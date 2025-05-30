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При взрыве на оборонном предприятии Сербии пострадали пять человек
На оборонном заводе «Крушик» в Валево в Сербии произошла непреднамеренная активация детонатора во время прессования, в результате чего пятеро сотрудников получили легкие травмы, сообщила администрация госпредприятия.
Отмечается, что инцидент произошел утром около 7.40 по местному времени, когда во время процесса прессования произошла активация детонатора на прессе, передает РИА «Новости».
По данным администрации, в результате один работник получил травмы в виде царапин, а у четырех других появился звон в ушах. Все пострадавшие были направлены в больницу Валево для оказания медицинской помощи и проверки состояния слуха.
Состояние работников оценивается как легкое, серьезных травм не зарегистрировано.
Напомним, в октябре прошлого года на оборонном заводе «Слобода» в сербском Чачаке произошел взрыв, в результате пострадали четыре человека.