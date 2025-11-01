Взрыв и пожар произошли на крупнейшем НПЗ Нью-Мексико

Tекст: Мария Иванова

Три человека пострадали во время взрыва и пожара на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе штата Нью-Мексико Navajo Refinery, который принадлежит компании HF Sinclair, передает ТАСС.

Инцидент произошел 31 октября в городе Артижа, сообщил местный полицейский департамент через соцсети.

Отмечается, что после взрыва над городом распространился густой дым, охвативший часть территории. По заявлению представителей служб, чрезвычайную ситуацию удалось ликвидировать после прибытия экстренных команд.

Как уточнила представитель HF Sinclair Корин Смит для местной газеты Albuquerque Journal, пострадавших были вынуждены экстренно госпитализировать с территории завода. Сведения о причине происшествия пока не приводятся.

Согласно данным с сайта HF Sinclair, Navajo Refinery перерабатывает 100 тыс. баррелей нефти в сутки, обеспечивая продуктами юго-запад США. Предприятие играет ключевую роль в нефтяной инфраструктуре региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября на заводе по производству взрывчатки в США произошел взрыв. При этом известно, что на предприятии в Теннесси изготавливали заряды для вооруженных сил Украины.

А в августе на заводе сталелитейной компании US Steel в Клэртоне в результате взрыва погибли два человека и еще десять получили травмы.