При взрыве на оборонном предприятии Сербии пострадали пять человек

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что инцидент произошел утром около 7.40 по местному времени, когда во время процесса прессования произошла активация детонатора на прессе, передает РИА «Новости».

По данным администрации, в результате один работник получил травмы в виде царапин, а у четырех других появился звон в ушах. Все пострадавшие были направлены в больницу Валево для оказания медицинской помощи и проверки состояния слуха.

Состояние работников оценивается как легкое, серьезных травм не зарегистрировано.

Напомним, в октябре прошлого года на оборонном заводе «Слобода» в сербском Чачаке произошел взрыв, в результате пострадали четыре человека.