить противника из агломерации. И нам не придется брать населенный пункт в лоб, что поможет нам по максимуму сохранить жизни своих военных», – указывает эксперт.

Впрочем, еще предстоит большая работа, говорит Кнутов. «В идеале, нам необходимо перерезать еще одну крупную трассу, ведущую с юга на север, чтобы создать полное огневое окружение Красноармейско-Димитровской агломерации. Однако уже сейчас противник стоит перед выбором: либо экстренно выводить свои войска, либо остаться и погибнуть. Учитывая политику Зеленского, я склоняюсь к тому, что будет выбран второй вариант», – допускает собеседник.

«Но даже если ВСУ начнет отступление, им придется отходить под нашим огнем. И нет практически никаких сомнений в том, что Доброполье мы освободим раньше Красноармейска. Как минимум, это физически сделать легче. В общем, если Минобороны России подтвердит этот прорыв, можно будет говорить о серьезном успехе с нашей стороны», – заключил Кнутов.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км.

Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

Ранее сообщалось, что российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.